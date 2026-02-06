https://ukraina.ru/20260206/vitse-premer-dnr-kirill-makarov-o-tom-chto-seychas-proiskhodit-s-kartinami-kuindzhi-i-muzeem-prokofeva-1075313837.html

Вице-премьер ДНР Кирилл Макаров о том, что сейчас происходит с картинами Куинджи и музеем Прокофьева

Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Кирилл Макаров, который в правительстве ДНР курирует вопросы культуры, спорта, туристической сферы и другие, рассказал изданию Украина.ру о том, как в Республике заботятся об объектах культурного наследия, спорте для обычных граждан и туристической сфере

- Кирилл Борисович, каково количество объектов культурного наследия в ДНР вообще – и те, что находятся на территории ДНР, и те, что пока находятся под украинской оккупацией? Есть ли среди них те, которые имеют значение для всей России? Назовите их.- На сегодняшний день на территории Донецкой Народной Республики насчитывается 1620 объектов культурного наследия, включая те, которые расположены на временно оккупированных территориях. В настоящее время под украинской оккупацией находится 655 объектов культурного наследия. Из общего количества объектов двадцать восемь имеют федеральный статус и представляют ценность не только для Донбасса, но и для всей России. В первую очередь это мемориальный комплекс Саур-Могила, один из ключевых символов исторической памяти, связанный сразу с несколькими эпохами — от Великой Отечественной войны до событий последних лет. Ещё один знаковый объект — мемориал "Шурф шахты № 4-4 бис", место массовой казни мирных жителей в годы немецко-фашистской оккупации. Отдельно стоит сказать об Азовском побережье: там расположено 201 объект культурного наследия, большая часть — в Мариуполе, Новоазовском и Мангушском округах. Это территория высокой исторической концентрации, и её сохранение для нас принципиально.- В каком сейчас состоянии находится музей Сергея Прокофьева в освобожденном поселке Сонцевка? - Здание музея Прокофьева в освобождённой Сонцевке, к сожалению, полностью разрушено в результате боевых действий. При этом часть экспонатов удалось сохранить — это рояль, пластинки, печатные материалы. Они переданы в Донецкий республиканский краеведческий музей и находятся там на хранении. Говоря о Прокофьеве, совсем недавно нам удалось эвакуировать памятник - великий композитор сидит на скамье - из села Красное, где он родился. Памятник не сильно пострадал во время боев, но всё же требует реставрации. После рассмотрения различных вариантов, окончательное место для установки выбрано — это центр Донецка.- Что происходит и где сейчас находятся картины Архипа Куинджи из Мариуполя?- Три работы Куинджи, которые ранее находились на временном хранении в Донецке, осенью 2025 года были переданы в Мариупольский краеведческий музей. Сейчас они экспонируются на выставке "Куинджи в нашем сердце", которая проходит в Мариуполе.- Как обстоят дела с музеем капитана Георгия Седова в поселке Седово?- В музее Седова проходит поэтапный капитальный ремонт в рамках национального проекта "Семья". В 2025 году выполнены первостепенные работы — от кровли до противопожарных систем. В 2026 году ремонт продолжается, запланированы работы по фасаду и фундаменту. Сам музей мы задумываем не как витрину прошлого, а как рабочую модель Азовского побережья. Это пространство, где история морского края, природа и человек собраны в одной логике: как жили, за счёт чего развивались и на чём регион будет стоять дальше.- Получит ли Донецкий художественный музей новое отдельное здание?- За этим музеем закреплены два здания. Часть существующего выставочного пространства уже отремонтирована в 2025 году, работы продолжаться и дальше, второе — будет восстановлено в 2026–2027 годах в рамках федеральной программы.- Знаю, что в настоящий момент в ДНР быстро развивается туристическая сфера. Какие в ней есть направления? Что из себя представляет военный и паломнический туризм?- Туризм в Донецкой Народной Республике нельзя рассматривать в узком формате одного направления. Регион сочетает в себе промышленное наследие, уникальные природные территории и очень плотный исторический слой. У нас более 80 особо охраняемых природных территорий, включая природный парк "Меотида" и ландшафтные парки "Донецкий кряж" и "Зуевский", которые уже сегодня формируют основу для экологического и семейного туризма. Параллельно развиваются культурно-познавательное, деловое и лечебно-оздоровительное направления, а также автомобильный туризм — как самый логичный формат для региона с большой протяжённостью и насыщенной географией. Отдельный акцент мы делаем на детском туризме. Он про знакомство с родным краем, формирование ответственности, понимание истории и природы Донбасса с раннего возраста.Военно-исторический туризм — особое направление. Мы принципиально не говорим о "военной экзотике" или поездках в опасные зоны. Речь идёт о маршрутах памяти и осмысления. Это места, которые уже безопасны, но имеют ключевое историческое значение: Дебальцево, Иловайск, Мариуполь, Саур-Могила. Они позволяют увидеть, через какие испытания прошёл Донбасс, и почему этот регион сделал свой выбор в пользу России. Паломнический туризм в Республике также имеет серьёзный потенциал. В регионе расположены десятки храмов, монастырей и святых источников, связанных с православной историей Донбасса, включая места, связанные с Преподобным Илией Макеевским, источники в Коньково, монастыри в Макеевке и Донецке. Это направление востребовано у людей, которые ищут тишину, смысл и внутренний диалог, а не просто маршрут на карте.- Каково сейчас состояние библиотек в ДНР? Открываются ли новые, реконструируются ли старые? Что делается для того, чтобы донецкие библиотеки были на уровне современных требований?- За последние годы отношение к библиотекам в Донецкой Народной Республике сильно изменилось. Сегодня это уже не просто места хранения книг, а живые общественные пространства, где работают с детьми, подростками, семьями, где формируется культурная среда. В Республике уже открыто 12 модельных библиотек, оснащённых современной техникой, интерактивным оборудованием и цифровыми сервисами, и эта работа продолжается. В 2026 году в рамках национального проекта "Семья" будут созданы ещё шесть модельных библиотек в Донецке, Мариуполе, Волновахском, Володарском, Шахтёрском и Новоазовском округах, причём четыре из них — детские. Это принципиальный момент, потому что библиотека для ребёнка сегодня — это не тишина и строгие правила, а пространство для общения, обучения и развития интереса к чтению. Отдельное направление — создание детских культурно-просветительских центров на базе библиотек и домов культуры. Такие центры появятся в Донецке, Харцызске, Амвросиевском и Володарском округах, а также в Мариуполе и Шахтёрском муниципальном округе. Это современные площадки, где дети и подростки могут участвовать в образовательных программах, творческих проектах и культурных инициативах. Параллельно идёт цифровая модернизация: внедряются электронные каталоги, онлайн-сервисы, новые форматы работы с читателями. Задача стоит не просто обновить здания, а сделать библиотеки местом притяжения, где человеку любого возраста комфортно учиться, читать, думать и общаться.- Какова ситуация в Приазовье и в курортном плане, и в плане заповедников, и сохранения объектов культурного наследия? Каково состояние, например, Хомутовского заповедника, где снимался фильм Сергея Бондарчука "Степь" по повести Чехова?- Донецкое Приазовье сегодня — одна из ключевых территорий развития региона. Это не только море и пляжный отдых, но и серьёзный курортный, природный и культурный потенциал. Побережье Азовского моря обладает запасами лечебных минеральных вод и грязей, что позволяет говорить о перспективе круглогодичного оздоровительного туризма. Уже сейчас ведётся работа по созданию туристической инфраструктуры: запланировано формирование пяти туристических кластеров и реализация двенадцати инвестиционных проектов, включая гостиницы, базы семейного отдыха и детские лагеря. В Седово в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" обустроен центральный пляж "Мир уюта" с полноценной инфраструктурой.Отдельное внимание уделяется заповедным территориям. Хомутовская степь — это уникальный природный объект и первый организованный заповедник Донбасса, который в 2026 году отметит 100-летие. Он включён в международные реестры и является эталоном степной экосистемы,. Наряду с ним развивается и региональный ландшафтный парк "Меотида", охватывающий значительную часть Азовского побережья и требующий особенно бережного подхода к развитию туризма. Приазовье богато и объектами культурного наследия, поэтому наша задача — выстроить развитие территории так, чтобы курортная инфраструктура, природа и историческая память не конфликтовали, а дополняли друг друга.- Как в ДНР развивается спорт для простых граждан (спортивные площадки, спортивные комплексы, плавательные бассейны, футбольные и хоккейные поля)?- Развитие спортивной инфраструктуры идёт системно. В 2025 году в Республике построено 17 и восстановлено 22 спортивных объекта. Создаются физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, восстановлен спортивный комплекс "Портовик" в Мариуполе. В 2026 году планируется ввод новых объектов, завершение восстановления ещё четырёх комплексов и обновление инфраструктуры в опорных населённых пунктах. Речь идёт именно о доступном спорте — во дворах, микрорайонах и городах.- Каково состояние донецких театров и филармоний? Как проходят их гастроли по российским городам? Кто из континентальной России ездит на гастроли в ДНР?- Крупнейшие учреждения культуры Донецкой Народной Республики включены в федеральные программы восстановления. Донецкая государственная академическая филармония, театр оперы и балета, музыкально-драматический театр и театр кукол поэтапно проходят капитальные ремонты в рамках национального проекта "Семья" и программ ППК "Единый заказчик" с горизонтом до 2030 года.Гастрольная деятельность при этом не останавливалась. В 2025 году донецкие коллективы провели 12 гастрольных туров более чем в 70 городах России, а в 2026 году запланировано ещё больше — география охватывает практически все федеральные округа. Одновременно и в саму Республику приезжают ведущие коллективы страны: Малый театр, Театр Вахтангова, Государственный Кремлёвский оркестр, ансамбль "Лезгинка" и другие. Фактически сегодня культурный обмен идёт в обе стороны, и Донбасс всё увереннее возвращается в общее культурное пространство страны — не как гость, а как полноценный участник.Читайте также интервью Александра Чаленко с министром ДНР по делам молодежи Денис Шимановский: Почему молодежь ДНР предпочитает Донецк и Мариуполь жизни в малых городах

