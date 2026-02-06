https://ukraina.ru/20260206/okhota-na-generalov-tsena-gumanizma-v-assimetrichnoy-voyne-stanovitsya-vse-vyshe-1075341305.html

Охота на генералов. Цена гуманизма в ассиметричной войне становится все выше

Покушение на генерал- лейтенанта Владимира Алексеева, которому в спину стрелял неизвестный киллер сегодня утром в Москве, cтало очередным звеном в цепочке терактов против высокопоставленных российских военнослужащих. На протяжении СВО украинские террористы уничтожили ряд знаковых офицеров ВС РФ.

Например, в мае 2023 года Минобороны США заявило о гибели как минимум восьми российских генералов. В августе Великобритания сообщила о гибели 10 генералов РФ. А японская разведка со ссылкой на собственные данные и материалы коллег из Евросоюза сообщала аж о 20 погибших российских генералах- и это только на конец 2023-го. Такой повышенный интерес к подсчету потерь военных командиров российской армии со стороны западных разведок наводит на мысль об их причастности к показательным устранениям генералов и разведчиков РФ, которые Украина радостно записывала на свой счет и кичилась "снятыми скальпами" на публику.6 февраля 2025 года их "коллекция" пополнилась еще одной жертвой, тем более, что тяжелораненый генерал Алексеев является уроженцем Украины - села Голодьки Винницкой области. То есть, зрадник, сепар и законнвя цель - по версии украинских террористов. Окончил Рязанское десантное училище. Считается одним из создателей и кураторов ЧВК "Вагнер". Также его называют создателем Добровольческого корпуса Минобороны РФ, в которые вошли различные добровольческие российские подразделения вроде ЧВК "Редут" и "Эспаньола". С 2011 года занимает должность первого замначальника ГРУ. Был одним из руководителей военной операции РФ в Сирии, за что в 2017 году получил звезду "Героя России". На Украине Алексеев объявлен "военным преступником": так его характеризуют на сайте ГУР (Главного управления разведки Украины - Ред.). По их версии, генерал-лейтенант отвечает за разведку целей для воздушных ударов по Украине. Иными словами, его легко объявить главным виновником всех блэкаутов и холодомора на Украине. Также ГУР утверждает, что Алексеев "причастен к вмешательству в президентские выборы в США 2016 года" и проводил "кибератаки на Национальный комитет Демократической партии". В общем, украинцы традиционно отомстили за глобалистов, трижды выстрелив в спину замначальника ГРУ, который находился под санкциями США, ЕС и Великобритании - в том числе, за применение "Новичка" в Солсбери. На Украине уже царит по поводу покушения на российского разведчика людоедское ликование: "немного деталей о кацапском генерале, который, к сожалению, еще борется за жизнь". Так пишет о совершенном теракте против российского разведчика информационное агентство УНИАН. А сам Зеленский еще вчера под камеры давал указания новому главе СБУ по поводу плана террористических диверсионных операций на территории России. Впрочем, чему удивляться? Бандеровские аттентаты стали устойчивым сюжетом, как украинских любителей-бандеровцев, так и профессиональных спецслужбистов.Напомним, что 17 декабря 2024 года в результате детонации взрывного устройства на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.22 декабря 2025 года в московском регионе был взорван заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Фанил Сарваров. Для покушения на генерала, участвовавшего в боевых действиях с 90-х годов прошлого века, использовали магнитную мину, которая сработала при начале движения его автомобиля. Такое устройство характерно для бомб, используемых агентами СБУ.Следствие установило, что генерал Сарваров стал очередной жертвой преступной организации, созданной на Украине для физического уничтожения старших офицеров и генералов Минобороны и, как следствие, устрашения граждан России, с тем чтобы они отказались от поддержки специальной военной операции. Преступная группа, по версии следствия, была создана неустановленными лицами из числа сотрудников украинских спецслужб вскоре после начала СВО. Эта же группировка якобы ликвидировала и заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенанта Ярослава Москалика: он был взорван возле своего дома в Подмосковье. Террористом оказался некто Игнат Кузин, который был завербован СБУ и по приказу спецслужб Украины установил самодельное взрывное устройство возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где жил Москалик. Бомба была дистанционно приведена в действие, когда военный выходил из дома утром 25 апреля. При взрыве генерал погиб.Особо отметим, что все жертвы террористов были не паркетными генералами, а опытнейшими военными. Так, Серваров в период с 1992 по 2003 год, непосредственно участвовал в боевых действиях в ходе осетино-ингушского конфликта и контртеррористической операции в Чечне. Затем воевал в Сирии и участвовал в обеспечении СВО на Украине. Игорь Кириллов был создателем и лоббистом принятия на вооружение тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка", а главное - разоблачал деятельность биолабораторий НАТО на территории Украины и провокации по применению химического оружия. Погибший летом 2025 года в приграничье заместитель главнокомандующего ВМФ России, генерал-майор Михаил Гудков стал жертвой наводки HIMARS по командному пункту в Курской области. Морские пехотинцы Гудкова в 2022 году принимали участие в боевых действиях в предместьях Киева, в ДНР и ЛНР, а также в занятии Мариуполя. Боевое соединение во главе с Гудковым сражалось и в Курской области. Президент Путин назвал 155 бригаду морской пехоты ТОФ одной из лучших. Украинские разведчики, видимо, считали также, потому и "выбили" столь сильного и эффективного противника.На этом фоне новое покушение не слишком удивляет - ведь оно продолжает выбранную противником тактику. С учётом продолжающихся боевых действий и военных неудач ВСУ, логично ожидать сохранения и даже расширения практики терактов и индивидуальных покушений. Причем, не только в Москве, но в том числе, и в регионах России.Но вот что изумляет, так это отсутствие ответа со стороны России. Пока украинские спецслужбы наносят наглые удары по тем самым центрам принятия решений (например, Москалик и Сарваров занимались планированием спецопераций), российская разведка никаких аналогичных шагов не предпринимает. За четыре года СВО, можно сказать, не пострадал ни один украинский генерал или разведчик. Хотя ходило много слухов и о ранении главкома ВСУ Залужного, и о попадании российской ракеты в бункер главы ГУР Кирилла Буданова*, оба генерала живехоньки и здоровехоньки. Один переправлен в Лондон и готовится к президентским выборам на Украине, другой вообще возглавляет переговорную группу в ОАЭ и ведет переговоры с российскими военными и дипломатами. Ну, а громкие политические убийства на Украине, вроде отстрела бывшего спикера Андрея Парубия или убийства ярой русофобки Ирины Фарион никакого отношения к деятельности российских "судоплатовых" не имеют - это следствие внутриукраинских разборок."Очередной плевок на всю Россию, с её дипломатией и гуманизмом. Уже сейчас должны лететь ракеты по военным чиновникам и генералам на Украине", - так реагируют пользователи соцсетей на теракт против генерала Алексеева. И это не одиночная реакция. Чем чаще украинские террористы при помощи западных разведок ликвидируют знаковых российских силовиков, тем громче общество требует возмездия и зеркальных ударов по центрам принятия решений, а не по многоэтажкам киевлян и одесситов, которые вынужденно расплачиваются за кровавую политику своего руководства, затягивающего войну.Вот и сейчас глава МИД РФ Сергей Лавров заявляет о том, что покушение на первого заместителя начальника ГРУ имеет своей целью срыв мирных переговоров: ведь непосредственный руководитель Алексеева - начальник ГРУ генерал Костюков, является главой российской делегации и только вчера вернулся из Абу-Даби.То есть, сегодняшний теракт поставил Москву на растяжку: давать симметричный ответ и уходить с переговорного трека или делать вид, что "отряд не заметил потери бойца". Эксперты склоняются к традиционному варианту: обсуждение плана Трампа будет продолжено в соответствии с духом Анкориджа. Что заставляет в очередной раз усомниться и в решительности центрального руководства, опасающегося проводить зачистки украинских боевиков, и в эффективности российского разведывательного пула.Обращает на себя внимание и такой факт: практически все исполнители убийственных "заказух" в России были завербованы СБУ. Но вот об агентах ФСБ на Украине никто не слышал. Если, конечно, не брать в расчет священников УПЦ или киевских русскоязычных учителей, которых ведомство Хмары (руководитель СБУ) публично объявляет "пособниками ФСБ". Надо признать, что российскую агентуру на Украине вычистили под корень, а вот в России такая работа почему-то ведется спустя рукава. Иначе почему, завербованные СБУ иудушки регулярно добиваются "успеха"? Разумеется, на украинскую разведку работают многие западные спецслужбы, которые украинскими руками и "Северные потоки" взрывают и российских генералов ликвидируют.Но вместо зеркальных ответов по Украине нам рассказывают о том, что подобное "головокружение от успехов" говорит о потребностях врага в психологическом превосходстве и ощущении тотального контроля над ситуацией. Такой "контроль" им мол, дают специально - пока разведывательные структуры РФ переходят к более скрытым, асимметричным и долгосрочным моделям работы. Возможно и так, только почему -то наряду с успокоительными нарративами украинские террористы показывают результат, а вот долгоиграющая и подпольная "мстя" пока себя никак не проявила.Может, поэтому не греют объяснения, что ликвидация Зеленского или кого-то из высшего военного руководства Украины нецелесообразна, поскольку сразу превратит главу киевского режима в "святого мученика", а убитых военноначальников, типа Сырского или Билецкого* - в национальные "иконы". Можно спорить, что в случае уничтожения этих персон о них забудут через два, максимум, три дня. Примеры активиста-волонтера Демьяна Ганула, правосека Дмитрия Коцюбайло, да того же коменданта майдана Андрея Парубия, не дадут соврать. Опять же, найти замену украинским ястребам будет не так-то легко, хотя противники "отстрела" разжигателей войны и пугают тем, что место клоуна-наркомана займет неуправляемый военный стратег, а главкома ВСУ сменит безжалостный нацист, после чего начнется новый виток братоубийственной войны. Однако, на этот случай есть хороший рецепт от "Моссад", который гуляет в Сети: "Рецепт известен, им евреи начальство ХАМАС извели:1. Грохнули главного хамасовца;2. Грохнули сменщика;3. Грохнули нового сменщика;4. Четвертый по очереди кандидат заявил, что командовать ХАМАС он не хочет, он за мирный ислам и вообще, не отвлекайте - не мешайте Коран читать! Так и в Киеве надо было".Однако, Россия в этом конфликте пытается действовать по правилам, подчеркнуто соблюдая все международные нормы. И хотя в отношении РФ никто никаких правил не соблюдает, норовя постоянно вместо шахмат сыграть "в Чапаева", Москва от выбранной тактики не отходит. И в сортирах никого не мочит. Возможно, в расчете на то, что рано или поздно гуманитарные и благотворительные акции будут оценены и Украиной, и Западом и облегчат послевоенное сближение. Впрочем, параллельно в публичном пространстве регулярно артикулируется и альтернативная позиция, которую наиболее жёстко формулирует заместитель главы СНБО Дмитрий Медведев. В её основе - отказ от тактики частичных уступок и критика стратегии реактивного реагирования. Сторонники этого подхода исходят из убеждения, что затяжные компромиссы лишь консервируют конфликт и усиливают противника, а потому требуют принципиального изменения политической конфигурации на Украине, например, через свержение власти Зеленского. Наличие полярных мнений позволяет говорить о разногласиях внутри кремлёвских элит. Одна группа ориентирована на принятие плана Трампа, заморозку конфликта по минскому трафарету и восстановление прагматичной кооперации с США. Другая, напротив, рассматривает конфликт как незавершённый и делает ставку на демонтаж нынешней украинской политической конструкции и установления российского контроля над Украиной - как гарантии долгосрочной стабильности.И вот как раз теракт против генерала Алексеева - это очередной повод для выбора Россией сценария завершения СВО: компромиссного или силового. Это, кстати, подтверждает политолог Константин Бондаренко. "Покушение на генерала Владимира Алексеева - это событие с далеко идущими последствиями. Не важно, кто был заказчиком - украинские спецслужбы, условные "свои", так называемая "третья сила" или кто-либо еще. Из данного события обязательно извлекут политические выводы. В Москве, в силовых ведомствах, скорее всего, будут приняты важные кадровые решения (к примеру, после серии громких убийств, в том числе начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, поменяли руководителя военной контрразведки)", - считает эксперт.Это мнение основывается на знаковости фигуры замначальника ГРУ, о чем мы писали выше. Мало кто знает, что Алексеев на протяжении войны был едва ли не единственным каналом связи между Россией и Украиной (с украинской стороны контакт держал Кирилл Буданов). Все вопросы обмена пленными, обмена телами, согласование прекращения огня на время визита Зеленского в район боевых действий и обстрелов Киева на время приезда западных кураторов осуществлялись по линии Буданов - Алексеев или их подчиненных. И вдруг Алексеева "выбивают" из этой схемы. Вот тут и важно определить виновного - чтобы правильно рассчитать траекторию дальнейшего развития событий.Примечательно, что на официальном уровне в Киеве запустили информацию о непричастности украинских "партизан" к покушению на Алексеева. А вот командир "Азова"** Денис Прокопенко (Редис), наоборот, дал понять, что теракт был осуществлен Украиной. Иными словами, противоречия между ястребами и миротворцами существует не только в российской верхушке - на Украине такая же проблема. Кто мог знать о таком противостоянии? Только британские кураторы Украины. Поэтому вполне реально рассмотреть версию о причастности британских спецслужб к очередному "аттентату". И если спецслужбы РФ данную версию примут за основу, то это и может стать самым настоящим ударом по "лондонскому центру принятия решений", заставив Лондон отпираться, а Москве даст шанс укрепить позиции в переговорах, которые хоть и идут "прекрасно и успешно", но конкретных результатов пока не приносят.*- внесен в список террористов и экстремистов.** - организация, признанная в РФ экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ

ФГУП МИА «Россия сегодня»

