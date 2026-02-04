Переговоры в Абу-Даби: как Зеленский и Рютте работают против мирного решения

https://ukraina.ru/20260204/peregovory-v-abu-dabi-kak-zelenskiy-i-ryutte-rabotayut-protiv-mirnogo-resheniya-1075202490.html

В среду, 4 февраля, в Абу-Даби стартует очередной раунд российско-украинских переговоров с участием США

Что было в прошлый разЭти переговоры должны были пройти еще 1 февраля, однако были перенесены по техническим причинам.За неделю до этого в ОАЭ прошли аналогичные переговоры между Москвой и Киевом при посредничестве Вашингтона. Тогда американцы высоко оценили итоги двухдневной встречи, заявив, что она прошла в конструктивном ключе.Порой оптимизм Белого дома и вовсе стал зашкаливать. Участник переговорного процесса, спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф заявил, что нерешенным остался один единственный вопрос, работа над которым еще продолжается. Эту же мысль позднее высказал госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, территориальный вопрос по-прежнему остается камнем преткновения.С такой позицией в Кремле не согласились. Помощник президента РФ Юрий Ушаков опроверг, что сторонам осталось решить лишь один вопрос, отметив, что вопросов в рамках переговорного процесса остается еще множество, но территориальный – главный из них.Судя по комментариям, еще одна болезненная тема в рамках переговоров – будущее Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая с 2022 года находится под контролем России. Именно вопросы территорий и ЗАЭС Владимир Зеленский недавно предлагал вынести на обсуждение с Владимиром Путиным, однако в ответ в Кремле согласились говорить с ним только, если он приедет в Москву.Согласны ли украинские власти на вывод ВСУ из Донбасса – вопрос пока открытый. Публично такая вероятность киевским режимом отвергается.В этом случае остается вопрос, что же тогда обсуждается в Абу-Даби, если подвижек по этим ключевым темам нет. Из публичных комментариев и инсайдов СМИ известно, что в ОАЭ дебатируется много технических деталей по военным вопросам и вопросам безопасности. Об этом говорит и состав делегаций, где в основном собраны представители армии и спецслужб.Среди обсуждаемых тем, по данным журналистов, - разведение сил, как может работать режим прекращения огня, кто будет контролировать его соблюдение, что считать нарушением такого режима и т.д.Считая дниРоссийскую делегацию на переговорах возглавляет начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Украинскую – секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. Среди прочих Киев представляет также глава Офиса президента, бывший руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов*.Издание Politico отмечает важную роль в этих переговорах еще одного члена украинской делегации, главы парламентской фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии."Я замечаю, что с тех пор, как Давид вмешался есть заметное улучшение с российскими переговорщиками. Думаю, это потому, что они уважают их (представителей украинской делегации - ред.) — особенно Давида — и потому, что видят в них людей, живущих в реальности и готовых идти на компромисс", - заявил работающий с республиканцами эксперт по внешней политике, который взаимодействует с украинской стороной.По его словам, теперь эпитет "конструктивно" применительно к переговорам РФ и Украины не является просто фигурой речи."Раньше эти переговоры были как вырывать зубы без наркоза. Раньше мне хотелось кричать, когда приходилось видеть очередной отчёт, в котором говорилось, что обсуждения были "конструктивными". Но теперь я считаю, что они в каком-то смысле конструктивны. Я замечаю, что русские относятся к этим переговорам серьезнее", - сказал изданию эксперт.Так или иначе Украина по-прежнему демонстрирует свое намерение если и не сорвать переговоры, то, как минимум, осложнить их ход. На этот раз Зеленский воспользовался темой короткого, в неделю, энергетического перемирия, идею которого Путину предложил Трамп, на что российский лидер ответил согласием.В ночь на 3 февраля ВС РФ нанесли массированный удар по объектам украинской энергетики, после чего Киев разразился обвинениями в адрес Москвы в нарушении перемирия, хотя в Кремле подчеркивали ранее, что этот мораторий действует до 1 февраля.Зеленский бросился обвинять Россию и заявил, что переговорная позиция Украины в Абу-Даби будет скорректирована. Он призвал Трампа отреагировать, так как, по его версии, глава Белого дома заявлял о недельном перемирии, а РФ ударила уже спустя четыре дня.Вскоре Трамп отреагировал, но совсем не так, как этого хотелось бы Украине. Он рассказал, что Путин сдержал свое слово и атак не было с воскресенья по воскресенье, то есть ту самую неделю, о которой говорилось ранее.Зачем Рютте приезжал на УкраинуТаким образом Трамп поломал стратегию киевского режима, который хотел воспользоваться историей с энергетическим перемирием в своих целях.Зеленский, однако, отступать не стал и принялся апеллировать к западной "партии войны", где нашел поддержку в лице американского сенатора Линдси Грэма*."После этой масштабной атаки минувшей ночью (в ночь на 3 февраля – ред.) я бы призвал президента Трампа начать процесс предоставления Украине ракет "Томагавк", - написал он у себя в соцсетях.Зеленский развил тему и заявил, что сейчас самое подходящее время ужесточить американские санкции против РФ, проект которых есть в Конгрессе."Все в мире видят, что слова и просьбы в Москве не слышат и не реагируют на них адекватно. Когда Америка столько времени и сил вкладывает в дипломатию, Россия продолжает вкладываться только в свои ракеты и дроны и продолжает обстрелы, несмотря на просьбы наших американских партнеров удерживаться в течение недели", - призвал он.После комментария Трампа, однако, все эти выпады со стороны Украины и ее группы поддержки были в значительной степени обесценены.Несмотря на это киевский режим не мытьем, так катаньем пытается проводить свою линию. Именно для этого на Украину пригласили генсека НАТО Марка Рютте, которого сводили на экскурсию по пострадавшим от ударов объектам энергетики, а также предоставили ему возможность выступить в Верховной Раде.В его речи обращают на себя внимание два момента, во многом взаимоисключающие – признание, что для мира потребуются "трудные решения", а также намек на дальнейшую милитаризацию Украины при активной роли Запада.Последняя мысль звучала следующим образом:"Как только будет заключено мирное соглашение, сразу же появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО, кто согласился", - сказал генсек Альянса.Слова Рютте являются отсылкой к идеи послевоенного размещения на Украине западных военных контингентов. Эту инициативу продвигает т.н. коалиция желающих во главе с Великобританией, Германией и Францией.Пока препятствием к этому являются продолжающиеся боевые действия, а также отказ США участвовать в этой затее, хотя бы даже в качестве гаранта безопасности этих военных контингентов.Интересно, что очередной вброс со стороны Рютте про иностранные войска на Украине идет рука об руку с тезисом про "трудные решения". Учитывая, что РФ категорически против военного присутствия евроатлантистов на Украине, ссылки на необходимость уступок со стороны Киева могут быть дымовой завесой – никаких уступок в реальности не планируется, а навязывание темы размещения военных НАТО на украинской территории должно гарантировать, что переговоры зайдут в тупик.По какому сценарию пойдут переговоры дальше и приведут ли они к чему-то большему, покажут ближайшие дни.О том, как кратковременный отказ от ударов по энергетике повлиял на ситуацию на Украине - в материале издания Украина.ру Экономика Украины и война: энергетическое перемирие, которое не помогло, и радость "Киевстара".*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

