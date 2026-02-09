https://ukraina.ru/20260209/kiselev-epshteyn-mozhet-stat-rodonachalnikom-novoy-kulturnoy-normy-na-zapade-1075413544.html

Киселев: Эпштейн может стать родоначальником новой культурной нормы на Западе

Тема файлов Эпштейна была бы раскрыта не полностью, если не упомянуть об особой страсти серийного маньяка к королевским особам. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

Две ЗолушкиВыяснилось, что ныне здравствующая шведская принцесса София, добропорядочная жена принца Карла Филиппа и мать четверых детей, в своей бурной молодости успела познакомиться и с Джеффри Эпштейном.Собственно, это было естественное притяжение – ведь София как раз строила карьеру модели и актрисы, снималась топлес для журналов, участвовала в телепрограммах, где герои, играя, раздеваются. "Так, милашку Софию рекомендовали Джеффри Эпштейну, и она с подружкой оказалась у него в нью-йоркском особняке на Ист-Сайд. Это был 2005-й, то есть по пути к тому, как Эпштейн получил свой первый тюремный срок и был официально зарегистрирован секс-преступником. Впечатление София тогда оставила у Эпштейна хорошее, и уже в 2006-м он предложил ей с подружкой авиабилеты на свой карибский остров", - рассказал Киселев.Сейчас в шведской королевской семье говорят, что все это у Софии было до знакомства с принцем Карлом Филиппом в ночном клубе, продолжил он. Потом Золушка нашла в себе силы выправиться и расстаться с прошлым. Наверное, так. Но, в любом случае, Джеффри Эпштейн в истории королевского двора Швеции свой след оставил, отметил ведущий.По его словам, куда тернистее оказалось восхождение норвежской Золушки – кронпринцессы Метте-Марит, что замужем за наследником норвежского престола кронпринцем Хоконом. Фактически у нее статус будущей королевы Норвегии. Поначалу их связь с нынешним мужем в норвежском социал-демократическом обществе вызывала даже симпатию и некоторую особую гордость – вот, мол, простушка, а вытянула счастливый билет и будет соответствовать высокой монаршьей миссии. Станет даже в какой-то степени и ее украшением. Вот, мол, какая у нас демократическая королевская семья. Без лишней чопорности, отметил Киселев.Демократичность, однако, хороша в нужной дозе, добавил он. "Для начала выяснилось наркоманское прошлое Метте-Марит, когда от одного из наркодилеров родила, папашу за все хорошее отправили в тюрьму. Сейчас у Метте-Марит с Хоконом двое общих деток, но ее первый сын Мариус, которого принц Хокон усыновил, доставляет проблем. Мальчик взрослеет, а на его счету уже четыре изнасилования спящих женщин, которым он подсыпал наркотики. Говорит, что ничего не помнит из такого. Но есть изобличающее видео, которое сам же всегда и снимал. А всего перед судом ему придется ответить за 38 правонарушений, включая транспортировку 3,5 килограммов кокаина под прикрытием дипломатического паспорта", - рассказал Киселев.Ранее, в 2024 году Мариус выступил с признанием: "У меня различные психические заболевания, из-за которых я всю жизнь сталкиваюсь с трудностями. Я долгое время принимал наркотики, от чего раньше лечился. Теперь возобновлю лечение, к чему отнесусь очень серьезно".Но это бы даже ладно. Уже будучи в браке и в статусе принцессы Норвегии, Метте-Марит в 2011 году знакомится с Джеффри Эпштейном и заводит с ним близкие связи, посещая злополучный карибский остров вплоть до 2014 года. На одном из фото она как раз там, сидит справа от девушки в бикини. Переписка с Эпштейном не оставляет сомнений."Я скучаю по своему сумасшедшему другу", – писала Эпштейну Метте-Марит.Джеффри Эпштейн дает ей советы в семейной жизни и устраивает к своему стоматологу отбелить зубы. Джеффри Эпштейн в своем репертуаре: клятв верности не давал и распалял ревность, например, так. Ниже фрагмент их переписки.Эпштейн: "Как погода у вас? Я в поисках жены. Париж интересен, но я предпочитаю скандинавок".Метте-Марит: "Я еще пытаюсь перебороть шок от того факта, что ты ищешь жену".Сейчас Метте-Марит говорит, что "неправильно оценила" отношения с Эпштейном.Вопросы к западной элите Норвежская монархия и после такого устояла, отметил Киселев. Но тут последовал еще удар, откуда не ждали. Родная сестра принца Хокона Марта Луиза выходит замуж за самозваного шамана, который откровенно описывает сексуальную жизнь со своей супругой, а сам себя представляет "космическим ящером".Общественный накал достиг такого градуса, что норвежский парламент, Стортинг, устраивает голосование, нужна ли стране монархия как таковая, или все же выбрать республику как форму правления. Большинством голосов монархию пока оставляют, но вопрос не закрыт. Большинство норвежцев против того, чтобы Метте-Марит садилась на трон рядом со своим мужем – прямым наследником престола.Так что тема о целесообразности монархии в Норвегии гарантированно возникнет вновь."Если продолжить о связях монарших особ Европы с Джеффри Эпштейном, то выдающуюся роль здесь сыграл младший брат действующего британского короля Карла III принц Эндрю, некогда герцог Йоркский. Позор королевской фамилии, какого раньше еще не было. Ближайший дружок Эпштейна, замешанный в педофилии, а, по файлам Эпштейна, чуть ли и не в убийствах. Он стоял на карачках у одной из своих жертв, перепуганный и жалкий, на том же карибском острове", - сказал Киселев.Королевская семья как только не открещивается от принца Эндрю, лишая его титулов, денежного содержания и даже права проживать в Виндзоре. Но вопросы о нужности монархии, этой архаики, не снимаются, а становятся все острее. А ставит их даже не столько архив Эпштейна, сколько сама жизнь.И сюда же – экс-монарх Испании Хуан Карлос I, что в свое время выстрелил своему родному брату в лоб из револьвера, как потом признали, случайно, а потом погрузился в грандиозный коррупционный скандал, где, например, фигурирует взятка в 100 миллионов долларов от саудовского короля за содействие в получении контракта на 8 миллиардов евро с испанской компанией. Сейчас монарх фактически изгнан из Испании, бесславно коротает свой век в Абу-Даби.Истории про венценосные семьи Европы можно продолжать, насыщая все новыми деталями. Считается вообще, что монархии – элемент традиций и общественной культуры. С одобрения общества монархии вписаны в государственную систему, оплачиваются налогами, что государство собирает со своих подданных, создает монаршьим семьям условия, одаривает роскошью и привилегиями. Но взамен требует лишь одного – духовного покровительства, сохранения символа добродетели, благородства, приверженности ценностям, на которых строится государство. Иными словами, королевская семья в монархической системе нужна сегодня лишь для того, чтобы быть примером, воплощать собой то, на что, хоть и без внешней роскоши, могут равняться подданные. А если там, наверху они не воплощают? Если примеры дают и вовсе не те? То тогда зачем весь этот карнавал? Смысл?"А вопросы-то здесь еще шире – они не только к монархам, а к западной элите вообще. И эти злополучные поставили их острее, чем никогда ранее. Про аморальность и циничность элиты. Про двойные стандарты, когда, скажем, актера Жерара Депардье можно затравить лишь за шалости невинные по сравнению со вскрывшимися делами из файлов Эпштейна, а кому-то там, типа четы Клинтонов, все как с гуся вода", - отметил Киселев.И, конечно, главный вопрос: найдет ли западное общество в себе внутренние силы расправиться хотя бы с героями файлов Эпштейна или примет такие сюжеты как новую культурную норму?Подробнее о деле Эпштейна - в материале издания Украина.ру Джеффри Эпштейн: сексуальный преступник или финансовый гений?

