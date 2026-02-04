https://ukraina.ru/20260204/daniya-v-beshenom-tempe-gotovitsya-k-voyne-s-rossiey---posol-1075189460.html

Дания "в бешеном темпе" готовится к войне с Россией - посол

Дания "в бешеном темпе" закупает вооружения и наращивает численность вооруженных сил, обосновывая это подготовкой к якобы войне с Россией. Об этом заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин, передает РИА Новости

"Осуществляется долгосрочная программа по ускоренной милитаризации Дании. Наращивается численность вооруженных сил. В бешеном темпе осуществляются закупки различных видов вооружений… Идеологическое обоснование этих военных приготовлений - подготовка к войне", - сказал посол.Барбин добавил, что Дания исходит из того, что после завершения конфликта на Украине Россия якобы может напасть на европейские страны.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Подробнее - в материале "Конфискуем дома и автомобили". Как норвежцев запугивают "российской угрозой" на сайте Украина.ру.

