https://ukraina.ru/20260202/gremmi-protiv-trampa-1075104125.html

"Грэмми" против Трампа. Почему нынешнему лидеру США не хотят подпевать

"Грэмми" против Трампа. Почему нынешнему лидеру США не хотят подпевать - 02.02.2026 Украина.ру

"Грэмми" против Трампа. Почему нынешнему лидеру США не хотят подпевать

Не успели отгреметь страсти по "Оскару", как новый скандал вспыхнул на вручении музыкальной премии "Грэмми". В Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония раздач статуэток "позолоченного граммофона", в список победителей вошли Билли Айлиш, Кендрик Ламар, Леди Гага.

2026-02-02T17:30

2026-02-02T17:30

2026-02-02T17:31

эксклюзив

дональд трамп

евровидение

сенат

ввс

билл клинтон

стивен спилберг

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075104939_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_007cdfd89de9d4c40dee11460216fec2.jpg

Всего же на церемонии были вручены 95 наград. Песней года была признана Wildflower Билли Айлиш, лучшей записью - Luther Кендрика Ламара, альбомом года назвали "Debi Tirar Mas Fotos" рэпера из Пуэрто-Рико Бэда Банни. Кстати, в этой номинации боролись еще семь музыкантов, в том числе такие звездные, как Джастин Бибер (альбом Swag), Сабрина Карпентер (Man’s Best Friend), Леди Гага (Mayhem) и Кендрик Ламар (GNX).Больше всего статуэток с "Грэмми" в этом году забрал Кендрик Ламар: он был номинирован в девяти категориях и выиграл пять из них, в том числе за лучший рэп-альбом (GNX). В результате он стал самым титулованным рэп-музыкантом в истории, обогнав Jay-Z: теперь у него в общей сложности 26 наград "Грэмми". Ну, это неудивительно: музыкант получает премию не столько за творчество, сколько за политику: темнокожего рэпера называют "голосом поколения, поднимающего важные темы расизма, несправедливости и личной борьбы". Проще говоря- музыкальной озвучкой либеральной повесточки.Старые песни о главном: рэперы и "поперы" выступили против иммиграционной полиции ICEВообще нет смысла перечислять кто и в каких номинациях получил заветную статуэтку, хотя в списке победителей был, например, американский режиссер Стивен Спилберг, которому досталась "Грэмми" за лучший музыкальный фильм "Музыка Джона Уильямса". Ведь премия "Грэмми" - это что-то вроде политико-музыкального барометра и голосование Академии звукозаписи только подтвердила это. Песни-фаворита так и не случилось, зато церемония стала ареной демарша против политики Трампа и рупором назревающих протестов против иммиграционной политики Белого Дома. То есть, большинство призеров условно дали согласие подпевать демократам на скорых выборах в Конгресс и мочить президента США.Ситуация до смешного похожа на украинскую, когда вокруг лидеров майданов кучковались певцы и музыканты, кумиры молодежи и звезды украинской сцены, воспевавшие "гидность", евроинтеграцию и кружевные трусы. Песни в стиле "разом нас багато - нас не подолати" даже музыкой назвать нельзя, но тем не менее "Грынджолы" поехали на "Евровидение". А в Лос-Анжелесе рукоплескали и подпевали Mindflower Билли Айлиш, которая победила в номинации "Песня года" с композицией двухлетней давности. Почему такое музыкальное старье получило "Грэмми" даже спрашивать не надо - достаточно было посмотреть на выступление Айлиш на сцене. Правда, там она не пела, а произносила пафосную речь против иммиграционной полиции ICE, которая при Трампе начала пачками высылать нелегалов в родные пенаты."Никто не является нелегалом на украденной земле!", - возмутилась Айлин и снабдила свои заявления о землях США, "которые были украдены у индейцев", щедрой порцией обсценнной лексики. Но дело вовсе не в непарламентских выражениях певицы, а в том, что впервые на массовую аудиторию прозвучал тезис о территориальных преступлениях американцев, которые после такого не имеют права гнать из США сенегальцев или мексиканцев. Кажется, демократы таки нащупали нерв будущих выступлений: тема миграции в связке с темой колониального наследия - поистине адская смесь. И поверьте, она вспыхнет в нужный момент.Не менее показательным стало и решение отдать премию "Альбом года" пуэрториканцу Bad Bunny, работающему в жанре латино-поп и исполняющий все свои песни на испанском языке. Более отчетливо показать, как музыкальный фокус смещается в сторону глобальной поп-музыки было нельзя. А заодно и закрепить на международной площадке испаноязычные хиты. Совсем не удивительно, что обладатель лучшего альбома "Debí Tirar Más Fotos" тоже не преминул со сцены матом попинать ICE и политику республиканцев. Чтобы дожать ситуацию, "позолоченный граммофон" был присужден и за лучший саундтрек к фильму "Грешники": ужастик Райана Куглера рассказывает, как противные белые забрали у бедных черных их уникальную культуру. Похоже, тайный замысел академиков "Грэмми" и состоял в том, чтобы раздать музыкальные награды посредственным композициям певцов с активной гражданской позицией.Президент пообещал засудить комикаТак что "хит" ведущего церемонии Ноа Тревора вполне вписывается в эту задумку."Песня года" - это Грэмми, которую каждый артист хочет получить почти так же сильно, как Трамп хочет Гренландию, что вполне логично, ведь остров Эпштейна исчез, и ему нужен новый, чтобы тусоваться с Биллом Клинтоном", - заявил комик. Трамп не заставил ждать ответа. Президент США назвал церемонию "Грэмми" худшим мероприятием, которое можно придумать и которое невозможно смотреть. Он также выразил уверенность, что CBS повезло, что этот мусор больше не засоряет их эфир. Ну а дальше американский лидер просто размазал юмориста-ведущего. "Тревор Ноа, кем бы он ни был, почти так же плох, как Джимми Киммел на церемонии “Оскара” с низкими рейтингами. Ноа заявил обо мне - и это неправда - что Дональд Трамп и Билл Клинтон бывали на острове Эпштейна. Неправда. Я не могу говорить за Билла, но я никогда не был на острове Эпштейна и даже близко к нему не подходил, и до сегодняшнего вечера с этим ложным и клеветническим заявлением меня в этом не обвиняли — даже фейковые СМИ.Ноа, полный неудачник, лучше бы привёл свои факты в порядок, и как можно быстрее. Похоже, я направлю своих юристов, чтобы засудить этого жалкого, никчёмного и бездарного ведущего и взыскать с него серьёзные деньги. Спросите у “маленького” Джорджа Слопадополуса и других, чем для них это закончилось. Готовься, Ноа, я собираюсь с тобой повеселиться", - ответствовал Трамп.Короче, намечается жесткая заруба между трампистами и музыкальной подтанцовской демов. Только слепой не заметил, что и церемония "Оскара" и раздача "Грэмми" были привязаны к внутренней американской повестке. Так, один из главных номинантов на кинопремию - остросюжетная драма "Битва за Битвой" Пола Андерсона, рассказывает о том, как Калифорния превратилась в полицейское государство, а главный герой - бывший радикал, заметающий следы своего расистского прошлого. О белокожих "Грешниках" мы написали выше, а ведь еще есть "Бугония" - о мире, где вера стала формой безумия, которая приведет к моральному коллапсу цивилизации. Ну да, ну да, самый короткий путь к разрушению цивилизации - это игнорирование проблем пчел и букашек, а вовсе не разврат, извращения и сексуальные ритуалы мировой элиты.Кто возглавит музыкальную революцию?Что касается "Грэмми", то каждый первый лауреат посвятил свое выступление критике депортационных рейдов и "расистской политике" республиканцев. Это тревожный сигнал и вовсе не музыкальный: ведь, например, актёр Джанкарло Эспозито, известный по роли Гуса Фринга в сериале "Во все тяжкие", призывал к революции против администрации Трампа. И при этом не скрывает, что революция (а если точнее- то гражданская война в США) будет смертоносной, кровавой, и унесет тысячи жизней - ради мифической свободы. Опять-таки ничего нового: на украинском майдане тоже звучали похожие призывы пожертвовать собой ради "европеизации" Неньки и светлого европейского будущего детей и внуков.В общем, теперь в США все идет к раскачиванию протестной ситуации, которая наверняка "грохнет" под выборы в Конгресс и под это уже формируются нужные нарративы, озвученные творческой тусовкой. Даже не будучи политтехнологом можно понять, что трампистов будут бить "разоблачениями Эпштейна", а также общенациональными протестами против миграционной политики - "демы" так просто своре ресурс не отдадут, а Трамп не успеет всех выселить до промежуточных выборов в Палату представителей. Тем более, что кроме музыкальных и киношных "звоночков" уже звучат отчетливо и электоральные сигналы. Например, на довыборах в 9-м округе Сената штата Техас победил демократ Тейлор Рехмет — профсоюзный лидер, механик и ветеран американских ВВС. Он переиграл Ли Вамбсганс, руководящую сотрудницу оператора мобильной связи Patriot Mobile, хотя её активно пиарил лично Трамп. Между прочим, это вообще личный округ лидера США, там он победил в 2024 году. И совсем несложно провести параллель между этими победами и залихватскими выпадами культурной массовки против действующего президента и его политики. А кто поет за Трампа? На церемонии "Грэмми" они явно были в меньшинстве. В общем, если в таком ключе дела пойдут и дальше, то республиканцы проиграют сначала Конгресс, а потом и все остальное. Так что мечта глобалистов просто пересидеть Трампа, а потом наверстать упущенное, не такая уж и заоблачная. А еще в этом желании их поддерживает Украина и ее лидер, затягивающий и оттягивающий любые переговоры о мире.Подробнее о последних событиях культуры - в статье "Оскар" за антироссийский фильм, Ивлеева вновь в "Монастыре", доносы за Чайковского. События культуры

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, дональд трамп, евровидение, сенат, ввс, билл клинтон, стивен спилберг, сша, украина