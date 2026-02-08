Покушение на Алексеева: благодарность главе ОАЭ, состояние генерала и поимка исполнителя. Итоги 8 февраля - 08.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260208/pokushenie-na-alekseeva-blagodarnost-glave-oae-sostoyanie-generala-i-poimka-ispolnitelya-itogi-8-1075389407.html
Покушение на Алексеева: благодарность главе ОАЭ, состояние генерала и поимка исполнителя. Итоги 8 февраля
Покушение на Алексеева: благодарность главе ОАЭ, состояние генерала и поимка исполнителя. Итоги 8 февраля - 08.02.2026 Украина.ру
Покушение на Алексеева: благодарность главе ОАЭ, состояние генерала и поимка исполнителя. Итоги 8 февраля
Президент России Владимир Путин поблагодарил главу ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь в расследовании покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Стали известны новые подробности покушения на генерала
2026-02-08T18:43
2026-02-08T18:43
эксклюзив
хроники
владимир путин
олег царев
александр коц
следственный комитет
вмф
оаэ
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075310331_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_5e01e50e96f839def92dbc4f21ed68fe.jpg
Президент Владимир Путин поблагодарил главу ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь в расследовании покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Вчера вечером состоялся телефонный разговор. &lt;...&gt; Президент Путин поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого в причастности к террористическому акту против генерала Алексеева", — рассказал он.Также главы государств обсудили темы, которые были на повестке во время переговоров в Москве на прошлой неделе.Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц рассказал о состоянии генерала сейчас."По состоянию генерала Алексеева. Супруга Владимира Степановича благодарит всех за слова поддержки и извиняется, что не может ответить тем, кто пишет и звонит по её прежним контактам. Просто потому, что, по вполне объективным причинам, она сейчас лишена привычных средств связи. Да и привычного уклада жизни. Генерал Алексеев в сознании, разговаривает, хотя ранения, конечно, тяжёлые. Две пули пришлись в брюшную полость, одна - в ногу. В грудь ранений, вопреки сообщениям, не было. Но все могло быть намного хуже. Просто киллер, очевидно, не готовился к тому, что ему дадут отпор", — написал Коц в своём телеграм-канале.Он предположил, что происходило во время покушения."Судя по всему, выпускник Рязанского десантного училища сразу понял, что происходит, в узком лифтовом холле пошел на моментальное сближение с убийцей и не дал ему поднять пистолет до уровня головы. Ранение в ногу говорит, скорее всего, о том, что Степаныч перехватил руку со стволом. Он ещё и втащить киллеру успел. Эта реакция и спасла жизнь генералу. Плюс супруга зажгутовала ногу и закрыла раны тем, что было под рукой", — отметил Коц.Военкор также сообщил, что жена генерал ответит всем, кто ей пишет, как только появится такая возможность."Но такая возможность может появиться не скоро", — резюмировал Коц.Бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв обратил внимание на количество патронов в найденном неподалёку от места покушения пистолете."Примечательно, что в выброшенном пистолете Макарова, из которого киллер пытался убить Владимира Алексеева, было найдено 3 патрона из 8. Это подтверждает информацию о том, что Алексеев оборонялся во время покушения: не дал нападающему поднять оружие и вести прицельную стрельбу в область головы и сердца и вынудил потратить две пули в никуда, что и спасло ему жизнь. Две пули пришлись в брюшную полость, одна — в ногу", — отметил Царёв.Также были опубликованы подробности о группе, участвовавшей в покушении на генерала. Военкор Коц у себя в телеграм-канале собрал все данные о них."Любомир Корба — непосредственный исполнитель. Родился в Тернопольской области Украинской ССР в 1960 году и впоследствии получил российское гражданство. В период с 1993 по 2009 год возглавлял украинско-польскую компанию "Терпол", зарегистрированную в Тернополе. Позднее имел долю в российской компании ООО "Трейдконсалт", занимавшейся оптовой торговлей, которая была ликвидирована в 2010 году. В 2021 году Корба оформил временную регистрацию в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа", — отмечалось в публикации.Согласно официальной версии Следственного комитета РФ, Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию украинских спецслужб для совершения теракта."После покушения через несколько часов покинул территорию России и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты. 7-8 февраля 2026 года был задержан в Дубае при содействии правоохранительных органов ОАЭ и экстрадирован в Россию. Замоскворецкий районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу", - указывалось в публикации.Ещё одним участникам покушения был Виктор Васин."Виктор Васин (1959 года рождения) выступал в роли пособника, обеспечивавшего логистическую и финансовую поддержку исполнителя. Васин окончил Кемеровское училище войск связи и, согласно некоторым источникам, имел прошлое в ВМФ или спецсвязи. В последующие годы занимался строительным бизнесом в Москве и на Алтае, однако его компании — "Инвестстройпроект" и "Строймаркет" — были ликвидированы в 2020 году. На момент покушения против него было возбуждено два исполнительных производства на общую сумму 827 тысяч рублей", — указывалось в публикации.Коц отметил, что ключевым фактором является давнее знакомство Васина с Корбой."Ключевым фактором является давнее знакомство Васина с Корбой. По данным из открытых источников, между ними фиксировались денежные переводы на суммы 3 тысячи и 1,5 тысячи рублей. Это подтверждает координацию их действий в подготовке преступления. Кроме того, Васин в социальных сетях публиковал критические комментарии о российских властях и поддерживал экстремистскую организацию ФБК* — благодатная почва для вербовки. Васин был задержан на территории Москвы 7 февраля 2026 года. Ему предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", — писал военкор.Их сообщницей была Зинаида Серебрицкая."Зинаида Серебрицкая (1971 года рождения) играла роль пособника, осуществлявшего наблюдение за генералом Алексеевым. Она проживала в одном жилом комплексе с генералом на Волоколамском шоссе в Москве, что предоставляло ей прямой доступ к информации о его распорядке дня и перемещениях. Серебрицкая находилась в Москве как минимум с 2023 года, о чем свидетельствуют её публикации в соцсетях", — отмечалось в публикации.Коц указал, что Серебрицкая заселилась непосредственно в тот же дом, где проживал генерал-лейтенант Алексеев."В домовом чате на Волоколамской улице она была очень активно, проявляя гражданскую позицию. Но при этом имела возможность собирать информацию о передвижениях Степаныча и передавать данные киллеру Корбе. Последняя активность Серебрицкой в социальных сетях зафиксирована за два дня до покушения. После совершения преступления она покинула Россию и выехала на территорию Украины", — подытожил военкор.Телеграм-канал Mash поговорил с бывшими коллегами Серебрицкой. Те рассказали, что до Нового Года та хвасталась роскошной жизнью."Сотрудники рассказали Mash, что Антонюк (тогда ещё) переехала с двумя дочками и мужем в конце 2010-х из ЛНР. Работала в мясном магазине "Фермер" в селе Гжель. Мечтала уехать с семьёй в Израиль и копила деньги. Но её муж оказался подлецом: обокрал их и сбежал. В итоге Зинаида осталась одна с детьми на съёмной квартире. Дочерей пришлось отправить к родственникам в Харьков", — указывалось в публикации.После начала спецоперации женщина переехала в Москву."После начала СВО она уволилась из магазина и переехала в столицу — здесь сменила внешность и поменяла фамилию. Незадолго до нападения на Алексеева она снова посетила бывших коллег — хвасталась, что "у неё всё в шоколаде", но откуда деньги — не уточнила", — отмечалось в публикации.Таким образом, Украина давно готовила покушение на замначальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ.Подробнее о покушении на генерала Алексеева — в статье Елены Кирюшкиной "Охота на генералов. Цена гуманизма в ассиметричной войне становится все выше".
https://ukraina.ru/20260208/uchastniki-pokusheniya-na-alekseeva-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-8-fevralya-1075375937.html
https://ukraina.ru/20260208/slozhnye-dni-dlya-kieva-ukraina-otnekivaetsya-zaderzhanie-ispolnitelya-khronika-sobytiy-na-utro-8-fevralya-1075368486.html
https://ukraina.ru/20260207/amerikantsy-predlagayut-zavershit-voynu-do-nachala-leta-itogi-7-fevralya-1075363070.html
оаэ
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075310331_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_aaa69aef0af2dd8a2cccf09df74c1d17.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир путин, олег царев, александр коц, следственный комитет, вмф, оаэ, москва
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, Олег Царев, Александр Коц, Следственный комитет, ВМФ, ОАЭ, Москва

Покушение на Алексеева: благодарность главе ОАЭ, состояние генерала и поимка исполнителя. Итоги 8 февраля

18:43 08.02.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВ Москве совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
В Москве совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент России Владимир Путин поблагодарил главу ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь в расследовании покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Стали известны новые подробности покушения на генерала
Президент Владимир Путин поблагодарил главу ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь в расследовании покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Вчера вечером состоялся телефонный разговор. <...> Президент Путин поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого в причастности к террористическому акту против генерала Алексеева", — рассказал он.
Также главы государств обсудили темы, которые были на повестке во время переговоров в Москве на прошлой неделе.
Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц рассказал о состоянии генерала сейчас.
"По состоянию генерала Алексеева. Супруга Владимира Степановича благодарит всех за слова поддержки и извиняется, что не может ответить тем, кто пишет и звонит по её прежним контактам. Просто потому, что, по вполне объективным причинам, она сейчас лишена привычных средств связи. Да и привычного уклада жизни. Генерал Алексеев в сознании, разговаривает, хотя ранения, конечно, тяжёлые. Две пули пришлись в брюшную полость, одна - в ногу. В грудь ранений, вопреки сообщениям, не было. Но все могло быть намного хуже. Просто киллер, очевидно, не готовился к тому, что ему дадут отпор", — написал Коц в своём телеграм-канале.
Он предположил, что происходило во время покушения.
"Судя по всему, выпускник Рязанского десантного училища сразу понял, что происходит, в узком лифтовом холле пошел на моментальное сближение с убийцей и не дал ему поднять пистолет до уровня головы. Ранение в ногу говорит, скорее всего, о том, что Степаныч перехватил руку со стволом. Он ещё и втащить киллеру успел. Эта реакция и спасла жизнь генералу. Плюс супруга зажгутовала ногу и закрыла раны тем, что было под рукой", — отметил Коц.
Военкор также сообщил, что жена генерал ответит всем, кто ей пишет, как только появится такая возможность.
"Но такая возможность может появиться не скоро", — резюмировал Коц.
ФСБ показала лица подонков участников покушения на генерала Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
13:00
Участники покушения на Алексеева, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 8 февраляФСБ России показала лица участников покушения на генерала Владимира Алексеева. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв обратил внимание на количество патронов в найденном неподалёку от места покушения пистолете.
"Примечательно, что в выброшенном пистолете Макарова, из которого киллер пытался убить Владимира Алексеева, было найдено 3 патрона из 8. Это подтверждает информацию о том, что Алексеев оборонялся во время покушения: не дал нападающему поднять оружие и вести прицельную стрельбу в область головы и сердца и вынудил потратить две пули в никуда, что и спасло ему жизнь. Две пули пришлись в брюшную полость, одна — в ногу", — отметил Царёв.
Также были опубликованы подробности о группе, участвовавшей в покушении на генерала. Военкор Коц у себя в телеграм-канале собрал все данные о них.
"Любомир Корба — непосредственный исполнитель. Родился в Тернопольской области Украинской ССР в 1960 году и впоследствии получил российское гражданство. В период с 1993 по 2009 год возглавлял украинско-польскую компанию "Терпол", зарегистрированную в Тернополе. Позднее имел долю в российской компании ООО "Трейдконсалт", занимавшейся оптовой торговлей, которая была ликвидирована в 2010 году. В 2021 году Корба оформил временную регистрацию в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа", — отмечалось в публикации.
Согласно официальной версии Следственного комитета РФ, Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию украинских спецслужб для совершения теракта.
"После покушения через несколько часов покинул территорию России и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты. 7-8 февраля 2026 года был задержан в Дубае при содействии правоохранительных органов ОАЭ и экстрадирован в Россию. Замоскворецкий районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу", - указывалось в публикации.
В Москве совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
10:07
Сложные дни для Киева, Украина отнекивается, задержание исполнителя. Хроника событий на утро 8 февраляМэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что ближайшие несколько суток будут очень тяжёлыми для украинской столицы. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что его страна не причастна к покушению на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева. В Дубае задержали покушавшегося на жизнь Алексеева Любомира Корбу
Ещё одним участникам покушения был Виктор Васин.
"Виктор Васин (1959 года рождения) выступал в роли пособника, обеспечивавшего логистическую и финансовую поддержку исполнителя. Васин окончил Кемеровское училище войск связи и, согласно некоторым источникам, имел прошлое в ВМФ или спецсвязи. В последующие годы занимался строительным бизнесом в Москве и на Алтае, однако его компании — "Инвестстройпроект" и "Строймаркет" — были ликвидированы в 2020 году. На момент покушения против него было возбуждено два исполнительных производства на общую сумму 827 тысяч рублей", — указывалось в публикации.
Коц отметил, что ключевым фактором является давнее знакомство Васина с Корбой.
"Ключевым фактором является давнее знакомство Васина с Корбой. По данным из открытых источников, между ними фиксировались денежные переводы на суммы 3 тысячи и 1,5 тысячи рублей. Это подтверждает координацию их действий в подготовке преступления. Кроме того, Васин в социальных сетях публиковал критические комментарии о российских властях и поддерживал экстремистскую организацию ФБК* — благодатная почва для вербовки. Васин был задержан на территории Москвы 7 февраля 2026 года. Ему предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", — писал военкор.
Их сообщницей была Зинаида Серебрицкая.
"Зинаида Серебрицкая (1971 года рождения) играла роль пособника, осуществлявшего наблюдение за генералом Алексеевым. Она проживала в одном жилом комплексе с генералом на Волоколамском шоссе в Москве, что предоставляло ей прямой доступ к информации о его распорядке дня и перемещениях. Серебрицкая находилась в Москве как минимум с 2023 года, о чем свидетельствуют её публикации в соцсетях", — отмечалось в публикации.
Коц указал, что Серебрицкая заселилась непосредственно в тот же дом, где проживал генерал-лейтенант Алексеев.
"В домовом чате на Волоколамской улице она была очень активно, проявляя гражданскую позицию. Но при этом имела возможность собирать информацию о передвижениях Степаныча и передавать данные киллеру Корбе. Последняя активность Серебрицкой в социальных сетях зафиксирована за два дня до покушения. После совершения преступления она покинула Россию и выехала на территорию Украины", — подытожил военкор.
- РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Вчера, 19:08
"Американцы предлагают завершить войну до начала лета". Итоги 7 февраляВладимир Зеленский сделал ряд громких заявлений по конфликту на Украине
Телеграм-канал Mash поговорил с бывшими коллегами Серебрицкой. Те рассказали, что до Нового Года та хвасталась роскошной жизнью.
"Сотрудники рассказали Mash, что Антонюк (тогда ещё) переехала с двумя дочками и мужем в конце 2010-х из ЛНР. Работала в мясном магазине "Фермер" в селе Гжель. Мечтала уехать с семьёй в Израиль и копила деньги. Но её муж оказался подлецом: обокрал их и сбежал. В итоге Зинаида осталась одна с детьми на съёмной квартире. Дочерей пришлось отправить к родственникам в Харьков", — указывалось в публикации.
После начала спецоперации женщина переехала в Москву.

"После начала СВО она уволилась из магазина и переехала в столицу — здесь сменила внешность и поменяла фамилию. Незадолго до нападения на Алексеева она снова посетила бывших коллег — хвасталась, что "у неё всё в шоколаде", но откуда деньги — не уточнила", — отмечалось в публикации.
Таким образом, Украина давно готовила покушение на замначальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ.
Подробнее о покушении на генерала Алексеева — в статье Елены Кирюшкиной "Охота на генералов. Цена гуманизма в ассиметричной войне становится все выше".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиВладимир ПутинОлег ЦаревАлександр КоцСледственный комитетВМФОАЭМосква
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:43Покушение на Алексеева: благодарность главе ОАЭ, состояние генерала и поимка исполнителя. Итоги 8 февраля
18:14Джеффри Эпштейн: сексуальный преступник или финансовый гений?
17:59Губернатор Сальдо сообщил о трёх пострадавших в результате обстрелов в Херсонской области
17:11Сидеть без тепла и света и мечтать присоединить к Украине Кубань. Что происходит в Ивано-Франковске
17:10Кем на самом деле был Эпштейн и кто за ним стоял
17:04На Славянском направлении ВС РФ окружают группировки ВСУ севернее Красного Лимана
16:00Никита Салогор и антиукраинский "мятеж" в Советской Молдавии
15:47В Харьковской области фиксируются активные манёвры ВСУ и удары российской авиации. Главное к этому часу
15:37Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в задержании подозреваемого в покушении на генерала Алексеева
15:22Почему у Вучича не складывается с Трампом и для чего президенту Сербии Украина в ЕС — Стоянович
14:03Военкор Коц объяснил тактическое значение освобождения Глушковки и Сидоровки
14:01Что значат новые заявления Зеленского о переговорах
13:43ВС РФ продвинулись на Краматорском направлении. Главное к этому часу
13:36До шестнадцати и старше. Европа запрещает социальные сети
13:33Мишустин заявил о стабильности российской экономики и росте ВВП выше среднемирового уровня
13:31Система связи на Украине начала сыпаться, заявил нардеп Федиенко
13:00Участники покушения на Алексеева, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 8 февраля
13:00В Госпогранслужбе Украины признали высокую активность российских войск в Харьковской и Сумской областях
12:56Немецкий журналист усомнился в официальных данных о линии фронта под Покровском
12:21Военкор: подразделения "Востока" развивают наступление западнее Гуляйполя
Лента новостейМолния