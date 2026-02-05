https://ukraina.ru/20260205/marafon-prodolzhaetsya-v-abu-dabi-pereshli-ko-vtoromu-dnyu-peregovorov-khronika-sobytiy-na-1400-5-1075258381.html

Марафон продолжается: в Абу-Даби перешли ко второму дню переговоров. Хроника событий на 14:00 5 февраля

Марафон продолжается: в Абу-Даби перешли ко второму дню переговоров. Хроника событий на 14:00 5 февраля - 05.02.2026 Украина.ру

Марафон продолжается: в Абу-Даби перешли ко второму дню переговоров. Хроника событий на 14:00 5 февраля

В ОАЭ запущен второй день переговоров, где могут определиться контуры будущего мира. Звонок президенту России Владимиру Путину стал последним козырем французского лидера Эммануэля Макрона в борьбе за лидерство в Европе. Симуляция показала, как Россия за считанные дни возьмёт Прибалтику, пока НАТО будет спорить

2026-02-05T14:00

2026-02-05T14:00

2026-02-05T14:00

эксклюзив

хроники

россия

украина

европа

эммануэль макрон

владимир путин

рустем умеров

нато

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/05/1075252170_0:318:3073:2047_1920x0_80_0_0_69877ab82148ce2122c5115b09cf0eb2.jpg.webp

Переговоры вышли на финишную прямую: в ОАЭ начался второй день встречСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о старте второго дня трёхсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины. Встречи проходят в столице Объединённых Арабских Эмиратов."Начался второй день переговоров в Абу-Даби", — написал Умеров в своём Телеграм-канале.По словам украинского чиновника, работа в четверг, 5 февраля, организована в тех же форматах, что и накануне: проводятся трёхсторонние консультации, заседания в тематических группах и дальнейшая синхронизация позиций сторон.Первый день переговоров, состоявшийся 4 февраля, был оценён киевской стороной как продуктивный. По данным источников, в ходе закрытых обсуждений обсуждались ключевые спорные вопросы, включая территориальное урегулирование и будущие гарантии безопасности для Украины.Одновременно с этим спецпредставитель президента США Стив Уиткофф назвал трёхсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби "подробными и продуктивными". Он также заявил, что Россия, Украина и США договорились об обмене 314 заключенными."Мы провели подробные и продуктивные обсуждения за последние два дня. Эти дискуссии будут продолжены в ближайшие недели", — подчеркнул Уиткофф.Между тем британская газета Daily Express написала, что Россия выступила с жестким предупреждением о последствиях возможной отправки на Украину войск стран так называемой "коалиции желающих" в рамках гипотетического будущего мирного соглашения. В материале сказано, что это предупреждение выглядит "пугающим". "Россия выступила с пугающей угрозой нанести удар, если войска будут размещены на Украине в рамках мирного соглашения", — сообщает издание.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложения о гарантиях безопасности для Киева, заявила, что любые иностранные военные подразделения, размещённые на территории Украины, будут рассматриваться российской стороной как "законные военные цели". Макрон через звонок Путину хочет вернуть Европу в украинскую дипломатию, чтобы восстановить свой статусПрезидент Франции Эмманюэль Макрон, планируя телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, стремится вернуть Европу в число ключевых игроков переговорного процесса по Украине и восстановить свой пошатнувшийся статус. Такой анализ ситуации приводит издание InfoBRICS.В публикации говорится, что инициатива Макрона продиктована желанием исправить положение после того, как "американский президент унизил Европу, что нарушило долгий исторический союз". Теперь французский лидер хочет предстать на международной арене самостоятельным "лидером Европы", выступив с дипломатической инициативой.Автор резюмирует, что единственное, что могут сделать европейские лидеры для урегулирования, — это признать реальность и уважать законные интересы России, одерживающей победу на поле боя. "Пока эта действительность не будет ими признана, участие в дипломатических переговорах будет бесполезным", — отмечается в публикации.Между тем сегодня, 5 февраля, французское издание L'Express сообщило, что дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн провёл 3 февраля неафишируемый визит в Москву для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым. Как отмечает издание, визит, организованный практически незаметно, свидетельствует о желании Парижа сохранить влияние в переговорном процессе. Агентство Reuters, также ссылаясь на свои источники, подтверждает, что целью поездки Бонна, занимающего пост с 2019 года, было налаживание диалога по ключевым вопросам, прежде всего по Украине."Пары дней хватило": военная игра показала, как паралич НАТО отдаст Прибалтику РоссииВ ходе закрытого военно-стратегического моделирования, имитировавшего операцию России на восточном фланге НАТО, Москве удалось установить полный контроль над Прибалтикой всего за несколько дней. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на результаты игры, организованной немецкой газетой Die Welt и Университетом имени Гельмута Шмидта.Согласно разработанному сценарию, Россия объявила о "гуманитарном кризисе" в Калининграде и провела молниеносную операцию, взяв под контроль ключевый транспортный узел в литовском Мариямполе. Успех был достигнут не за счёт численного превосходства, а из-за паралича решений в западных столицах. США отказались активировать 5-ю статью устава НАТО (о коллективной обороне), расценив действия России как "миссию помощи", а не акт агрессии.Европейские союзники, согласно моделированию, проявили фатальную нерешительность: дислоцированная в Литве немецкая бригада не вмешалась, так как выезды с её базы были заблокированы с помощью дронов. Польша, хотя и начала мобилизацию, не решилась пересечь границу для помощи."В ходе военной игры, в отсутствие американского лидерства, России удалось за пару дней... установить господство над Прибалтикой, развернув первоначально лишь около 15 000 военнослужащих", — приводится вывод в отчёте. Участвовавший в игре аналитик, игравший роль начальника Генштаба РФ, заявил, что в Москве рассчитывали на колебания Берлина: "Было понимание: Германия будет колебаться. И этого было достаточно для победы".В Литве к результатам игры отнеслись скептически. Начальник штаба обороны Гедрюс Пременецкас заявил, что в реальности подобная внезапность невозможна, так как Вильнюс обладает достаточными разведданными, чтобы предотвратить такой сценарий.В игре участвовали 16 бывших высокопоставленных чиновников НАТО, депутатов и экспертов.

россия

украина

европа

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, россия, украина, европа, эммануэль макрон, владимир путин, рустем умеров, нато, брикс, дональд трамп, сша, президент сша, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, перемирие, итоги переговоров, чем закончились переговоры, сво, новости сво россия, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, сво закончилась