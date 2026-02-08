Покушение на Алексеева: благодарность главе ОАЭ, состояние генерала и поимка исполнителя. Итоги 8 февраля
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВ Москве совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
Президент России Владимир Путин поблагодарил главу ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь в расследовании покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Стали известны новые подробности покушения на генерала
Президент Владимир Путин поблагодарил главу ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь в расследовании покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Вчера вечером состоялся телефонный разговор. <...> Президент Путин поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого в причастности к террористическому акту против генерала Алексеева", — рассказал он.
Также главы государств обсудили темы, которые были на повестке во время переговоров в Москве на прошлой неделе.
Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц рассказал о состоянии генерала сейчас.
"По состоянию генерала Алексеева. Супруга Владимира Степановича благодарит всех за слова поддержки и извиняется, что не может ответить тем, кто пишет и звонит по её прежним контактам. Просто потому, что, по вполне объективным причинам, она сейчас лишена привычных средств связи. Да и привычного уклада жизни. Генерал Алексеев в сознании, разговаривает, хотя ранения, конечно, тяжёлые. Две пули пришлись в брюшную полость, одна - в ногу. В грудь ранений, вопреки сообщениям, не было. Но все могло быть намного хуже. Просто киллер, очевидно, не готовился к тому, что ему дадут отпор", — написал Коц в своём телеграм-канале.
Он предположил, что происходило во время покушения.
"Судя по всему, выпускник Рязанского десантного училища сразу понял, что происходит, в узком лифтовом холле пошел на моментальное сближение с убийцей и не дал ему поднять пистолет до уровня головы. Ранение в ногу говорит, скорее всего, о том, что Степаныч перехватил руку со стволом. Он ещё и втащить киллеру успел. Эта реакция и спасла жизнь генералу. Плюс супруга зажгутовала ногу и закрыла раны тем, что было под рукой", — отметил Коц.
Военкор также сообщил, что жена генерал ответит всем, кто ей пишет, как только появится такая возможность.
"Но такая возможность может появиться не скоро", — резюмировал Коц.
Бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв обратил внимание на количество патронов в найденном неподалёку от места покушения пистолете.
"Примечательно, что в выброшенном пистолете Макарова, из которого киллер пытался убить Владимира Алексеева, было найдено 3 патрона из 8. Это подтверждает информацию о том, что Алексеев оборонялся во время покушения: не дал нападающему поднять оружие и вести прицельную стрельбу в область головы и сердца и вынудил потратить две пули в никуда, что и спасло ему жизнь. Две пули пришлись в брюшную полость, одна — в ногу", — отметил Царёв.
Также были опубликованы подробности о группе, участвовавшей в покушении на генерала. Военкор Коц у себя в телеграм-канале собрал все данные о них.
"Любомир Корба — непосредственный исполнитель. Родился в Тернопольской области Украинской ССР в 1960 году и впоследствии получил российское гражданство. В период с 1993 по 2009 год возглавлял украинско-польскую компанию "Терпол", зарегистрированную в Тернополе. Позднее имел долю в российской компании ООО "Трейдконсалт", занимавшейся оптовой торговлей, которая была ликвидирована в 2010 году. В 2021 году Корба оформил временную регистрацию в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа", — отмечалось в публикации.
Согласно официальной версии Следственного комитета РФ, Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию украинских спецслужб для совершения теракта.
"После покушения через несколько часов покинул территорию России и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты. 7-8 февраля 2026 года был задержан в Дубае при содействии правоохранительных органов ОАЭ и экстрадирован в Россию. Замоскворецкий районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу", - указывалось в публикации.
10:07Сложные дни для Киева, Украина отнекивается, задержание исполнителя. Хроника событий на утро 8 февраляМэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что ближайшие несколько суток будут очень тяжёлыми для украинской столицы. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что его страна не причастна к покушению на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева. В Дубае задержали покушавшегося на жизнь Алексеева Любомира Корбу
Ещё одним участникам покушения был Виктор Васин.
"Виктор Васин (1959 года рождения) выступал в роли пособника, обеспечивавшего логистическую и финансовую поддержку исполнителя. Васин окончил Кемеровское училище войск связи и, согласно некоторым источникам, имел прошлое в ВМФ или спецсвязи. В последующие годы занимался строительным бизнесом в Москве и на Алтае, однако его компании — "Инвестстройпроект" и "Строймаркет" — были ликвидированы в 2020 году. На момент покушения против него было возбуждено два исполнительных производства на общую сумму 827 тысяч рублей", — указывалось в публикации.
Коц отметил, что ключевым фактором является давнее знакомство Васина с Корбой.
"Ключевым фактором является давнее знакомство Васина с Корбой. По данным из открытых источников, между ними фиксировались денежные переводы на суммы 3 тысячи и 1,5 тысячи рублей. Это подтверждает координацию их действий в подготовке преступления. Кроме того, Васин в социальных сетях публиковал критические комментарии о российских властях и поддерживал экстремистскую организацию ФБК* — благодатная почва для вербовки. Васин был задержан на территории Москвы 7 февраля 2026 года. Ему предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", — писал военкор.
Их сообщницей была Зинаида Серебрицкая.
"Зинаида Серебрицкая (1971 года рождения) играла роль пособника, осуществлявшего наблюдение за генералом Алексеевым. Она проживала в одном жилом комплексе с генералом на Волоколамском шоссе в Москве, что предоставляло ей прямой доступ к информации о его распорядке дня и перемещениях. Серебрицкая находилась в Москве как минимум с 2023 года, о чем свидетельствуют её публикации в соцсетях", — отмечалось в публикации.
Коц указал, что Серебрицкая заселилась непосредственно в тот же дом, где проживал генерал-лейтенант Алексеев.
"В домовом чате на Волоколамской улице она была очень активно, проявляя гражданскую позицию. Но при этом имела возможность собирать информацию о передвижениях Степаныча и передавать данные киллеру Корбе. Последняя активность Серебрицкой в социальных сетях зафиксирована за два дня до покушения. После совершения преступления она покинула Россию и выехала на территорию Украины", — подытожил военкор.
Телеграм-канал Mash поговорил с бывшими коллегами Серебрицкой. Те рассказали, что до Нового Года та хвасталась роскошной жизнью.
"Сотрудники рассказали Mash, что Антонюк (тогда ещё) переехала с двумя дочками и мужем в конце 2010-х из ЛНР. Работала в мясном магазине "Фермер" в селе Гжель. Мечтала уехать с семьёй в Израиль и копила деньги. Но её муж оказался подлецом: обокрал их и сбежал. В итоге Зинаида осталась одна с детьми на съёмной квартире. Дочерей пришлось отправить к родственникам в Харьков", — указывалось в публикации.
После начала спецоперации женщина переехала в Москву.
"После начала СВО она уволилась из магазина и переехала в столицу — здесь сменила внешность и поменяла фамилию. Незадолго до нападения на Алексеева она снова посетила бывших коллег — хвасталась, что "у неё всё в шоколаде", но откуда деньги — не уточнила", — отмечалось в публикации.
"После начала СВО она уволилась из магазина и переехала в столицу — здесь сменила внешность и поменяла фамилию. Незадолго до нападения на Алексеева она снова посетила бывших коллег — хвасталась, что "у неё всё в шоколаде", но откуда деньги — не уточнила", — отмечалось в публикации.
Таким образом, Украина давно готовила покушение на замначальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ.
Подробнее о покушении на генерала Алексеева — в статье Елены Кирюшкиной "Охота на генералов. Цена гуманизма в ассиметричной войне становится все выше".
Подписывайся на