https://ukraina.ru/20260208/ekspert-mask-sobiraetsya-vypustit-million-robotov-optimus-my-dolzhny-na-polshaga-ego-operedit-1075364418.html

Эксперт: Маск собирается выпустить миллион роботов Optimus, мы должны "на полшага" его опередить

Гонка военных технологий только начинается, и отставание в ней недопустимо. Но американцы пока не обладают полноценными системами управления автономными роботами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/07/1075364292_0:65:3070:1792_1920x0_80_0_0_a553231de86d90eb3d64ae3cfafb7ad4.jpg

Аналитик отметил, что в сфере сетевого управления и автономных систем даже ведущие державы находятся в начале пути. "Американцы, кстати, тоже не имеют на сегодняшний день таких компетенций", — констатировал Орлов.При этом он подчеркнул необходимость упреждающего развития, приводя в пример амбициозные планы зарубежных компаний. "Мы должны опережать их в этих вопросах хотя бы на полшага. К примеру, Маск собирается выпустить миллион роботов Optimus", — заявил эксперт.Орлов добавил, что для управления таким количеством роботов потребуются космические дата-центры с искусственным интеллектом (ИИ). Это формирует новые вызовы.Цена отставания в этой гонке будет крайне высокой, предупредил военный эксперт. "Если мы этого не сделаем, то столкнёмся с очень большими технологическими вызовами на поле боя от нашего противника", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Орлов: Если не найти ответ "Старлинку", Илон Маск продолжит диктовать свои правила на поле боя" на сайте Украина.ру.О проблемах, с которыми операторы БПЛА сталкиваются в период зимней кампании — в материале Игоря Гомольского "Командир расчета ударных БПЛА: Я рекомендую молодым пробовать себя в беспилотном деле - за ним будущее" на сайте Украина.ру.

