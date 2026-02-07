https://ukraina.ru/20260207/startovaya-pozitsiya-na-zaporozhe-analitik-pro-vazhnoe-znachenie-udara-vs-rf-so-storony-ternovatogo-1075323541.html

"Стартовая позиция" на Запорожье: аналитик про важное значение удара ВС РФ со стороны Терноватого

07.02.2026

"Стартовая позиция" на Запорожье: аналитик про важное значение удара ВС РФ со стороны Терноватого

Давление на Сумы с трёх направлений может вынудить ВСУ ослабить запорожский фронт. После взятия Терноватого, ВС РФ получили плацдарм для удара в сторону Запорожья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов

Отвечая на вопрос о значении плацдармов под Сумами, эксперт указал на их комплексное воздействие. "Короче говоря, с севера и с востока угрожаем Сумам Юнаковским и Миропольским плацдармами. А Грабовское мы рассматриваем как обход Сум с юга", — сказал Самойлов. Он подчеркнул, что все эти угрозы могут вынудить Украину перебрасывать сюда войска с других направлений, например, с Запорожья.Далее, комментируя ситуацию под Запорожьем, эксперт подтвердил ключевую роль Терноватого. "Да. Это та самая стартовая позиция", — заявил Самойлов на вопрос о значении освобождения поселка. Теперь, по его словам, впереди открываются благоприятные условия для развития успеха. "А впереди до Запорожья – чистое поле между двумя линиями заграждений. И если мы тут накопим силы, то сможем наносить серьезный удар", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.О том, как IT-технологии развиваются в гражданской среде и потом получают боевое крещение на фронте — в материале "Владимир Орлов: Если не найти ответ "Старлинку", Илон Маск продолжит диктовать свои правила на поле боя" на сайте Украина.ру.

Новости

