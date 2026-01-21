https://ukraina.ru/20260121/konfiskuem-doma-i-avtomobili-kak-norvezhtsev-zapugivayut-rossiyskoy-ugrozoy-1074638885.html

"Конфискуем дома и автомобили". Как норвежцев запугивают "российской угрозой"

Правительство Норвегии рассылает соотечественникам тысячи специальных писем с предупреждением о том, что в случае войны с Россией командование норвежской армии может конфисковать в интересах государства принадлежащую им собственность – включая личные транспортные средства и даже жилые дома.

"Норвежские военные заявили, что эти письма являются предварительным предупреждением для тех, чье имущество может быть изъято. Политика реквизиции распространяется на автомобили, лодки, технику и недвижимость. В понедельник было разослано около 13 500 уведомлений, действительных в течение одного года. Реквизиция будет направлена на то, чтобы в случае войны вооруженные силы имели доступ к ресурсам, необходимым для защиты страны", – пишет об этом журналист Джеймс Ротвелл на страницах газеты The Telegraph.Норвежцы не демонстрируют по поводу этого решения никакого восторга. Они требуют пояснить, на чем основаны опасения чиновников и политиков, и почему правительство угрожает отобрать у людей частное имущество – мотивируя это призрачными угрозами безопасности.Однако власти не дают на этот счет никаких определенных ответов. Они гнут свою линию и настойчиво призывают людей готовиться к будущему военному конфликту с россиянами, утверждая, что его вероятность сейчас особенно велика."В последнее время важность подготовки к кризисам и войне резко возросла. Норвегия оказалась в самой серьезной ситуации в отношении безопасности со времен окончания Второй мировой войны. Наше общество должно быть готово к кризисам в области безопасности и, в худшем случае, к войне. Поэтому сейчас мы проводим масштабное усиление военной и гражданской готовности", – прокомментировал предупреждения о конфискациях Андерс Йернберг, который отвечает в норвежской армии за вопросы военной логистики.Эта информационная паника выглядит совершенно необоснованной. Россия не ведет враждебной деятельности, направленной против интересов Норвегии. Москва не предъявляет Осло никаких территориальных претензий, а ситуация на российско-норвежской границе, протяженность которой составляет около двухсот километров, остается нормальной и стабильной – что неоднократно признавали сами норвежские власти.Тем не менее, в этой скандинавской стране целенаправленно нагнетается антироссийская истерия. Она построена на спекуляциях вокруг российского присутствия на арктическом архипелаге Шпицберген, которое осуществляется на основании Шпицбергенского трактата – международного договора, подписанного более ста лет назад – в 1920 году, на представительном дипломатическом конгрессе в Париже.Россия, выступающая преемницей заключившего это соглашение СССР, имеет законное право на пользование естественными ресурсами и территориальными водами северного архипелага. Компания "Арктикуголь" занимается на Шпицбергене добычей каменного угля, базируясь в поселке Баренцбург, где действует генеральное консульство Российской Федерации. А российские ученые занимаются на этой территории важными исследованиями, которые способствуют освоению Арктики.Мирное российское присутствие на Шпицбергене всегда вызывало раздражение у руководства коллективного Запада, которое стремилось пересмотреть Шпицбергенский трактат.Этот международный договор не позволяет Норвегии строить на архипелаге укрепления и создавать на нем военные базы. Использование данной территории с военными целями на сегодня запрещено. Между тем, командование НАТО стремится разместить на Шпицбергене свои бомбардировщики и ракеты, чтобы угрожать оттуда ударами по Мурманску и Архангельску.Евроатлантические ястребы пытаются найти предлоги для пересмотра международного статуса арктических островов. С этой целью они в течение многих лет раздували в Норвегии антироссийские фобии. Десять лет назад на экраны вышел самый дорогой сериал в норвежской истории – кинодрама "Оккупированные", снятая при поддержке Великобритании и Германии. Его создатели запугивали скандинавов российским вторжением, а националистические политики призвали отправить на Шпицберген войска – чтобы "сдерживать" никому не угрожающих россиян.Сегодня эти страшилки снова заполонили норвежскую прессу – на фоне заявлений Дональда Трампа, который требует присоединить к Соединенным Штатам Америки принадлежащую датчанам Гренландию. В Осло заявляют о том, что действия американцев могут стать толчком для пересмотра границ во всей арктической зоне, включая норвежские полярные территории."Норвежская газета Dagbladet предупреждает: как только Трамп заберет Гренландию, Путин тут же заберет Шпицберген. Приводится мнение заместителя директора Центра европейской политики Георга Рикелеса. Он убеждает, что после аннексии Гренландии Путин введет "зеленых человечков" на Шпицберген для защиты тамошних шахт в Баренцбурге. В общем, воспроизводит сценарий популярного сериала "Оккупированные". Тут же цитируется другой исследователь Бьорен Кнутсен. Он полагает, что Россия может не ограничиться Шпицбергеном, а еще на какие-то норвежские острова посягнуть", – обрисовал масштабы этой медиа-истерии политолог Владимир Корнилов.Эта пропаганда транслируется не только внутри страны. Ее также озвучивают для внешней аудитории. Правительство Норвегии запугивает мир российским ядерным оружием, выставляя норвежскую армию защитницей всей Европы – как это привык делать в последние годы Зеленский."Россия укрепляет свои позиции на Кольском полуострове, где находится один из крупнейших в мире арсеналов ядерных боеголовок. Это ядерное оружие направлено не только на Норвегию, но и на Великобританию, а также, через полюс, на Канаду и США. Мы выполняем роль глаз и ушей НАТО в этом регионе, и мы видим, что Россия испытывает новое оружие, например, гиперзвуковые ракеты, а также торпеды с ядерным двигателем и ядерные боеголовки", – заявил в интервью британским журналистам министр обороны Норвегии Торе Сандвик.Многие подданные короля Харальда V относятся к подобным алармистским выступлениям с нескрываемым скепсисом – особенно сейчас, когда все видят, что границам европейских государств в действительности угрожают не Россия и не Китай, а США.Поэтому норвежские политики рассылают людям тревожные письма с предупреждением об угрозе войны, повышая этим уровень внешнеполитической эскалации. И совершенно не отдают себе отчет о возможных последствиях этой провокационной работы.Подробности о присоединении Гренландии к США - в статье Павла Котова "Гренландия: как Трамп вернул Запад в начало 20 века и к чему теперь готовиться России"

