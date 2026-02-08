Сложные дни для Киева, Украина отнекивается, задержание исполнителя. Хроника событий на утро 8 февраля

https://ukraina.ru/20260208/slozhnye-dni-dlya-kieva-ukraina-otnekivaetsya-zaderzhanie-ispolnitelya-khronika-sobytiy-na-utro-8-fevralya-1075368486.html

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что ближайшие несколько суток будут очень тяжёлыми для украинской столицы. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что его страна не причастна к покушению на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева. В Дубае задержали покушавшегося на жизнь Алексеева Любомира Корбу

Мэр Киева Виталий Кличко в своём телеграм-канале сообщил о том, что ближайшие несколько суток станут очень сложными для Киева."Должны пройти ближайшие несколько суток, которые будут очень сложными для Киева. В столице снова прогнозируют сильные морозы, в частности ночью. Из-за крайне сложной ситуации в энергосистеме Украины <...>в большинстве регионов страны продолжаются аварийные отключения. По сообщению Минэнерго, жители столицы получают электроэнергию только на полтора-два часа", — написал Кличко в своём телеграм-канале.Он рассказал, что поручил главам райгосадминистраций столицы обеспечить должную работу пунктов обогрева города."В них должно быть обеспечено тепло, электричество, питание. Главы районов вместе с городскими службами должны позаботиться о подключении генераторов в пунктах, горючее к ним и другое необходимое. Чтобы жители Киева могли прийти погреться и зарядить устройства, попить горячего чая и перекусить. Напомним, что, в частности, в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах столица ранее обустроила также опорные пункты, где есть возможность для жителей города остаться на ночь", — отметил Кличко.Мэр Киева подчеркнул, что городские службы делают все для жизнеобеспечения столицы в сложнейших кризисных условиях."Киев – сердце страны. И не раз доказывал свою непокорство!" — подытожил Кличко.Заявление Кличко прокомментировали украинские СМИ."Мы предупреждали, что ещё в январе многих украинцев ждут отключения света по 18-20 часов в сутки. Так и произошло. Сейчас, это обыденность. Все привыкли. Уже прямо предупреждают, что лучше не будет, а значит украинцам стоит готовиться к ещё худшему сценарию и жизни на постоянной основе в "средневековье" с туалетами на улицах", — сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала указали на то, что всего этого можно было бы избежать."При этом никто не говорит о том, что избежать деградации можно тем, что пойти ещё на минимальный компромисс в войне, приняв условно план Трампа, а не продолжать выполнять задачи глобалистов по затягиванию войны ценою жизни и будущего украинского народа и государства в целом", — указывалось в публикации.Также авторы канала подчеркнули, что решить проблему с энергетикой во время боевых действий невозможно."Решить проблему с энергетикой невозможно во время войны. Никак. Нет денег. Нет комплектующих. Нет даже кадров, всех отправили на "ноль" (передовую — Ред.). Думайте к чему вас ведут временщики/проходимцы у власти", — подытожили авторы "Легитимного".Таким образом, часть Украины винит в происходящем власть.Украина отнекиваетсяУкраина не имеет отношения к покушению на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева, заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в комментарии агентству Reuters."Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил агентству Reuters, что Киев не имеет никакого отношения к нападению", — отмечалось в сообщении агентства.При этом ранее командир бригады Нацгвардии "Азов"* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.) Денис Прокопенко** (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) дал понять, что Украина может быть причастна к покушению на генерал-лейтенанта Минобороны РФ, а также пригрозил Алексееву."Даже если на этот раз Алексеев выживет, спокойно он уже спать не будет. И однажды дело доведут до конца", — заявил Прокопенко** (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) в день покушения на генерала.Он обвинил Алексеева в том, что тот якобы нарушил данные сдававшимся в плен в Мариуполе "азовцам"* (члены запрещённой в РФ организации — Ред.) обещания, а также причастен к ударам по Украине."Ни в одной точке планеты он не найдёт себе убежище на 100% гарантий безопасности. Никогда. Расплата найдёт каждого", — подчеркнул националист.При этом не все украинцы разделяют мнение националиста. Так, историк и политолог Константин Бондаренко заявил, что у покушения будут свои далеко идущие последствия."Покушение на генерала Владимира Алексеева - это событие с далеко идущими последствиями. Не важно, кто был заказчиком - украинские спецслужбы, условные "свои", так называемая "третья сила" или кто-либо еще. Из данного события обязательно извлекут политические выводы. Зеленский с его страстью к показухе и хайпу, на камеру дающий указания новому шефу СБУ, генералу Евгению Хмаре, а также многозначительно утверждающий "план мероприятий", автоматически становится главным обвиняемым - даже если он к этому не причастен", — отметил Бондаренко 6 февраля.Он предположил, что в России примут кадровые решения."В Москве, в силовых ведомствах, скорее всего, будут приняты важные кадровые решения (к примеру, после серии громких убийств, в том числе начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, поменяли руководителя военной контрразведки)", — указал Бондаренко.Историк также подчеркнул значимость Алексеева."Владимир Алексеев - знаковая фигура. Он занимает свой пост с 2011 года - пришел на должность заместителя шефа "Аквариума" ещё при Игоре Сергуне и остается при трёх руководителях Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ). Стоит ли говорить, что именно Алексеев на протяжении войны был едва ли не единственным каналом связи между Россией и Украиной (с украинской стороны контакт держал Кирилл Буданов (экс-глава Главного управления разведки Минобороны Украины, глава Офиса президента, внесён в список экстремистов и террористов — Ред.)). Все вопросы обмена пленными, обмена телами, согласование прекращения огня на время визита Зеленского в район боевых действий и обстрелов Киева на время приезда разного рода байденов-джонсонов-макронов осуществлялись по линии Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) — Алексеев или их подчинённых", — отметил Бондаренко.Эксперт предположил, что за покушением может стоят третья сторона."Я не удивлюсь, если вдруг окажется, что за покушением стояли не украинские спецслужбы, а какой-либо новоявленный сэр Сидней Рейли", — указал Бондаренко.Также он предположил, что покушение может повлиять на достигнутые между Украиной и Россией договорённости."И ещё. По имеющимся данным, вчера переговорные группы в Абу-Даби смогли достичь определённой важной договоренности, о которой собирались заявить в Вашингтоне примерно через неделю. Это не об окончании войны, но о шагах, которые бы существенно снизили градус противостояния. Теперь, судя по всему, эта договорённость теряет свою актуальность", — подытожил Бондаренко.Утром 8 февраля Федеральная Служба Безопасности сообщила о задержании исполнителя покушения на генерала."При содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов в городе Дубай задержан и передан российской стороне гражданин России Корба Любомир, 1960 года рождения, являвшийся непосредственным исполнителем преступления", — говорилось в заявлении ЦОС ФСБ.Кроме того, в спецслужбе назвали других причастных к покушению."В рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева установлены пособники данного преступления, граждане России: Васин Виктор, 1959 года рождения, задержанный в городе Москве, и выехавшая на Украину Серебрицкая Зинаида, 1971 года рождения", — отметили в ФСБ.Розыск организаторов покушения на генерала продолжается.Подробнее о покушении — в статье Елены Кирюшкиной "Охота на генералов. Цена гуманизма в ассиметричной войне становится все выше".

