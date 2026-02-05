Гарантии тупика: Зеленский тянет время в надежде на два спасительных сценария - 05.02.2026 Украина.ру
Гарантии тупика: Зеленский тянет время в надежде на два спасительных сценария
Ситуация в момент второго раунда переговоров в Абу-Даби по украинскому кризису по-прежнему тупиковая. Многочисленные признаки указывают на то, что Владимир Зеленский намеренно заводит переговоры в тупик своим требованием "о надежных гарантиях" Украине, поскольку такие "гарантии" противоречат изначальным задачам России в СВО и не могут быть приняты
Два варианта для ЗеленскогоТакие гарантии, по версии Зеленского, должны означать готовность США прямо участвовать в любом будущем военном противостоянии Украины с Россией, что сделает возможным участие в таком конфликте и других западных стран. Эти гарантии прямо противоречат изначальным целям России в СВО и даже попытки Запада их обеспечить обернуться почти гарантированным военным столкновением с ВС РФ. Такое развитие событий запускает разного рода катастрофические для всех (и для Запада, в первую очередь) сценарии ядерной войны. На этот счет есть неоднократные однозначные предупреждения российской стороны.Пока в США и Европе абсолютно точно уверены в российском ядерном ответе, Запад не даст Киеву никакие гарантии, которые бы его удовлетворили. При всей слабой вменяемости киевского режима, эту логику ситуации, скорее всего понимают и на Украине.Продолжая тему с "гарантиями", Киев строит простой и по-своему логичный расчет. Пока есть хоть какая-то помощь ЕС и США, украинская армия будут сопротивляться столь долго, чтобы дотянуть до реализации одного из двух вариантов развития событий:- истощение ВС РФ до того, как будет освобожден Донбасс и тогда часть ДНР останется под контролем киевского режима;- вынужденное отступление из Донбасса в ходе упорных боев, что избавит Зеленского от обвинений в его адрес в "предательстве", "позорной сдаче" и т.д.Зачем Киев тянет времяОба эти варианта устраивают украинские власти, поскольку в этих случаях вопрос об отводе ВСУ снимается с повестки переговоров сам собой. Останется лишь договоренность об остановке боевых действий по линии фронта, которая в этом случае будет совпадать с требованиями России.Для реализации первого варианта задача минимум, как она видится в логике действий киевского режима - продержаться до промежуточных выборов в Конгресс США, на которых пока больше шансов выиграть и взять под контроль одну из палат у демократов. В этом случае они смогут заблокировать давление Дональда Трампа на Киев и, возможно, возобновить масштабную военную помощь Украине.Если ВСУ сейчас уйдут из ДНР в результате договоренностей, то для Зеленского это чревато потерей власти и угрозой расправы со стороны разного рода неонацистских штурмовиков и общественных организаций "ветеранов".В итоге, Зеленский всячески тянет время, используя, любые способы – от "мясных" штурмов и "мясного" сопротивления в очередной "фортеци" до забалтывания мирного урегулирования обсуждением "гарантий".Западные уговоры всерьез не воспринимаютсяНа этом фоне примечательно выступление генсека НАТО Марка Рютте в Верховной Раде Украины 3 февраля.По сути, его речь свелась к убеждению украинских парламентариев в необходимости "трудных решений" для "достижения мирного соглашения, которое положит конец конфликту на Украине". Очевидно, под этим подразумевались, в первую очередь, уступки Киева по самому болезненному для киевского режима территориальному вопросу.Рютте заверил Киев, что в обмен на эти "трудные решения" некие гарантии Киеву будут Западом даны: "Как только будет заключено мирное соглашение, сразу же появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО кто согласился".Но среди не согласившихся числятся США, о чем Вашингтон прямо и неоднократно сообщал и этот факт обесценивает все "гарантии" согласившихся. Без американского участия никто из "коалиции желающих" противостоять России не решится. И этот факт видят и правильно оценивают в Киеве и в Европе.Рютте, видимо, имел ввиду встречу "коалиции желающих" на высшем уровне в начале января в Париже, по итогам которой лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.В российском МИД не раз подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.Рютте распинался о том, что Альянс по-прежнему готов поддерживать Киев, но был вынужден признать, что только 2/3 союзников участвуют в программе закупок у США вооружения для ВСУ. Он напомнил, что Украина через эту программу с прошлого лета получила 90% ракет для систем ПВО и 75% всего ракетного вооружения на "миллионы и миллионы евро", что на фоне непрерывного отступления ВСУ явно недостаточно. Все это лишь подтвердило опасения депутатов Рады в ненадежности европейских "гарантий" и американских расплывчатых обещаний.На этом фоне обращают на себя внимание систематические публикации в европейских, в частности, в британских СМИ о согласовании с администрацией Трампа неких гарантий безопасности, которые предполагают размещение европейских войск на Украине вместе с сопутствующими военными мерами – закрытие неба над Украиной, уничтожение российских ракет и т.д.Однако Белый дом никогда не подтверждал ни официально, ни кулуарно своего согласия на такие непосредственные гарантии.Похоже, что подобные публикации отражают закрытые дискуссии между британцами и администрацией Трампа, в ходе которых Европа пытается подтолкнуть президента США к предоставлению Киеву реальных военных гарантий безопасности. Такими публикациями европейские столицы оказывают систематическое давление на Трампа, подкрепляя ими кулуарную работу.Судя по тому, что выступление генсека НАТО было встречено депутатами равнодушно – Рютте выступал перед полупустым залом, - широкие политические круги в Киеве ориентируются в целом именно на обозначенные выше ожидания двух вариантов развития событий и не склонны всерьез воспринимать уговоры своих западных кураторов идти на уступки.Мобилизация на Украине распланирована на год впередНо эта логика сохранения власти и личной безопасности, в которую Зеленский сам себя шаг за шагом загонял, реализуется за счет страшных цифр потерь среди военных и мучений мирного населения Украины, взятого киевским режимом в заложники.Настрой Киева на продолжение войны в ожидании какого-либо из приведенных двух вариантов объясняет отмену на днях упрощенного бронирования для военнообязанных, и распространение, в связи с этим, слухов о готовящейся мобилизации 23-летних.В частности, убрана возможность быстрого бронирования через приложение "Дiя" (аналог российских "Госуслуг"), которое формально проходило за 24 часа. Теперь же сроки бронирования увеличились до 72 часов. В результате, у военкоматов появляется трое суток (время между старой и новой отсрочками), когда людоловы могут на "законных" основаниях похищать мужчин для отправки на фронт.Украинское издание "Страна.ua" со слов руководителя крупного предприятия сообщает, что отмена упрощенной схемы бронирования связана с намерениями властей сократить количество военнообязанных с отсрочками "минимум на 300 тысяч". Надо полагать, что это может быть количество запланированных к мобилизации на ближайшие 11-12 месяцев из расчета по 27-25 тыс. в месяц.Трамп мог бы поломать киевскую логику просто – прекратив продажу Европе оружия для ВСУ и передачу разведданных. Но очевидно, что США этого не сделают, так как преследуют свои цели - ослабить Европу, и нейтрализовать Россию, готовясь к будущей схватке с Китаем и за ресурсы Арктики.У России есть все возможности, чтобы поломать не только киевскую, но и американскую логику, учитывая зависимость внутриполитических позиций республиканцев перед осенними промежуточными выборами в Конгресс от успеха Трампа в урегулировании украинского кризиса.Что говорят на Украине о тактике на переговорах в Абу-Даби - в материале издания Украина.ру Тянуть время, пересидеть Трампа.
Два варианта для Зеленского
Такие гарантии, по версии Зеленского, должны означать готовность США прямо участвовать в любом будущем военном противостоянии Украины с Россией, что сделает возможным участие в таком конфликте и других западных стран.
Эти гарантии прямо противоречат изначальным целям России в СВО и даже попытки Запада их обеспечить обернуться почти гарантированным военным столкновением с ВС РФ. Такое развитие событий запускает разного рода катастрофические для всех (и для Запада, в первую очередь) сценарии ядерной войны. На этот счет есть неоднократные однозначные предупреждения российской стороны.
Пока в США и Европе абсолютно точно уверены в российском ядерном ответе, Запад не даст Киеву никакие гарантии, которые бы его удовлетворили. При всей слабой вменяемости киевского режима, эту логику ситуации, скорее всего понимают и на Украине.
Продолжая тему с "гарантиями", Киев строит простой и по-своему логичный расчет. Пока есть хоть какая-то помощь ЕС и США, украинская армия будут сопротивляться столь долго, чтобы дотянуть до реализации одного из двух вариантов развития событий:
- истощение ВС РФ до того, как будет освобожден Донбасс и тогда часть ДНР останется под контролем киевского режима;
- вынужденное отступление из Донбасса в ходе упорных боев, что избавит Зеленского от обвинений в его адрес в "предательстве", "позорной сдаче" и т.д.
Зачем Киев тянет время
Оба эти варианта устраивают украинские власти, поскольку в этих случаях вопрос об отводе ВСУ снимается с повестки переговоров сам собой. Останется лишь договоренность об остановке боевых действий по линии фронта, которая в этом случае будет совпадать с требованиями России.
Для реализации первого варианта задача минимум, как она видится в логике действий киевского режима - продержаться до промежуточных выборов в Конгресс США, на которых пока больше шансов выиграть и взять под контроль одну из палат у демократов. В этом случае они смогут заблокировать давление Дональда Трампа на Киев и, возможно, возобновить масштабную военную помощь Украине.
Если ВСУ сейчас уйдут из ДНР в результате договоренностей, то для Зеленского это чревато потерей власти и угрозой расправы со стороны разного рода неонацистских штурмовиков и общественных организаций "ветеранов".
В итоге, Зеленский всячески тянет время, используя, любые способы – от "мясных" штурмов и "мясного" сопротивления в очередной "фортеци" до забалтывания мирного урегулирования обсуждением "гарантий".
Западные уговоры всерьез не воспринимаются
На этом фоне примечательно выступление генсека НАТО Марка Рютте в Верховной Раде Украины 3 февраля.
По сути, его речь свелась к убеждению украинских парламентариев в необходимости "трудных решений" для "достижения мирного соглашения, которое положит конец конфликту на Украине". Очевидно, под этим подразумевались, в первую очередь, уступки Киева по самому болезненному для киевского режима территориальному вопросу.
Рютте заверил Киев, что в обмен на эти "трудные решения" некие гарантии Киеву будут Западом даны: "Как только будет заключено мирное соглашение, сразу же появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО кто согласился".
Но среди не согласившихся числятся США, о чем Вашингтон прямо и неоднократно сообщал и этот факт обесценивает все "гарантии" согласившихся. Без американского участия никто из "коалиции желающих" противостоять России не решится. И этот факт видят и правильно оценивают в Киеве и в Европе.
Рютте, видимо, имел ввиду встречу "коалиции желающих" на высшем уровне в начале января в Париже, по итогам которой лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
В российском МИД не раз подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.
Рютте распинался о том, что Альянс по-прежнему готов поддерживать Киев, но был вынужден признать, что только 2/3 союзников участвуют в программе закупок у США вооружения для ВСУ.
Он напомнил, что Украина через эту программу с прошлого лета получила 90% ракет для систем ПВО и 75% всего ракетного вооружения на "миллионы и миллионы евро", что на фоне непрерывного отступления ВСУ явно недостаточно. Все это лишь подтвердило опасения депутатов Рады в ненадежности европейских "гарантий" и американских расплывчатых обещаний.
На этом фоне обращают на себя внимание систематические публикации в европейских, в частности, в британских СМИ о согласовании с администрацией Трампа неких гарантий безопасности, которые предполагают размещение европейских войск на Украине вместе с сопутствующими военными мерами – закрытие неба над Украиной, уничтожение российских ракет и т.д.
Однако Белый дом никогда не подтверждал ни официально, ни кулуарно своего согласия на такие непосредственные гарантии.
Похоже, что подобные публикации отражают закрытые дискуссии между британцами и администрацией Трампа, в ходе которых Европа пытается подтолкнуть президента США к предоставлению Киеву реальных военных гарантий безопасности. Такими публикациями европейские столицы оказывают систематическое давление на Трампа, подкрепляя ими кулуарную работу.
Судя по тому, что выступление генсека НАТО было встречено депутатами равнодушно – Рютте выступал перед полупустым залом, - широкие политические круги в Киеве ориентируются в целом именно на обозначенные выше ожидания двух вариантов развития событий и не склонны всерьез воспринимать уговоры своих западных кураторов идти на уступки.
Мобилизация на Украине распланирована на год вперед
Но эта логика сохранения власти и личной безопасности, в которую Зеленский сам себя шаг за шагом загонял, реализуется за счет страшных цифр потерь среди военных и мучений мирного населения Украины, взятого киевским режимом в заложники.
Настрой Киева на продолжение войны в ожидании какого-либо из приведенных двух вариантов объясняет отмену на днях упрощенного бронирования для военнообязанных, и распространение, в связи с этим, слухов о готовящейся мобилизации 23-летних.
В частности, убрана возможность быстрого бронирования через приложение "Дiя" (аналог российских "Госуслуг"), которое формально проходило за 24 часа. Теперь же сроки бронирования увеличились до 72 часов. В результате, у военкоматов появляется трое суток (время между старой и новой отсрочками), когда людоловы могут на "законных" основаниях похищать мужчин для отправки на фронт.
Украинское издание "Страна.ua" со слов руководителя крупного предприятия сообщает, что отмена упрощенной схемы бронирования связана с намерениями властей сократить количество военнообязанных с отсрочками "минимум на 300 тысяч". Надо полагать, что это может быть количество запланированных к мобилизации на ближайшие 11-12 месяцев из расчета по 27-25 тыс. в месяц.
Трамп мог бы поломать киевскую логику просто – прекратив продажу Европе оружия для ВСУ и передачу разведданных. Но очевидно, что США этого не сделают, так как преследуют свои цели - ослабить Европу, и нейтрализовать Россию, готовясь к будущей схватке с Китаем и за ресурсы Арктики.
У России есть все возможности, чтобы поломать не только киевскую, но и американскую логику, учитывая зависимость внутриполитических позиций республиканцев перед осенними промежуточными выборами в Конгресс от успеха Трампа в урегулировании украинского кризиса.
Что говорят на Украине о тактике на переговорах в Абу-Даби - в материале издания Украина.ру Тянуть время, пересидеть Трампа.
