Командир расчета ударных БПЛА: Я рекомендую молодым пробовать себя в беспилотном деле - за ним будущее

О проблемах, с которыми операторы БПЛА сталкиваются в период зимней кампании, а также о нестандартных решениях, о тренировках с пехотой, событиях 2014 года и многом другом изданию "Украина.ру" рассказал командир расчета ударных БПЛА ближнего действия 5-й отдельной гвардейской бригады 51-й гвардейской армии, известный под позывным "МЧС".

- Летом, как известно, воевать лучше, чем зимой. С какими проблемами сталкиваются операторы БПЛА в холодное время года и какие находят решения?- Ну, жизнь оператора зимой осложняется тяжелыми погодными условиями. Но страдает от них не столько оператор, сколько его борт. Потому, что изначально гражданские дроны не очень-то предназначены для работы в условиях повышенной влажности или на сильном морозе. Частенько разряжаются батарейки раньше положенного. Вот если мы на штатной батарейке летим, то восемнадцать-двадцать минут рабочего времени у нее будет, а если на батарейке от FPV-дрона, то рабочее время растягивается до получаса. Можно на сдвоенной батарейке летать. Как обычные батарейки спаривают, так и те, что для FPV. Но FPV-батарейки себя лучше показывают. Да, это менее надежная история, но эффективность, как говорится, проверена фронтом.Единственное – "сбросы" уже особо не подцепишь, поскольку дрон рассчитан на определенный вес. Обычно – до шестисот граммов. Если больше, то он будет предупреждать, что мотор перегружен.Что оператору нужно учитывать зимой? В первую очередь, держать в тепле батарейки. Это, пожалуй, что главное, поскольку холодные батарейки работать не будут. Как? Под бушлат, чтобы к телу ближе. Или можно заворачивать в прихваченное с собой одеяло.Что еще? Необходимо обрабатывать двигатели, поскольку они чаще всего ловят ошибку ESC. У них есть ошибка по питанию моторов. Они частично защищены от внешнего воздействия, но не очень уж. То есть их нужно обрабатывать.Мы, как правило, обрабатываем изопропиловым спиртом, предназначенным для обработки микросхем и прочего подобного. Он никак не вредит моторчику, но хорошо устраняет влагу. Вот прилетел борт из влажных условий, в нем где-то что-то подмерзло, ты изопропиловым спиртом обработал. Там аэрозоль обыкновенный. Пшик-пшик и порядок. А потом сжатым воздухом продул. Все просохло и замечательно: засоры удалены, влага снята. Мотор ведь при засорах здорово греется. Поэтому "птицу" вверх ногами переворачиваем и прокручиваем моторы, чтобы вся засохшая грязь ушла. Вот и все зимнее обслуживание.Еще есть нюансы с антеннами. С листвой на деревьях зимой как-то не складывается. В городских условиях все куда проще: маскируешь под интерьер. Шторка, еще что-то. А если лесополоса, то приходится хитрить и мудрить. Местность адаптировать под себя. Ландшафтным дизайном, так сказать, заниматься. Хорошая, кстати, профессия для мирного времени.Маскируем, в основном, маскировочной сетью, в качестве основы. Можно использовать какой-нибудь пакет. Если есть баллончик с краской, то, грубо говоря, нужно добиться серо-черно-коричневого цвета. Пакет выкрашивается этими цветами и надевается на антенну. Он тонкий и хорошо пропускает сигнал. Главное – понимать, куда направил антенну. Чтобы не запутаться.Листьев зимой нет, благодаря чему сигнал в лесополосе проходит лучше. Зато есть зимой морозный туман. И с этим явлением оператор, в целом, ничего поделать не может. Это на удачу. Ты через этот туман пролетаешь и невозможно предсказать, как долго после этого "птица" продержится в воздухе. Это влага, это обледенение. Или снежинка закроет камеру и "привет".Что могу посоветовать? Можно летать с наклоном камеры. Это градусов пятнадцать-двадцать, грубо говоря. Если у вас несколько камер на "птице" и одну залепило снегом, то не вопрос. Дай зум и включится другая линза. Ну и держите маршрут в голове, чтобы знать, куда летел. Чтобы не запутаться.- А неприятеля зимой обнаружить легче? Это ведь и тепловизор, по идее, лучше видит.- Сигнатуру тепловизор лучше видит, но отталкиваться от его встроенных датчиков определения температуры уже нельзя. Чем ты выше и дальше, тем менее точную температуру он показывает, а зимой он ее изначально показывает неверно. То есть он человека, грубо говоря, может отображать, как объект с температурой -15 градусов, когда на улице – 25. То есть разница в десять градусов. То есть свои тонкости имеются.- Расскажи, пожалуйста, об упражнении с муляжом FPV-дрона для пехотинцев и операторов, которое вы на полигоне выполняете. В чем его суть?- Да, проводим тренировку. Помимо ориентирования на местности с картой и полетами по точкам, а также сбросов, есть и такое упражнение. Пехота занимается на своих точках, на стрельбище. Или учится двигаться по окопам. На дрон цепляется веревка. Метров сорок, чтобы пехота борт не подстрелила случайно. Экономия ресурсов, знаете ли. Так вот! На веревке у нас макет FPV-дрона. Очень легкий. К нему цепляется обычная жестяная банка с грузом граммов на двести. Макет, кстати, вырезается элементарно: дрон прикладывается, обводится карандашом, обрезается и готово. Желательно, чтобы толщина материала была около сорока миллиметров."Птица" кружит над окопом. Пехота стреляет в макет. И это лучше, чем работа по статичным мишеням. А дроны сейчас повсюду и потому солдату очень важно уметь стрелять по движущимся целям.Операторы же, выполняя это упражнение, тренируются уже по своим задачам. Так, например, время от времени перед нами стоит задача по доставке провизии, поскольку не всюду можно подъехать роботизированной тележкой. Ту же бутылку воды, те же медикаменты, какой-то паштет. Был даже случай, когда сбрасывал ребятам пачки автоматных патронов. Когда идут затяжные бои, боеприпасы имеют свойство заканчиваться, а боепитания может не быть. Выходим из положения таким вот образом. Главное – обеспечить пехоты.К тому же это и отработка взаимодействия между "землей" и "небом". Одни тренируются доставлять грузы, а другие оттачивают мастерство стрельбы по движущимся целям.- Слушай, а почему вдруг у оператора БПЛА позывной "МЧС"? Служил там?- Так точно! Начинал с отряда "Легион". Было такое в ДНР при первом главе Александре Захарченко. Два с копейками года там, потом четыре с копейками года в МЧС. Ну и, собственно говоря, здесь третий год уже пошел. Ни о чем не жалею, все нравится. Молодым ребятам настоятельно рекомендую попробовать себя в направлении БПЛА. Оно перспективное. Плюс – мы должны идти в будущее.- Так ты местный?- Да. Учился на железнодорожника. Знаете, все эти моменты с 2014 года наблюдаю своими глазами. Все застал, все видел и во всем едва ли не напрямую участвовал. Изначально помогал ополченцам, чем мог. Было что-то в доме: диван, матрац, консервы. Семья поддерживала. Не абы какая помощь, но в тот момент было очень тяжело. Когда Россия пришла, конечно, стало заметно легче.Репортаж о том, как работают российские солдаты - в статье "ЛБС под присмотром": о работе БПЛА ближнего действия

