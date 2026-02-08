https://ukraina.ru/20260208/pokushenie-na-alekseeva-blagodarnost-glave-oae-sostoyanie-generala-i-poimka-ispolnitelya-itogi-8-1075389407.html

Покушение на Алексеева: благодарность главе ОАЭ, состояние генерала и поимка исполнителя. Итоги 8 февраля - 08.02.2026 Украина.ру

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь в расследовании покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Стали известны новые подробности покушения на генерала

Президент Владимир Путин поблагодарил главу ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь в расследовании покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Вчера вечером состоялся телефонный разговор. <...> Президент Путин поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого в причастности к террористическому акту против генерала Алексеева", — рассказал он.Также главы государств обсудили темы, которые были на повестке во время переговоров в Москве на прошлой неделе.Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц рассказал о состоянии генерала сейчас."По состоянию генерала Алексеева. Супруга Владимира Степановича благодарит всех за слова поддержки и извиняется, что не может ответить тем, кто пишет и звонит по её прежним контактам. Просто потому, что, по вполне объективным причинам, она сейчас лишена привычных средств связи. Да и привычного уклада жизни. Генерал Алексеев в сознании, разговаривает, хотя ранения, конечно, тяжёлые. Две пули пришлись в брюшную полость, одна - в ногу. В грудь ранений, вопреки сообщениям, не было. Но все могло быть намного хуже. Просто киллер, очевидно, не готовился к тому, что ему дадут отпор", — написал Коц в своём телеграм-канале.Он предположил, что происходило во время покушения."Судя по всему, выпускник Рязанского десантного училища сразу понял, что происходит, в узком лифтовом холле пошел на моментальное сближение с убийцей и не дал ему поднять пистолет до уровня головы. Ранение в ногу говорит, скорее всего, о том, что Степаныч перехватил руку со стволом. Он ещё и втащить киллеру успел. Эта реакция и спасла жизнь генералу. Плюс супруга зажгутовала ногу и закрыла раны тем, что было под рукой", — отметил Коц.Военкор также сообщил, что жена генерал ответит всем, кто ей пишет, как только появится такая возможность."Но такая возможность может появиться не скоро", — резюмировал Коц.Бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв обратил внимание на количество патронов в найденном неподалёку от места покушения пистолете."Примечательно, что в выброшенном пистолете Макарова, из которого киллер пытался убить Владимира Алексеева, было найдено 3 патрона из 8. Это подтверждает информацию о том, что Алексеев оборонялся во время покушения: не дал нападающему поднять оружие и вести прицельную стрельбу в область головы и сердца и вынудил потратить две пули в никуда, что и спасло ему жизнь. Две пули пришлись в брюшную полость, одна — в ногу", — отметил Царёв.Также были опубликованы подробности о группе, участвовавшей в покушении на генерала. Военкор Коц у себя в телеграм-канале собрал все данные о них."Любомир Корба — непосредственный исполнитель. Родился в Тернопольской области Украинской ССР в 1960 году и впоследствии получил российское гражданство. В период с 1993 по 2009 год возглавлял украинско-польскую компанию "Терпол", зарегистрированную в Тернополе. Позднее имел долю в российской компании ООО "Трейдконсалт", занимавшейся оптовой торговлей, которая была ликвидирована в 2010 году. В 2021 году Корба оформил временную регистрацию в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа", — отмечалось в публикации.Согласно официальной версии Следственного комитета РФ, Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию украинских спецслужб для совершения теракта."После покушения через несколько часов покинул территорию России и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты. 7-8 февраля 2026 года был задержан в Дубае при содействии правоохранительных органов ОАЭ и экстрадирован в Россию. Замоскворецкий районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу", - указывалось в публикации.Ещё одним участникам покушения был Виктор Васин."Виктор Васин (1959 года рождения) выступал в роли пособника, обеспечивавшего логистическую и финансовую поддержку исполнителя. Васин окончил Кемеровское училище войск связи и, согласно некоторым источникам, имел прошлое в ВМФ или спецсвязи. В последующие годы занимался строительным бизнесом в Москве и на Алтае, однако его компании — "Инвестстройпроект" и "Строймаркет" — были ликвидированы в 2020 году. На момент покушения против него было возбуждено два исполнительных производства на общую сумму 827 тысяч рублей", — указывалось в публикации.Коц отметил, что ключевым фактором является давнее знакомство Васина с Корбой."Ключевым фактором является давнее знакомство Васина с Корбой. По данным из открытых источников, между ними фиксировались денежные переводы на суммы 3 тысячи и 1,5 тысячи рублей. Это подтверждает координацию их действий в подготовке преступления. Кроме того, Васин в социальных сетях публиковал критические комментарии о российских властях и поддерживал экстремистскую организацию ФБК* — благодатная почва для вербовки. Васин был задержан на территории Москвы 7 февраля 2026 года. Ему предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", — писал военкор.Их сообщницей была Зинаида Серебрицкая."Зинаида Серебрицкая (1971 года рождения) играла роль пособника, осуществлявшего наблюдение за генералом Алексеевым. Она проживала в одном жилом комплексе с генералом на Волоколамском шоссе в Москве, что предоставляло ей прямой доступ к информации о его распорядке дня и перемещениях. Серебрицкая находилась в Москве как минимум с 2023 года, о чем свидетельствуют её публикации в соцсетях", — отмечалось в публикации.Коц указал, что Серебрицкая заселилась непосредственно в тот же дом, где проживал генерал-лейтенант Алексеев."В домовом чате на Волоколамской улице она была очень активно, проявляя гражданскую позицию. Но при этом имела возможность собирать информацию о передвижениях Степаныча и передавать данные киллеру Корбе. Последняя активность Серебрицкой в социальных сетях зафиксирована за два дня до покушения. После совершения преступления она покинула Россию и выехала на территорию Украины", — подытожил военкор.Телеграм-канал Mash поговорил с бывшими коллегами Серебрицкой. Те рассказали, что до Нового Года та хвасталась роскошной жизнью."Сотрудники рассказали Mash, что Антонюк (тогда ещё) переехала с двумя дочками и мужем в конце 2010-х из ЛНР. Работала в мясном магазине "Фермер" в селе Гжель. Мечтала уехать с семьёй в Израиль и копила деньги. Но её муж оказался подлецом: обокрал их и сбежал. В итоге Зинаида осталась одна с детьми на съёмной квартире. Дочерей пришлось отправить к родственникам в Харьков", — указывалось в публикации.После начала спецоперации женщина переехала в Москву."После начала СВО она уволилась из магазина и переехала в столицу — здесь сменила внешность и поменяла фамилию. Незадолго до нападения на Алексеева она снова посетила бывших коллег — хвасталась, что "у неё всё в шоколаде", но откуда деньги — не уточнила", — отмечалось в публикации.Таким образом, Украина давно готовила покушение на замначальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ.Подробнее о покушении на генерала Алексеева — в статье Елены Кирюшкиной "Охота на генералов. Цена гуманизма в ассиметричной войне становится все выше".

