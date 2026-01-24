https://ukraina.ru/20260124/oskar-za-antirossiyskiy-film-ivleeva-vnov-v-monastyre-donosy-za-chaykovskogo-sobytiya-kultury-1074742566.html

"Оскар" за антироссийский фильм, Ивлеева вновь в "Монастыре", доносы за Чайковского. События культуры

Культурная неделя выдалась бурной и скандальной, в недостатке экшена её точно не обвинишь. Культурная элитка решала важные вопросы. Например: "Оскар" на Украине и в России: кому и за что дают премию? Сможет ли Настя Ивлеева замолить "голые грехи", а украинская актриса Ольга Сумская покаяться за дочь, cнимающуюся в российских сериалах?

Украина и "Оскар": как фанера над Парижем22 января Американская киноакадемия объявила номинантов на 98-ю церемонию вручения премии "Оскар". Как и предполагалось, cреди главных фаворитов премии этого года оказались фильм Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой", который ранее получил четыре "Золотых глобуса", и лента Райана Куглера "Грешники", которая, по прогнозам, может установить рекорд по количеству номинаций. Кроме них, за статуэтку будут бороться "Гамнет", "Сны поездов", "Франкенштейн" и "Марти Великолепный" – о них мы писали на прошлой неделе.На премию также были заявлены сразу три фильма о войне, состряпанные украинскими пропагандистами. Но короткометражка "Камень, ножницы, бумага", снятый британскими студентами о войне на Украине, документальная лента Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" и короткометражная анимация Анастасии Фалилеевой "Я умерла в Ирпене" в оскароносный список не попали.Казалось бы – причём тут избрание Дональда Трампа президентом США? Наверное, не причём – до последнего момента украинские СМИ с такой уверенностью прогнозировали "Оскар" Чернову, что можно было поверить – у них всё схвачено… Что же могло пойти не так?При этом, к вящему негодованию патриотов, в номинацию "лучший документальный фильм" вырвалась лента "Mr. Nobody Against Putin", снятая Дэвидом Боренштейном в соавторстве с российским кинорежиссёром Павлом Таланкиным. Правда, нельзя называть этот фильм достижением российского кинематографа – "Оскар" дают совсем за другое. В данном случае, за осуждение пропаганды в российских школах после начала СВО.Свежеиспеченный "режиссёр" Таланкин работал педагогом-организатором в одной из школ города Карабаша в Челябинской области и снимал школьные линейки, конкурсы и открытые уроки. После начала СВО он использовал эти кадры для создания документального фильма, где совместно с американским продюсером фиксировал усиление агитации и индоктринации в российских учебных заведениях. Ну а потом горе-педагог с отснятым материалом тайно бежал из России, и конечный оскароносный продукт монтировался уже в Америке.Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на фестивале "независимого" кино "Сандэрс", где "Мистер Никто" получил специальный приз жюри. Неудивительно, так как "Сандэрс" – это кинолавочка глобалистов, которая долгое время выступала в роли витрины культурной повестки леваков. Но теперь им приходится сворачиваться и даже переезжать в новый штат (Колорадо) из республиканской Юты – якобы из-за "враждебного отношения к инклюзивности и проблемам ЛГБТ*". Правда, перед дислокацией жюри кинофорума всё же успело наградить фильм "Мистер Никто против Путина", который в РФ уже запретили к показу. Теперь остается делать ставки: даст или нет Голливуд "Оскара" этой предательской бодяге.Претендует на "Оскар" и российский мультфильм "Три сестры", снятый режиссёром из Санкт-Петербурга Константином Бронзитом. Мультфильм был снят по мотивам черногорской легенды о трёх сёстрах, которые ждали моряка, но так и не дождались. Кстати, эту работу питерского киномастера признали и оценили коллеги из 88 стран, а номинация на премию "Оскар" стала уже третьей для режиссёра.Но у российского мультика очень серьезные анимационные соперники: "Зверополис-2", "Кей-поп-охотницы на демонов" и "Маленькая Амели". От себя добавим, что побить рекорд "Зверополиса-2", который уже стал самым кассовым голливудским мультфильмом всех времён, "сестричкам" будет нереально. Впрочем, само попадание в номинацию уже свидетельствует об интересе зрителей и жюри к российской анимации, тем более, что и в самой России сейчас бум на сказочные фильмы и их героев.Ивлеева уходит в "Монастырь"?Не только сказками едиными жив отечественный кинематограф. И пока одни сражаются за "Оскар", другие продвигают на большой экран организаторов "голой вечеринки". Напомним, что отмыть телеведущую Анастасию Ивлееву в "донецкой прачечной" не получилось, хотя она после громкого скандала в 2024-м году съездила в Мариуполь и ужаснулась его разрушениям. Однако, жители региона в искренность инфлюэнсерши не поверили и посоветовали ей не пиариться на страданиях Донбасса.Поэтому через год Ивлеева зашла в другую дверь – киноиндустриальную. По неофициальным данным, она появится во втором сезоне сериала "Монастырь". По сюжету столичная тусовщица в исполнении Ивлеевой завязывает со светской жизнью и обращается к вере. К слову, первый сезон зрители массово критиковали за откровенные сцены с участием полуголой героини Ивлеевой и православного священника."Настя Ивлеева снималась во втором сезоне сериала "Монастырь". Конечно, официально это не заявили. Пока не известно, оставят ли с ней эпизоды в конечном монтаже. Но факт того, что её допустили до съёмок, говорит о многом. С ней лежат проекты на полке. Если создатели потратили деньги, они хотят их вернуть обратно. Это пока не афишируют", – рассказал телекритик Горбунов.А певица Вика Цыганова считает, что таким образом организатор "голой вечеринки" не просто отмыта и прощена, а вернётся на голубой экран в оскорбительном сериале, который РПЦ призывала закрыть и запретить. Впрочем, посмотрим состоится ли это возвращение, особенно, если учесть поднятую волну общественного возмущения. Эта волна совсем недавно снесла со сцены Ларису Долину, и Ивлеевой следует об этом помнить.Звезд украинского балета выгнали из театра за "культурный код Чайковского"Зато на Украине культурный "движ" постоянно движется в одном направлении – доносы и запреты. Самый свежий скандал связан с кляузой артистов Национального театра оперы и балета на своих коллег, которые посмели выступать в балетах запрещенного Чайковского.Бдительность проявила солистка балета Виктория Зварич: она вычислила по зрительским фото в Instagram**, что народная артистка Украины и прима национальной оперы Наталья Мацак и её партнер, заслуженный артист Сергей Кривоконь выступили в Европе в балете "Лебединое озеро". Не смягчил гнев стукачки и тот факт, что танцовщики приняли участие в постановке во время своего личного отпуска, причём оплаченного не государством, а лично балерунами.Викторию Зварич выбесил не столько тот факт, что ее коллеги танцевали под музыку запрещенного на Украине Чайковского***, но и то, что шоу "Лебединое озеро" было срежессировано российским танцовщиком Львом Ивановым. Поэтому наушница обратилась с жалобой не только в Минкульт, но и в СБУ, и даже в ТЦК, обратив внимание людоловов на то, что Сергей Кривоконь имеет бронь от армии. Ему и его партнерше теперь вменяют распространение культурного продукта "страны-агрессора" и нарушение принципиальной позиции артистов Национальной оперы Украины. Ведь патриотичные плясуны добились изъятия из текущего репертуара произведений русских и советских композиторов, таких, как Чайковский, Щедрин и Хачатурян.Интересно, что гастролирующий по Европе с "Щелкунчиком", "Лебединым озером" и "Кармен-сюитой" Grand Kyiv ballet, полностью состоящий из украинских танцоров, доносчиков не заинтересовал, а вот примы национального театра попали под прессинг активистов от балета немедленно. Более того, звездам грозит увольнение – их имена убрали с сайта Национальной оперы, а администрация театра начала расследование инцидента. Безусловно, "распространители культурного кода Чайковского" без работы не останутся, а их место в театре наверняка займут бесталанные, но очень патриотичные танцовщики из Галичины – на Украине уже два десятка лет все талантливые и креативные кадры вымываются с помощью травли и доносов, освобождая места для "звезд" из Львова, Стрыя или Трускавца.Кстати, под горячую руку патриотов попадают даже те артисты, которые нещадно критиковали Россию, рвали на спектаклях вышиванку и балакали исключительно на мове.Такая судьба постигла народную артистку Ольгу Сумскую – её захейтили в соцсетях и послали на три буквы (вернее, к дочке в Москву) за предложения отказаться от освещения дорог на Украине. "Можно вместо освещения дорог дать свет в дома???", – написала артистка в Threads и нарвалась на жесткую критику. "Может, сразу к дочке навсегда свалишь?", – написали Сумской её вчерашние поклонники.А ведь она много лет надрывалась на культурно-патриотическом фронте ради того, чтобы свидомые подзабыли о её дочурке, которая давно живёт и снимается в России: Тоня Паперная замужем за популярным актером Владимиром Яглычем. И, как теперь пишут в соцсетях, "продолжает строить карьеру в РФ и напрочь игнорирует агрессию против Украины". Бандеровцы не забыли и не простили Ольге Сумской её родство с российской дочерью-актрисой, и нанесли удар в момент чувствительного общественного напряжения, моментально забыв все заслуги и главные роли в фильмах об украинской истории, например, такой как "Сага".В общем, делаем вывод – никакие блэкауты, холодоморы, войны и техногенные катастрофы не мешают украинским националистам и свидомитам оставаться предателями и ябедами. Во все времена.* деятельность движения запрещена на территории РФ** принадлежит запрещённой в РФ организации*** При этом Чайковский на Украине считается потомком запорожского казака Чайки (что кстати чистая правда), т.е. – украинцем, которого похитили злые империалисты. Но искать логику в деяниях галицких "культуртрегеров" – зряшное занятие. – Ред.Читайте также: Правый "Золотой глобус", запрет фильма о Майдане и "изгнание русского духа" из Лавры. События культуры

