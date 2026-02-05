https://ukraina.ru/20260205/russkiy-narod-esch-molodoy-narod-passionarnyy-ustremlnnyy-v-buduschee---putin-1075276147.html

"Русский народ ещё молодой народ, пассионарный, устремлённый в будущее" - Путин

Русский народ молод и полон сил, а Россия сильна общими ценностями. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля

Торжественное мероприятие состоялось в Национальном центре "Россия" на Краснопресненской набережной в Москве, где проходит просветительский марафон общества "Знание" "Россия – семья семей"."Русский народ ещё молодой народ, пассионарный, устремлённый в будущее. Но постепенно на таких же основах складывалась и наша многонациональная страна Россия, когда в неё вливались разные народы. Что важно и интересно? Складывалась она по-разному. Но что было самым главным? Бесконечное уважение к тем народам, которые входили в Россию, полное уважение к их культуре и их традициям, к их духовным ценностям", - сказал президент.Путин отметил, что именно поэтому на протяжении веков ценности в России становились общими. "Внешне они, безусловно, отличаются друг от друга – и это очень важно, это хорошо, это надо поддерживать, – но базовые ценности являются общими", - подчеркнул глава государства российского.Он отметил, что народы России раньше и теперь объединяло стремление всё сохранить – общую землю, семьи, культуру, традиции. Такое единство является самым мощным и самым сильным, - констатировал Путин. - То же самое происходит и сегодня, когда наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции обращаются, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу: "Брат!" И это очень дорогого стоит. Это и подчёркивает наше непобедимое единство. Это именно то, что лежит в основе наших достижений в самых разных областях и наших побед".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Марафон продолжается: в Абу-Даби перешли ко второму дню переговоров. Хроника событий на 14:00 5 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

