Денис Шимановский: Почему молодежь ДНР предпочитает Донецк и Мариуполь жизни в малых городах

Денис Шимановский: Почему молодежь ДНР предпочитает Донецк и Мариуполь жизни в малых городах

Временно исполняющий обязанности министра молодежной политики ДНР Денис Шимановский рассказал изданию Украина.ру, сколько сегодня в Республике молодежи, каковы ее проблемы и для чего ей нужен новый трехэтажный центр

-Денис Игоревич, на прошлой неделе - 25 января - в Донецке был открыт самый крупный в Новороссии Молодежный центр. Как прошло открытие?-Запуск Молодежного центра "30/09" (назван так в честь 30 сентября 2022 года, Дня воссоединения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Россией – прим.) прошел действительно масштабно и ярко: только за первый день он собрал 1 412 человек. Ключевым организатором программы запуска молодежного центра стал арт-кластер "Таврида", а одной из главных точек - мультимедийный парк "Россия – моя история".Экспозиции, посвященные истории России, вызвали огромный интерес у гостей. Такая современная инфраструктура теперь позволяет нам еще эффективнее достигать целей нацпроекта "Молодежь и дети", давая ребятам лучшие инструменты для развития.А завершением мероприятия стало празднование 11-летия одной из главных наших региональных организаций - "Молодой Республики" - с концертом от известных исполнителей: Рем Дигги, Ильи Дослова, Томаса Микиани и группы "Между нами". Для нас было крайне важно, что команду центра пришли поздравить лично: Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, герой ДНР, командир "Пятнашки" Ахра Авидзба, заместитель руководителя Росмолодёжи Денис Аширов, а также присутствовала трехкратная олимпийская чемпионка Мария Кисилева. Можно с уверенностью сказать, что старт дан успешно, и впереди у центра еще много знаковых событий.Важно отметить, что создание Дома молодежи "30/09" велось в рамках программы по ремонту и восстановлению зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры на территории города Донецка регионом-шефом в лице Москвы. Благодаря построенной инфраструктуре появилась дополнительная возможность достигать целей национального проекта "Молодежь и дети".- Для чего такой центр нужен донецкой молодежи? Каковы его функции?- Центр создан, чтобы предоставить молодежи ДНР комплекс образовательных, информационных, консультационных и досуговых услуг для молодежи; дать возможность проводить масштабные мероприятия, направленные на развитие творческих способностей молодежи, формирование лидерских качеств и навыков командной работы; предоставить поддержку молодежных инициатив и проектов, в том числе в сфере предпринимательства и социального проектирования; создать качественные условия для реализации молодежных программ и проектов, направленных на решение актуальных проблем молодежи, а также обеспечивать межведомственное взаимодействие в сфере молодежной политики.Планируется, что центр будет принимать порядка 1 400 человек в день, ожидаемое количество посетителей за год – более 200 000 человек.- Как центр устроен: сколько этажей, какое количество аудиторий и прочих пространств?- Квадратура молодежного центра составляет 12 636 м2. Первый этаж Центра включает несколько функциональных пространств: зона ресепшена с современной навигацией; мастерские для практических занятий по самым разным направлениям– от технических и ремесленных до творческих; коворкинг, предназначенный для работы над IT-проектами, стартапами и командными инициативами; медиастудия и аудиостудия для создания качественного цифрового контента; комната робототехники для обучения детей; административные помещения, в том числе для работы общественных объединений: "Движения Первых" в ДНР, российского общества "Знание", центра "Мой бизнес".Второй этаж – это образовательный кластер. Его ядро – многофункциональный зал собраний на 350 человек. Пространство проектируется с возможностью трансформации: оно будет подходить как для лекций и конференций, так и для мастер-классов и молодежных форумов.Зал оснащен LED-экраном, современной акустикой и мобильной мебелью. Также на этаже есть две образовательные студии президентской платформы "Россия – страна возможностей", арт-кластера "Таврида.АРТ"; лекторий для групповых занятий; предусмотрены детская комната для молодых семей, где они смогут оставить своих детей и воспользоваться услугами центра, не переживая о благополучии своего ребенка; кафетерий.На третьем этаже размещен исторический мультимедийный парк "Россия – Моя история", концепт которого в настоящее время находится в стадии разработки. Ответственным за реализацию этой площадки определено Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики.Цокольный этаж отдан под физическое развитие молодежи. Здесь: тренажёрный зал с мультифункциональным оборудованием; боксерский ринг; зал для групповых занятий – танцы, самооборона, функциональный фитнес.Рядом – молодежное кафе-столовая, которое станет не только точкой восстановления после тренировок, но и площадкой для проведения литературных вечеров, стендапов, творческих выступлений и музыкальных сетов.Одним из уникальных элементов проекта станет крыша центра. Это будет смотровая площадка и зона отдыха, предназначенная для неформального общения, городских фотосессий и камерных мероприятий.На крыше появятся озелененные зоны, удобные диваны, элементы дизайна, создающие ощущение открытого городского клуба на высоте.Важной составляющей станет и благоустройство территории вокруг центра: летняя терраса и кафе; освещение и зоны отдыха; детская и спортивная площадки; зона скалолазания; озеленение, клумбы, элементы уличной мебели; пешеходная набережная вдоль третьего городского пруда – с террасной доской и панорамным видом.Для молодых творцов созданы выставочные зоны с просторными локациями для экспозиций современного искусства и проектов молодых художников. Здесь также планируется регулярное размещение работ студентов Донецкого художественного колледжа.Предусмотрена уличная сцена для проведения культурно-массовых мероприятий, а также благодаря выходу к 3-му городскому пруду, у центра есть своя водная база для занятий вейкбордингом. Вдоль пруда также создана пешеходная набережная с качелями и современными скамейками. А для самых маленьких посетителей на территории центра работает детская площадка. Одним словом – здесь есть все, для незабываемого времяпрепровождения молодежи.Немного о планах на год. Мы стремились к тому, чтобы центр стал живым организмом, где знаковые события проходят практически каждую неделю. Если выделять самые масштабные и знаковые мероприятия 2026 года, то это государственные праздники и памятные даты. На День Победы и в День памяти и скорби пройдут масштабные памятные акции, исторические лектории в парке "Россия – моя история" и встречи с ветеранами.- Сколько сейчас в ДНР проживает молодежи, если есть такие цифры?- На территории Донецкой Народной Республики в настоящее время проживает 394 758 человек молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. - Каковы главные проблемы донецкой молодежи в плане учебы, работы, развлечений, творческой реализации, и как они решаются? Чем сегодня живут молодые люди ДНР?- Одной из ключевых проблем для донецкой молодежи в сфере образования остается ограниченная доступность очного обучения. Существенная часть общежитий профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений была повреждена в результате обстрелов и на данный момент находится в стадии восстановления либо не введена в эксплуатацию. Вследствие этого не все иногородние студенты имеют возможность проживать в общежитиях, что снижает доступность образования для молодежи из малых городов и сельских территорий.Дополнительные сложности связаны с нехваткой учебных корпусов, что вынуждает отдельные образовательные организации переходить на обучение в две смены либо сохранять смешанный формат с преобладанием дистанционного обучения. Часть студентов продолжает обучаться преимущественно онлайн, что негативно отражается на уровне социализации, вовлеченности в студенческую жизнь и развитии коммуникативных навыков. В результате существенно сократилась активность студенческих советов, уменьшилось количество внеучебных и общественных мероприятий, которые ранее являлись важным элементом социализации молодежи.В сфере трудоустройства молодежь Республики сталкивается с рядом объективных ограничений. Молодые люди ориентированы на поиск стабильной и достойно оплачиваемой работы, однако значительное число работодателей предъявляет требования о наличии высшего образования и опыта работы, что усложняет трудоустройство выпускников и студентов старших курсов.На практике значительная часть молодежи совмещает обучение и работу в онлайн-формате либо занята в сферах малого бизнеса и предпринимательства: общественное питание, сфера услуг, строительство, охранная деятельность и сопутствующие отрасли.Вместе с тем в Республике постепенно формируются условиядля профессиональной самореализации молодежи через участие в федеральных и региональных кадровых конкурсах, программах стажировок, образовательных интенсивах и проектах молодежных некоммерческих организаций.Инфраструктура досуга для молодежи на сегодняшний день сосредоточена преимущественно в крупных городах – Донецке и Мариуполе. Здесь функционируют кинотеатры, спортивные объекты, футбольные площадки, катки, общественные пространства. В малых городах и поселениях возможности для организованного досуга существенно ограничены, что способствует оттоку молодежи в крупные города.Особое внимание уделяется демобилизованной молодежи и участникам Специальной военной операции: действуют льготы при поступлении в образовательные организации, меры социальной поддержки, программы переобучения и профессиональной адаптации.В рамках интеграции в российское правовое и социальное пространство внедряются новые цифровые и социальные инструменты, включая региональные сервисы поддержки молодежи, формирование карты жителя, расширение доступа к федеральным программам и национальным проектам в сфере молодежной политики, образования и занятости.- Чем призвано заниматься ваше министерство? Какой опыт вы перенимаете из континентальной России?- Министерство молодежной политики Донецкой Народной Республики является исполнительные органом Донецкой Народной Республики, который осуществляет выработку и реализацию молодежной политики на территории Донецкой Народной Республики в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Донецкой Народной Республики.На регулярной основе мы взаимодействуем с Федеральным агентством по делам молодёжи "Росмолодёжь". В прошлом году Донецкой Народной Республике выпала честь первой среди всех регионов России принять у себя Образовательную программу "Люди-маяки. Новые маршруты". Ее цель – познакомить молодых людей с теми возможностями, которые сегодня перед ними открываются благодаря молодежной политике. Программа охватила все 19 муниципалитетов Республики. Лекторы посетили 317 общеобразовательных учреждений, 59 учреждений среднего и 12 учреждений высшего профессионального образования.Благодаря Маршрутам нам удалось достичь заметных результатов. Мы изучили проблематику работы с молодежью в учебных заведениях. У нас появился срез анкетирования учащихся, что дало более глубокое понимание тех проектов, которые их интересуют. Также мы смогли устранить недостатки с взаимодействием с директорами и советниками по воспитательной работе. Так, 15 декабря состоялась стратегическая сессия с участием советников по воспитанию, представителей Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики и руководителей местных отделений молодежных некоммерческих организаций. Его участниками стали порядка 100 специалистов по работе с молодежью.Как итог – сейчас мы работаем над созданием межведомственной рабочей группы между представителями нашего Министерства, Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, молодежных некоммерческих организаций и представителями Всероссийского проекта "Навигаторы детства". Это позволит выстроить системное взаимодействие, скоординировать усилия всех сторон и повысить эффективность реализации молодежной политики в образовательной среде.Также читайте интервью Александра Чаленко с ректором Мелитопольского государственного университета Николай Тойвонен: Мелитополь - русский город, поэтому большинство наших студентов русские патриоты

