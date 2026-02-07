"Стартовая позиция" на Запорожье: аналитик про важное значение удара ВС РФ со стороны Терноватого - 07.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260207/startovaya-pozitsiya-na-zaporozhe-analitik-pro-vazhnoe-znachenie-udara-vs-rf-so-storony-ternovatogo-1075323541.html
"Стартовая позиция" на Запорожье: аналитик про важное значение удара ВС РФ со стороны Терноватого
"Стартовая позиция" на Запорожье: аналитик про важное значение удара ВС РФ со стороны Терноватого - 07.02.2026 Украина.ру
"Стартовая позиция" на Запорожье: аналитик про важное значение удара ВС РФ со стороны Терноватого
Давление на Сумы с трёх направлений может вынудить ВСУ ослабить запорожский фронт. После взятия Терноватого, ВС РФ получили плацдарм для удара в сторону Запорожья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
2026-02-07T04:30
2026-02-07T04:30
новости
запорожье
россия
сумы
самойлов
сергей суровикин
украина.ру
вооруженные силы украины
запорожская область
запорожское направление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074596932_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb8fdbacb4bfe107ac82975a144da3e6.jpg
Отвечая на вопрос о значении плацдармов под Сумами, эксперт указал на их комплексное воздействие. "Короче говоря, с севера и с востока угрожаем Сумам Юнаковским и Миропольским плацдармами. А Грабовское мы рассматриваем как обход Сум с юга", — сказал Самойлов. Он подчеркнул, что все эти угрозы могут вынудить Украину перебрасывать сюда войска с других направлений, например, с Запорожья.Далее, комментируя ситуацию под Запорожьем, эксперт подтвердил ключевую роль Терноватого. "Да. Это та самая стартовая позиция", — заявил Самойлов на вопрос о значении освобождения поселка. Теперь, по его словам, впереди открываются благоприятные условия для развития успеха. "А впереди до Запорожья – чистое поле между двумя линиями заграждений. И если мы тут накопим силы, то сможем наносить серьезный удар", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.О том, как IT-технологии развиваются в гражданской среде и потом получают боевое крещение на фронте — в материале "Владимир Орлов: Если не найти ответ "Старлинку", Илон Маск продолжит диктовать свои правила на поле боя" на сайте Украина.ру.
запорожье
россия
сумы
запорожская область
запорожское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074596932_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9212c2d4e0c9dc97a1ecceb5a0effe65.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожье, россия, сумы, самойлов, сергей суровикин, украина.ру, вооруженные силы украины, запорожская область, запорожское направление, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, наступление вс рф, наступление россии
Новости, Запорожье, Россия, Сумы, Самойлов, Сергей Суровикин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Запорожское направление, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, наступление ВС РФ, наступление России

"Стартовая позиция" на Запорожье: аналитик про важное значение удара ВС РФ со стороны Терноватого

04:30 07.02.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Давление на Сумы с трёх направлений может вынудить ВСУ ослабить запорожский фронт. После взятия Терноватого, ВС РФ получили плацдарм для удара в сторону Запорожья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
Отвечая на вопрос о значении плацдармов под Сумами, эксперт указал на их комплексное воздействие. "Короче говоря, с севера и с востока угрожаем Сумам Юнаковским и Миропольским плацдармами. А Грабовское мы рассматриваем как обход Сум с юга", — сказал Самойлов.
Он подчеркнул, что все эти угрозы могут вынудить Украину перебрасывать сюда войска с других направлений, например, с Запорожья.
Далее, комментируя ситуацию под Запорожьем, эксперт подтвердил ключевую роль Терноватого. "Да. Это та самая стартовая позиция", — заявил Самойлов на вопрос о значении освобождения поселка.
"Терноватое было мощным укрепрайоном. Когда мы его брали, то прошли три-четыре полосы заграждений, которые были созданы в ответ на "линию Суровикина", — рассказал аналитик.
Теперь, по его словам, впереди открываются благоприятные условия для развития успеха. "А впереди до Запорожья – чистое поле между двумя линиями заграждений. И если мы тут накопим силы, то сможем наносить серьезный удар", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.
О том, как IT-технологии развиваются в гражданской среде и потом получают боевое крещение на фронте — в материале "Владимир Орлов: Если не найти ответ "Старлинку", Илон Маск продолжит диктовать свои правила на поле боя" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗапорожьеРоссияСумыСамойловСергей СуровикинУкраина.руВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьЗапорожское направлениеСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОновости СВОСпецоперациянаступление ВС РФнаступление России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:15"Дома начнут просто замерзать": Анпилогов о необратимых последствиях коллапса украинской энергетики
05:00Охват укрепрайона с тыла: Самойлов о продвижении к Старому Салтову для удара по "треугольнику" ВСУ
04:45Уничтожение тыла: Анпилогов о том, ударят ли термитные "Герани" и реактивные ФАБы по энергетике Украины
04:30"Стартовая позиция" на Запорожье: аналитик про важное значение удара ВС РФ со стороны Терноватого
04:15Головная боль для Киева: военный эксперт о новой системе связи дронов-камикадзе
04:00"Изолируем, но не уничтожаем": Анпилогов про тактику ударов по распределительной сети АЭС на Украине
00:13Оперативная обстановка на фронте: продвижение и позиционные бои на ключевых направлениях
00:09Неожиданная активность: Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Полтавской области
00:03Украинские СМИ пытается объяснить населению "опасность" Александра Пушкина
00:00Обнародованы факты сотрудничества ОУН* с гитлеровской Германией
23:46По всей Украине продолжается массированный пуск ударных беспилотников
23:15ВС РФ дальше продвигаются на Восточно-Запорожском направлении
23:11Правительство Польши рассматривает возможность покупки украинского банка
22:53Охота на генералов. Цена гуманизма в ассиметричной войне становится все выше
22:44В сказочные цифры Зеленского не верят даже отбитые украинские нацисты
22:28В нескольких регионах России объявлена опасность атак беспилотников. Главные новости к этому часу
22:15Беспилотники "Герань" наносят удары по Запорожью и западным областям Украины
22:10В результате удара украинского беспилотника погиб мирный житель
22:07Второй за неделю дрон упал на территории польской военной базы
22:04Украинские СМИ предполагают причастность итальянской мафии к убийству банкира
Лента новостейМолния