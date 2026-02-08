Эксперт: Маск собирается выпустить миллион роботов Optimus, мы должны "на полшага" его опередить - 08.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260208/ekspert-mask-sobiraetsya-vypustit-million-robotov-optimus-my-dolzhny-na-polshaga-ego-operedit-1075364418.html
Эксперт: Маск собирается выпустить миллион роботов Optimus, мы должны "на полшага" его опередить
Эксперт: Маск собирается выпустить миллион роботов Optimus, мы должны "на полшага" его опередить - 08.02.2026 Украина.ру
Эксперт: Маск собирается выпустить миллион роботов Optimus, мы должны "на полшага" его опередить
Гонка военных технологий только начинается, и отставание в ней недопустимо. Но американцы пока не обладают полноценными системами управления автономными роботами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов
2026-02-08T04:30
2026-02-08T04:30
новости
илон маск
украина.ру
главные новости
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
прогнозы сво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/07/1075364292_0:65:3070:1792_1920x0_80_0_0_a553231de86d90eb3d64ae3cfafb7ad4.jpg
Аналитик отметил, что в сфере сетевого управления и автономных систем даже ведущие державы находятся в начале пути. "Американцы, кстати, тоже не имеют на сегодняшний день таких компетенций", — констатировал Орлов.При этом он подчеркнул необходимость упреждающего развития, приводя в пример амбициозные планы зарубежных компаний. "Мы должны опережать их в этих вопросах хотя бы на полшага. К примеру, Маск собирается выпустить миллион роботов Optimus", — заявил эксперт.Орлов добавил, что для управления таким количеством роботов потребуются космические дата-центры с искусственным интеллектом (ИИ). Это формирует новые вызовы.Цена отставания в этой гонке будет крайне высокой, предупредил военный эксперт. "Если мы этого не сделаем, то столкнёмся с очень большими технологическими вызовами на поле боя от нашего противника", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Орлов: Если не найти ответ "Старлинку", Илон Маск продолжит диктовать свои правила на поле боя" на сайте Украина.ру.О проблемах, с которыми операторы БПЛА сталкиваются в период зимней кампании — в материале Игоря Гомольского "Командир расчета ударных БПЛА: Я рекомендую молодым пробовать себя в беспилотном деле - за ним будущее" на сайте Украина.ру.
россия
сша
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/07/1075364292_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_e258fd1437d874abde60910c043cfa3f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, илон маск, украина.ру, главные новости, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, робот, технологии, ии (искусственный интеллект), россия, сша, запад
Новости, Илон Маск, Украина.ру, Главные новости, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, робот, технологии, ИИ (искусственный интеллект), Россия, США, Запад

Эксперт: Маск собирается выпустить миллион роботов Optimus, мы должны "на полшага" его опередить

04:30 08.02.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезентация первого российского антропоморфного робота с ИИ
Презентация первого российского антропоморфного робота с ИИ - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Гонка военных технологий только начинается, и отставание в ней недопустимо. Но американцы пока не обладают полноценными системами управления автономными роботами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов
Аналитик отметил, что в сфере сетевого управления и автономных систем даже ведущие державы находятся в начале пути. "Американцы, кстати, тоже не имеют на сегодняшний день таких компетенций", — констатировал Орлов.
При этом он подчеркнул необходимость упреждающего развития, приводя в пример амбициозные планы зарубежных компаний. "Мы должны опережать их в этих вопросах хотя бы на полшага. К примеру, Маск собирается выпустить миллион роботов Optimus", — заявил эксперт.
Орлов добавил, что для управления таким количеством роботов потребуются космические дата-центры с искусственным интеллектом (ИИ). Это формирует новые вызовы.
Цена отставания в этой гонке будет крайне высокой, предупредил военный эксперт. "Если мы этого не сделаем, то столкнёмся с очень большими технологическими вызовами на поле боя от нашего противника", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Орлов: Если не найти ответ "Старлинку", Илон Маск продолжит диктовать свои правила на поле боя" на сайте Украина.ру.
О проблемах, с которыми операторы БПЛА сталкиваются в период зимней кампании — в материале Игоря Гомольского "Командир расчета ударных БПЛА: Я рекомендую молодым пробовать себя в беспилотном деле - за ним будущее" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИлон МаскУкраина.руГлавные новостиСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОСпецоперацияроботтехнологииИИ (искусственный интеллект)РоссияСШАЗапад
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:45"Каша из файлов и ссылок", которая не ударит серьезно по Трампу — Шатров о документах Эпштейна
05:30Трамп завышает ставки, чтобы выторговать решение по Гренландии — политолог про амбиции США
05:15"В центральной Украине все плохо": Орлов про энергоколлапс и крах тепловой генерации
04:45Шатров о лицемерии Европы: Готовы переписать историю Украины, но не хотят менять границы Гренландии
04:45"Слон в посудной лавке": Шатров о непредсказуемой политике Трампа на Ближнем Востоке
04:30Эксперт: Маск собирается выпустить миллион роботов Optimus, мы должны "на полшага" его опередить
04:15Управляется через "Старлинк": Орлов про главную особенность тяжелого дрона "Баба-яга"
04:00Деградировали "до уровня Средневековья": почему новые скандалы не шокируют западное общество
20:14Зачем Зеленский врет про 55 тысяч убитых
19:08"Американцы предлагают завершить войну до начала лета". Итоги 7 февраля
18:01Его могут поставить вместо Зеленского: Россия подписала документ
17:56НАТО не сочтёт удар по своим военным на Украине нападением на страну-члена альянса
17:09Зеленский: США впервые предложили провести следующий раунд переговоров с Россией на своей территории
16:38"Гном" против "Курьера": Forbes о войне дронов в зоне СВО
16:25На Славянском направлении идут позиционные бои за ключевые высоты и населённые пункты
16:18Профессор из США предсказывает отставку британского премьера Кира Стармера
15:55В МАГАТЭ сообщили об отключении энергоблока на украинской АЭС
14:31Премьер-министр Японии подтвердила намерение заключить мирный договор с Россией
14:09Spiegel: Люди, которых можно назвать "классом Эпштейна", продолжают управлять миром
14:04Зеленский заявил, что США стремятся завершить конфликт на Украине до лета
Лента новостейМолния