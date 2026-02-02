https://ukraina.ru/20260202/pedofily-vsekh-vremen-kak-ukraina-davno-voshla-v-elitu-mirovykh-izvraschentsev-----1075093337.html

Педофилы всех времен. Как Украина давно вошла в элиту мировых извращенцев

Даже как-то странно воспринимать удивление от сообщений о том, что в файлах финансиста-педофила Джеффри Эпштейна есть упоминания Украины, ее президентов и представителей ее, не к ночи будет сказано, элиты, которые появились там после госпереворотов.

Ушлый Джеффри знал, кого, что и почему упоминал. Украинцы – логичные и ментальные участники его омерзительных игрищ и извращений. Их не могло там не быть – там их место! Не зря же он писал вице-президенту и члену правления Группы Эдмон де Ротшильд Ариан де Ротшильд и международному советнику Группы Оливье Колому: "Переворот на Украине должен предоставить множество возможностей, очень много". Госпереворот все и представил…Во-первых,любые госперевороты под чужой заказ в любой стране к власти в ней выталкивают из ада и дна таких посланцев преисподней, что омерзительнее уже и не надо. В Украины успешных госпереворотов было два – в 2004 и 2014 годах. И то, ЧТО всплыло и возглавило страну оба раза, не нуждается в детальном анализе. Это было и есть сегодня то откровенное отребье, которое ввергло страну в кровавую войну и поставило ее на грань уничтожения. А может, оно и не всплывало, а просто кружилось в полынье, ждало своего часа. И час настал, когда поступил заказ извне. На всех этих "цветных" революционеров, "майданных мессий", "рыночных реформаторов", "демократов-общечеловеков", политкорректных толерастов, то да се.Во-вторых, в знак благодарности тем, кто за свои деньги привел их к власти и обеспечил легитимацию и всяческую поддержку в мире, новоявленные правители Украины превратили ее как в милитаризованный инструмент западной политики в борьбе с той же Россией, так и в резервуар с живым товаром для всех низменных утех "спонсоров". От торговли живым товаром оптом и в розницу до удовлетворения всех низменных страстей и запросов (от проституции целыми людьми до поставок людей на органы). В том числе, и педофилии.В-третьих,упоминание нынешнего президента-просрочки Владимира Зеленского и его жены в этой грязи вполне логично. Он хоть и пришел к власти попозже (только в мае 2019 года, а Эпштейн уже в августе того же года повесился в камере) но сегодня он – вишенка на торте из всего этого изврата и ужаса. При Зеленском ничего не прекратилось, а только усугубилось. Ну и, конечно же, чета Зеленских и на этом не преминула заработать.Только в ноябре 2025 года турецкая газета Agos и международная сеть независимых журналистов OCCRP со ссылками на официальные документы опубликовали расследование о судьбе 510 украинских сирот, эвакуированных в Анталию по проекту "Детство без войны", который патронирует себе на карман жена просрочки Елена Зеленская. "Согласно отчету с подписями 11 украинских чиновников, было выявлено, что дети подвергались психологическому и сексуальному насилию", – написало медиа и рассказало, что две несовершеннолетние девочки забеременели и родили.И, наконец, в-четвертых, ничего необычного в украинской педофилии нет, она просто стала естественным и логичным продолжением изврата, привнесенного на Украину с Запада. Украина.ру писала, что уже в 2024 году, к окончанию срока президентства Зеленского в Европе появились сообщения, что Украина вышла на страшное первое место по незаконной торговле человеческими органами и поставкам детей для педофильских утех, что очень востребовано извращенцами континента.Потом немецкая газета Bild* сообщила о немецком чиновнике, который получил 8 лет тюряги за то, что приставал к украинским детям-беженцам из семьи, которую типа приютил у себя после начала спецвоенной операции (СВО) на Украине и массового бегства украинцев в Европу. Из расследования стало известно, что с марта 2022 года по апрель 2023 года он в своем авто приставал к детям — мальчиками 9 и 11 лет и фиксировал это на камеру. Он, к примеру, просил детей "сделать ему массаж", на полном серьезе угрожая депортацией в случае отказа. Пацаны отказались, после чего немец начал писать 11-летнему украинцу электронные письма с угрозами.И депутат Европарламента от Нидерландов Марсель де Грааф тогда говорил своим евроколлегам: "…Украина является крупнейшим поставщиком детей для педофильских сетей, торговли людьми и торговли органами. Для этого в нем созданы детские питомники с суррогатными матерями".Тогда же де Грааф рассказал о разнице в отношении к детям на Западе и в России: мол, в России дети получают традиционное воспитание и образование, а на Западе же их под лицемерные разговоры о гендерном равенстве подвергают идеологической обработке трансгендерами и прочими извращенцами, блокаторами гормонов и калечащими операциями на половых органах.При этом де Грааф во всем обвинил войну, призывая покончить с ее разжиганием и с "лицемерием ужасным": "Все эти сообщения о депортации украинских детей в Россию — чистая пропаганда. Россия приняла миллионы украинских беженцев. В том числе, к счастью, сотни тысяч детей, которых бомбила и продолжает бомбить украинская армия".Конечно, слова депутата однозначно повисли в воздухе. И потому, что Запад никогда не сдаст свой инструмент -- Украину, которым он ведет войну против России. И потому, что призывы бороться с педофилией – это на Западе уже практически глас вопиющего в пустыне. Запад уверенно и семимильными шагами идет к признанию педофилии нормальным занятием, относящимся к… правам человека. Как к ним уже относятся многочисленные ЛБТБ**-отклонения.Например, член Палаты представителей США, демократ Кэти Портер назвала жестокими тех людей, которые осуждают педофилов, и провозгласила: "Педофилия — это не преступление. Это тип идентификации личности". И это только продолжение модного тренда: в 2012 году Психиатрическая ассоциация США в диагностическом описании умственных расстройств признала педофилию сексуальной ориентацией. И в 2018 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила первую редакцию классификации болезней, в которой педофилии нет.Так начинались реабилитация, легализация и официальное признание нормальными всех ЛГБТ**-отклонений и девиаций. Так мир сегодня откликается на призыв считать насилие над детьми нормой. Например, в Голландии в 2006 году официально была зарегистрирована политическая партия педофилов. А годом ранее, в 2011-м, парламент Канады законодательно признал педофилию простой сексуальной ориентацией.И вы не поверите, но та же педофилия уже стала одним из застарелых родимых пятен новой украинской элиты. Причем элиты что власти, что оппозиции, которые до окончательного приходя к власти неонацистов в 2014 году периодически менялись местами у кормушки между двумя госпереворотами.Просто нужно вспомнить, что в октябре-ноябре этого года "стукнет" 17 лет самым громким педофильским скандалам в истории независимой Украины.Тогда, 13 октября 2009 года, нардеп из оппозиционной Партии регионов (рвущийся в президенты Виктор Янукович -- лидер) Вадим Колесниченко и к тому времени сидевший на измене член как бы правящего Блока Юлии Тимошенко (БЮТ) Григорий Омельченко с трибуны Верховной Рады обнародовали информацию об изнасиловании детей в Международном детском центре (МДЦ) "Артек" в Крыму.Тогдашний глава МВД при тогдашнем же "оранжевом" президенте Викторе Ющенко Юрий Луценко подхватил это "новость", и вскоре стало известно, что в растлении детей подозреваются три народных депутата из фракции БЮТ – Виктор Уколов, Сергей Терехин и Руслан Богдан. А притон в "Артеке" при их всевозможном содействии и покровительстве в зимние месяцы организовал и содержал главный редактор журнала "Артек" некто Дмитрий Полюхович.Его бывшая жена Елена и рассказала про ужасы этой семьи: сначала он три года сам якобы насиловал своих приемных детей -- Таню (9 лет) и Юру (12 лет), потом предложил их высокопоставленным и денежным клиентам, а потом расширил "ассортимент" – с подельниками начал предлагать и прочих детей, отдыхающих в лагере.Особенно удавались оргии в зимние месяцы: это – не сезон, в детском лагере отдыхали малоимущие дети, сироты, воспитанники интернатов и т. д., то есть те, кто, собственно, и пожаловаться не мог.Потом заговорили и о том, что индустрия утех расширилась: квартира для педофилов была создана и в Киеве. Как филиал, куда поставляли молоденькое, дешевое и безотказное "мяско" и из "Артека".Крику было так много, что появилась даже специальная депутатская следственная комиссия во главе с коммунисткой Екатериной Самойлик для расследования жизни педофилов с мандатами. Пикантность же процессу придавала информация о том, что именно фракция БЮТ в Раде в марте того же 2009 года продавила президентское вето на закон "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия". То есть фактически бютовцы спасли "Артек" от окончательного закрытия и, так уж получилось, поспособствовали превращению его в вертеп для извращенцев.Все ждали разбирательства и отмщения за исковерканные судьбы детей. Однако все вылилось в некий политический отвратительно-омерзительный по сути и по форме персональный пинг-понг педофилами и прочими извращенцами, в который всласть поиграли и власть, и оппозиция. На глазах всей ошарашенной общественности.Уже в ноябре того же 2009 года в той же Раде всплыла и более ранняя "разработка", которой бютовцы занимались годом раньше – еще на рубеже лета-осени 2008 года. Тогда правоохранительные органы Украины начали собирать и исследовать на предмет обнаружения доказательств и свидетельских показаний в создании порностудии ректором Киевской государственной академии водного транспорта Василием Михайловым. Он-де создал притон с использованием студенток своего вуза, активно продвигал зоофилию, а также растление и изнасилование детей. В специально арендованной квартире "михайловцы" устраивали оргии со студентками, с несовершеннолетними и даже с собаками, а сцены утех, в которых один из подельников – темнокожий нигериец Тито исполнял роль актера, снимали на видео, которое потом шло на продажу.Притон и "утехи" пользовались успехом у многих, но приоритетом и правом "первого траха" пользовались высокопоставленные представители пребывавшей в оппозиции Партии регионов. А сам ректор Михайлов уже в 2009 году даже стал доверенным лицом кандидата в президенты лидера регионалов Виктора Януковича.По Михайлову бютовцы (их тогда называли "юльки") и думали ударить, чтобы заляпать Януковича. Но, так уж вышло, вывалить дерьмо на головы оппонентов поклонники Тимошенко просто не успели – регионалы Януковича (они же "рыги") оказались шустрее и с педофилами опередили "юльков".Однако в аэропорту "Борисполь" все же были задержаны сам Михайлов, его помощница, водитель и Тито, который пользовался бешенной, пусть и определенной популярностью и востребованностью в женской и мужской части элиты. Веселились, что называется, и худосочные, и толстомясые…А закончилось для педофилов-элитариев из власти и оппозиции все очень даже благополучно. Ничем. Янукович победил на выборах уже в 2010 году, и регионалы… все спустили на тормозах. Следственная спецкомиссия Самойлик продержалась лишь до мая 2010 года, но педофилов в Раде она, ясное дело, не нашла и благополучно прекратила свою деятельность. А в конце 2011 года Генпрокуратура Украины прекратила это дело вообще.С ректором-педофилом поступили так же. В 2011 году над ним начался закрытый для СМИ судебный процесс, который ничем не закончился. Уже в 2013 году Михайлова выпустили под подписку о невыезде, а его дело направили на дополнительное расследование. И случилось это крайне символично – педофила освободили 1 июня, в международный День защиты детей…Никто ничего больше на свет и не выносил. Хотя в 2018 году и была попытка, когда обнаружилось, что во время мониторингового визита в детский приют в городе Рожище Волынской области. Там и выяснили, как печально и страшно начинают свою жизнь 33 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет. Во время проверки у 10 детей обнаружили следы побоев и крови на одежде, а многие воспитанники рассказали, что их домогаются. Но все опять же спустили на тормозах – президентские выборы приближались.Кроме того, обнаружились и все другие подлинные причины педофильских скандалов. Не в последнюю очередь – экономическая. Например, в "Артеке" это борьба за обладание его землей. Лагерь – это 200 га первоклассной земли на черноморском субтропическом побережье, которая тогда стоила от 400 млн долл до 1 млрд "зелени". Вот и бодались за землю "рыги", которые хотели банально "Артек" закрыть, а землю раздерибанить, но "юльки" им этого не дали под благовидным предлогом заботы о детях.Второй момент – политика. Обвинения в педофилии должны были, по замыслу их организаторов, срубить головы и похоронить политические реноме оппонентов. Президент Ющенко намеревался убить сразу двух зайцев – и Тимошенко, свою подружку по "оранжевому" майдану, которая стала его главным конкурентом во власти. И Януковича, который пер буром во власть и в конце концов, одолел обоих майданутых.Единственный, кто не остался в накладе, так это упомянутый "юлек"-предатель Омельченко. Он успел получить из рук Ющенко звание Героя Украины. Вместе со Степаном Бандерой и Романом Шухевичем, почти одним прицепом. Без бабла-вознаграждения, по слухам, не остался ни один участник скандала – оставили "гонорары" за грязь при себе.Важной остается и третья причина – нравственно-психологическая: у власти на Украине, меняясь местами, оставалась все та же элита, моральное разложение и деградация которой была изначально очевидна. То ли в силу происхождения, то ли в силу воспитания. В обоих случаях дела не были завершены, а педофилы хоть и были изобличены, но не наказаны, а украинская общественность хоть и "наелась" омерзительной информации о проделках правящей элиты, но только утерлась, так и не насладившись справедливым возмездием. Свои своих не сдали, потому что политические оппоненты, так уж получилось, оказались достойными друг друга и решили кадрами не разбрасываться.В элите независимой Украины, что называется, обое оказались рябое. Они почувствовали себя хозяевами жизни, которым все можно и все позволено. В том числе, и извращения, как им казалось или кто-то подсказал, "высокого света". Новоявленные "аристократы" из свинарников и "патриции" из конюшен вполне могли начитаться хроник или насмотреться кино о древнеримских оргиях с участием не только женщин и мужчин, но и мальчиков, и им могло показаться, что они – не хуже.А ловкие, жадные до любой наживы и беспринципные "секс-провайдеры", секс-бандеры и бандерши, содержатели подпольных притонов "для своих" смогли ответить на такой "спрос" адекватным "предложением" – детьми для насилия и работы в секс-индустрии. И, как периодически утверждают правоохранители, до сих пор отвечают…Ну а нищих и обездоленных детей в Украине их опустившиеся от безнадеги родители продают не только на органы, но и в секс-рабство……Многие на Украине надеялись, что с приходом к власти в США Дональда Трампа, поклонника, как считается, традиционных ценностей и консерватора, а значит, и найдется и укорот на всяких извращенцев. Но оказалось, что фамилия президента Трампа тоже славно фигурирует в файлах Эпштейна. Зачем ему в расследовании ненароком выйти на себя? И хорошо, что хоть "Артек" сегодня в России. О жизни украинских сирот читайте в статье "Недетская трагедия. Скандальная история как Фонд Елены Зеленской отдал в секс-рабство украинских сирот"*организация выполняет функции иностранного агента**движение в России признано экстремистским

