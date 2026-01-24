"Оскар" за антироссийский фильм, Ивлеева вновь в "Монастыре", доносы за Чайковского. События культуры - 24.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Культура обложка
Культура
https://ukraina.ru/20260124/oskar-za-antirossiyskiy-film-ivleeva-vnov-v-monastyre-donosy-za-chaykovskogo-sobytiya-kultury-1074742566.html
"Оскар" за антироссийский фильм, Ивлеева вновь в "Монастыре", доносы за Чайковского. События культуры
"Оскар" за антироссийский фильм, Ивлеева вновь в "Монастыре", доносы за Чайковского. События культуры - 24.01.2026 Украина.ру
"Оскар" за антироссийский фильм, Ивлеева вновь в "Монастыре", доносы за Чайковского. События культуры
Культурная неделя выдалась бурной и скандальной, в недостатке экшена её точно не обвинишь. Культурная элитка решала важные вопросы. Например: "Оскар" на Украине и в России: кому и за что дают премию? Сможет ли Настя Ивлеева замолить "голые грехи", а украинская актриса Ольга Сумская покаяться за дочь, cнимающуюся в российских сериалах?
2026-01-24T05:57
2026-01-24T05:57
культура
эксклюзив
украина
россия
европа
ольга сумская
петр ильич чайковский
рпц
instagram
министерство культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/03/1057863480_0:101:1600:1001_1920x0_80_0_0_610cbe4bb9efcba12d420d6f45b0979a.jpg
Украина и "Оскар": как фанера над Парижем22 января Американская киноакадемия объявила номинантов на 98-ю церемонию вручения премии "Оскар". Как и предполагалось, cреди главных фаворитов премии этого года оказались фильм Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой", который ранее получил четыре "Золотых глобуса", и лента Райана Куглера "Грешники", которая, по прогнозам, может установить рекорд по количеству номинаций. Кроме них, за статуэтку будут бороться "Гамнет", "Сны поездов", "Франкенштейн" и "Марти Великолепный" – о них мы писали на прошлой неделе.На премию также были заявлены сразу три фильма о войне, состряпанные украинскими пропагандистами. Но короткометражка "Камень, ножницы, бумага", снятый британскими студентами о войне на Украине, документальная лента Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" и короткометражная анимация Анастасии Фалилеевой "Я умерла в Ирпене" в оскароносный список не попали.Казалось бы – причём тут избрание Дональда Трампа президентом США? Наверное, не причём – до последнего момента украинские СМИ с такой уверенностью прогнозировали "Оскар" Чернову, что можно было поверить – у них всё схвачено… Что же могло пойти не так?При этом, к вящему негодованию патриотов, в номинацию "лучший документальный фильм" вырвалась лента "Mr. Nobody Against Putin", снятая Дэвидом Боренштейном в соавторстве с российским кинорежиссёром Павлом Таланкиным. Правда, нельзя называть этот фильм достижением российского кинематографа – "Оскар" дают совсем за другое. В данном случае, за осуждение пропаганды в российских школах после начала СВО.Свежеиспеченный "режиссёр" Таланкин работал педагогом-организатором в одной из школ города Карабаша в Челябинской области и снимал школьные линейки, конкурсы и открытые уроки. После начала СВО он использовал эти кадры для создания документального фильма, где совместно с американским продюсером фиксировал усиление агитации и индоктринации в российских учебных заведениях. Ну а потом горе-педагог с отснятым материалом тайно бежал из России, и конечный оскароносный продукт монтировался уже в Америке.Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на фестивале "независимого" кино "Сандэрс", где "Мистер Никто" получил специальный приз жюри. Неудивительно, так как "Сандэрс" – это кинолавочка глобалистов, которая долгое время выступала в роли витрины культурной повестки леваков. Но теперь им приходится сворачиваться и даже переезжать в новый штат (Колорадо) из республиканской Юты – якобы из-за "враждебного отношения к инклюзивности и проблемам ЛГБТ*". Правда, перед дислокацией жюри кинофорума всё же успело наградить фильм "Мистер Никто против Путина", который в РФ уже запретили к показу. Теперь остается делать ставки: даст или нет Голливуд "Оскара" этой предательской бодяге.Претендует на "Оскар" и российский мультфильм "Три сестры", снятый режиссёром из Санкт-Петербурга Константином Бронзитом. Мультфильм был снят по мотивам черногорской легенды о трёх сёстрах, которые ждали моряка, но так и не дождались. Кстати, эту работу питерского киномастера признали и оценили коллеги из 88 стран, а номинация на премию "Оскар" стала уже третьей для режиссёра.Но у российского мультика очень серьезные анимационные соперники: "Зверополис-2", "Кей-поп-охотницы на демонов" и "Маленькая Амели". От себя добавим, что побить рекорд "Зверополиса-2", который уже стал самым кассовым голливудским мультфильмом всех времён, "сестричкам" будет нереально. Впрочем, само попадание в номинацию уже свидетельствует об интересе зрителей и жюри к российской анимации, тем более, что и в самой России сейчас бум на сказочные фильмы и их героев.Ивлеева уходит в "Монастырь"?Не только сказками едиными жив отечественный кинематограф. И пока одни сражаются за "Оскар", другие продвигают на большой экран организаторов "голой вечеринки". Напомним, что отмыть телеведущую Анастасию Ивлееву в "донецкой прачечной" не получилось, хотя она после громкого скандала в 2024-м году съездила в Мариуполь и ужаснулась его разрушениям. Однако, жители региона в искренность инфлюэнсерши не поверили и посоветовали ей не пиариться на страданиях Донбасса.Поэтому через год Ивлеева зашла в другую дверь – киноиндустриальную. По неофициальным данным, она появится во втором сезоне сериала "Монастырь". По сюжету столичная тусовщица в исполнении Ивлеевой завязывает со светской жизнью и обращается к вере. К слову, первый сезон зрители массово критиковали за откровенные сцены с участием полуголой героини Ивлеевой и православного священника."Настя Ивлеева снималась во втором сезоне сериала "Монастырь". Конечно, официально это не заявили. Пока не известно, оставят ли с ней эпизоды в конечном монтаже. Но факт того, что её допустили до съёмок, говорит о многом. С ней лежат проекты на полке. Если создатели потратили деньги, они хотят их вернуть обратно. Это пока не афишируют", – рассказал телекритик Горбунов.А певица Вика Цыганова считает, что таким образом организатор "голой вечеринки" не просто отмыта и прощена, а вернётся на голубой экран в оскорбительном сериале, который РПЦ призывала закрыть и запретить. Впрочем, посмотрим состоится ли это возвращение, особенно, если учесть поднятую волну общественного возмущения. Эта волна совсем недавно снесла со сцены Ларису Долину, и Ивлеевой следует об этом помнить.Звезд украинского балета выгнали из театра за "культурный код Чайковского"Зато на Украине культурный "движ" постоянно движется в одном направлении – доносы и запреты. Самый свежий скандал связан с кляузой артистов Национального театра оперы и балета на своих коллег, которые посмели выступать в балетах запрещенного Чайковского.Бдительность проявила солистка балета Виктория Зварич: она вычислила по зрительским фото в Instagram**, что народная артистка Украины и прима национальной оперы Наталья Мацак и её партнер, заслуженный артист Сергей Кривоконь выступили в Европе в балете "Лебединое озеро". Не смягчил гнев стукачки и тот факт, что танцовщики приняли участие в постановке во время своего личного отпуска, причём оплаченного не государством, а лично балерунами.Викторию Зварич выбесил не столько тот факт, что ее коллеги танцевали под музыку запрещенного на Украине Чайковского***, но и то, что шоу "Лебединое озеро" было срежессировано российским танцовщиком Львом Ивановым. Поэтому наушница обратилась с жалобой не только в Минкульт, но и в СБУ, и даже в ТЦК, обратив внимание людоловов на то, что Сергей Кривоконь имеет бронь от армии. Ему и его партнерше теперь вменяют распространение культурного продукта "страны-агрессора" и нарушение принципиальной позиции артистов Национальной оперы Украины. Ведь патриотичные плясуны добились изъятия из текущего репертуара произведений русских и советских композиторов, таких, как Чайковский, Щедрин и Хачатурян.Интересно, что гастролирующий по Европе с "Щелкунчиком", "Лебединым озером" и "Кармен-сюитой" Grand Kyiv ballet, полностью состоящий из украинских танцоров, доносчиков не заинтересовал, а вот примы национального театра попали под прессинг активистов от балета немедленно. Более того, звездам грозит увольнение – их имена убрали с сайта Национальной оперы, а администрация театра начала расследование инцидента. Безусловно, "распространители культурного кода Чайковского" без работы не останутся, а их место в театре наверняка займут бесталанные, но очень патриотичные танцовщики из Галичины – на Украине уже два десятка лет все талантливые и креативные кадры вымываются с помощью травли и доносов, освобождая места для "звезд" из Львова, Стрыя или Трускавца.Кстати, под горячую руку патриотов попадают даже те артисты, которые нещадно критиковали Россию, рвали на спектаклях вышиванку и балакали исключительно на мове.Такая судьба постигла народную артистку Ольгу Сумскую – её захейтили в соцсетях и послали на три буквы (вернее, к дочке в Москву) за предложения отказаться от освещения дорог на Украине. "Можно вместо освещения дорог дать свет в дома???", – написала артистка в Threads и нарвалась на жесткую критику. "Может, сразу к дочке навсегда свалишь?", – написали Сумской её вчерашние поклонники.А ведь она много лет надрывалась на культурно-патриотическом фронте ради того, чтобы свидомые подзабыли о её дочурке, которая давно живёт и снимается в России: Тоня Паперная замужем за популярным актером Владимиром Яглычем. И, как теперь пишут в соцсетях, "продолжает строить карьеру в РФ и напрочь игнорирует агрессию против Украины". Бандеровцы не забыли и не простили Ольге Сумской её родство с российской дочерью-актрисой, и нанесли удар в момент чувствительного общественного напряжения, моментально забыв все заслуги и главные роли в фильмах об украинской истории, например, такой как "Сага".В общем, делаем вывод – никакие блэкауты, холодоморы, войны и техногенные катастрофы не мешают украинским националистам и свидомитам оставаться предателями и ябедами. Во все времена.* деятельность движения запрещена на территории РФ** принадлежит запрещённой в РФ организации*** При этом Чайковский на Украине считается потомком запорожского казака Чайки (что кстати чистая правда), т.е. – украинцем, которого похитили злые империалисты. Но искать логику в деяниях галицких "культуртрегеров" – зряшное занятие. – Ред.Читайте также: Правый "Золотой глобус", запрет фильма о Майдане и "изгнание русского духа" из Лавры. События культуры
украина
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/03/1057863480_0:0:1424:1067_1920x0_80_0_0_d7c1b9427c6d729633362efb7818b610.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, европа, ольга сумская, петр ильич чайковский, рпц, instagram, министерство культуры, балет, кино, оскар, кинематограф, культура
Культура, Эксклюзив, Украина, Россия, Европа, Ольга Сумская, Петр Ильич Чайковский, РПЦ, Instagram, Министерство культуры, балет, кино, Оскар, кинематограф, культура

"Оскар" за антироссийский фильм, Ивлеева вновь в "Монастыре", доносы за Чайковского. События культуры

05:57 24.01.2026
 
© Украина.руКоллаж: Культура за неделю
Коллаж: Культура за неделю - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Елена Кирюшкина
Все материалы
Культурная неделя выдалась бурной и скандальной, в недостатке экшена её точно не обвинишь. Культурная элитка решала важные вопросы. Например: "Оскар" на Украине и в России: кому и за что дают премию? Сможет ли Настя Ивлеева замолить "голые грехи", а украинская актриса Ольга Сумская покаяться за дочь, cнимающуюся в российских сериалах?
Украина и "Оскар": как фанера над Парижем
22 января Американская киноакадемия объявила номинантов на 98-ю церемонию вручения премии "Оскар". Как и предполагалось, cреди главных фаворитов премии этого года оказались фильм Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой", который ранее получил четыре "Золотых глобуса", и лента Райана Куглера "Грешники", которая, по прогнозам, может установить рекорд по количеству номинаций. Кроме них, за статуэтку будут бороться "Гамнет", "Сны поездов", "Франкенштейн" и "Марти Великолепный" – о них мы писали на прошлой неделе.
На премию также были заявлены сразу три фильма о войне, состряпанные украинскими пропагандистами. Но короткометражка "Камень, ножницы, бумага", снятый британскими студентами о войне на Украине, документальная лента Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" и короткометражная анимация Анастасии Фалилеевой "Я умерла в Ирпене" в оскароносный список не попали.
Казалось бы – причём тут избрание Дональда Трампа президентом США? Наверное, не причём – до последнего момента украинские СМИ с такой уверенностью прогнозировали "Оскар" Чернову, что можно было поверить – у них всё схвачено… Что же могло пойти не так?
При этом, к вящему негодованию патриотов, в номинацию "лучший документальный фильм" вырвалась лента "Mr. Nobody Against Putin", снятая Дэвидом Боренштейном в соавторстве с российским кинорежиссёром Павлом Таланкиным. Правда, нельзя называть этот фильм достижением российского кинематографа – "Оскар" дают совсем за другое. В данном случае, за осуждение пропаганды в российских школах после начала СВО.
Свежеиспеченный "режиссёр" Таланкин работал педагогом-организатором в одной из школ города Карабаша в Челябинской области и снимал школьные линейки, конкурсы и открытые уроки. После начала СВО он использовал эти кадры для создания документального фильма, где совместно с американским продюсером фиксировал усиление агитации и индоктринации в российских учебных заведениях. Ну а потом горе-педагог с отснятым материалом тайно бежал из России, и конечный оскароносный продукт монтировался уже в Америке.
Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на фестивале "независимого" кино "Сандэрс", где "Мистер Никто" получил специальный приз жюри. Неудивительно, так как "Сандэрс" – это кинолавочка глобалистов, которая долгое время выступала в роли витрины культурной повестки леваков. Но теперь им приходится сворачиваться и даже переезжать в новый штат (Колорадо) из республиканской Юты – якобы из-за "враждебного отношения к инклюзивности и проблемам ЛГБТ*". Правда, перед дислокацией жюри кинофорума всё же успело наградить фильм "Мистер Никто против Путина", который в РФ уже запретили к показу. Теперь остается делать ставки: даст или нет Голливуд "Оскара" этой предательской бодяге.
Претендует на "Оскар" и российский мультфильм "Три сестры", снятый режиссёром из Санкт-Петербурга Константином Бронзитом. Мультфильм был снят по мотивам черногорской легенды о трёх сёстрах, которые ждали моряка, но так и не дождались. Кстати, эту работу питерского киномастера признали и оценили коллеги из 88 стран, а номинация на премию "Оскар" стала уже третьей для режиссёра.
Но у российского мультика очень серьезные анимационные соперники: "Зверополис-2", "Кей-поп-охотницы на демонов" и "Маленькая Амели". От себя добавим, что побить рекорд "Зверополиса-2", который уже стал самым кассовым голливудским мультфильмом всех времён, "сестричкам" будет нереально. Впрочем, само попадание в номинацию уже свидетельствует об интересе зрителей и жюри к российской анимации, тем более, что и в самой России сейчас бум на сказочные фильмы и их героев.
Кадр из мультфильма "Три сестры"
Кадр из мультфильма Три сестры
Кадр из мультфильма "Три сестры"
Ивлеева уходит в "Монастырь"?
Не только сказками едиными жив отечественный кинематограф. И пока одни сражаются за "Оскар", другие продвигают на большой экран организаторов "голой вечеринки". Напомним, что отмыть телеведущую Анастасию Ивлееву в "донецкой прачечной" не получилось, хотя она после громкого скандала в 2024-м году съездила в Мариуполь и ужаснулась его разрушениям. Однако, жители региона в искренность инфлюэнсерши не поверили и посоветовали ей не пиариться на страданиях Донбасса.
Поэтому через год Ивлеева зашла в другую дверь – киноиндустриальную. По неофициальным данным, она появится во втором сезоне сериала "Монастырь". По сюжету столичная тусовщица в исполнении Ивлеевой завязывает со светской жизнью и обращается к вере. К слову, первый сезон зрители массово критиковали за откровенные сцены с участием полуголой героини Ивлеевой и православного священника.
"Настя Ивлеева снималась во втором сезоне сериала "Монастырь". Конечно, официально это не заявили. Пока не известно, оставят ли с ней эпизоды в конечном монтаже. Но факт того, что её допустили до съёмок, говорит о многом. С ней лежат проекты на полке. Если создатели потратили деньги, они хотят их вернуть обратно. Это пока не афишируют", – рассказал телекритик Горбунов.
А певица Вика Цыганова считает, что таким образом организатор "голой вечеринки" не просто отмыта и прощена, а вернётся на голубой экран в оскорбительном сериале, который РПЦ призывала закрыть и запретить. Впрочем, посмотрим состоится ли это возвращение, особенно, если учесть поднятую волну общественного возмущения. Эта волна совсем недавно снесла со сцены Ларису Долину, и Ивлеевой следует об этом помнить.
Звезд украинского балета выгнали из театра за "культурный код Чайковского"
Зато на Украине культурный "движ" постоянно движется в одном направлении – доносы и запреты. Самый свежий скандал связан с кляузой артистов Национального театра оперы и балета на своих коллег, которые посмели выступать в балетах запрещенного Чайковского.
Бдительность проявила солистка балета Виктория Зварич: она вычислила по зрительским фото в Instagram**, что народная артистка Украины и прима национальной оперы Наталья Мацак и её партнер, заслуженный артист Сергей Кривоконь выступили в Европе в балете "Лебединое озеро". Не смягчил гнев стукачки и тот факт, что танцовщики приняли участие в постановке во время своего личного отпуска, причём оплаченного не государством, а лично балерунами.
© bolshoi.ru
© bolshoi.ru
Викторию Зварич выбесил не столько тот факт, что ее коллеги танцевали под музыку запрещенного на Украине Чайковского***, но и то, что шоу "Лебединое озеро" было срежессировано российским танцовщиком Львом Ивановым. Поэтому наушница обратилась с жалобой не только в Минкульт, но и в СБУ, и даже в ТЦК, обратив внимание людоловов на то, что Сергей Кривоконь имеет бронь от армии. Ему и его партнерше теперь вменяют распространение культурного продукта "страны-агрессора" и нарушение принципиальной позиции артистов Национальной оперы Украины. Ведь патриотичные плясуны добились изъятия из текущего репертуара произведений русских и советских композиторов, таких, как Чайковский, Щедрин и Хачатурян.
Интересно, что гастролирующий по Европе с "Щелкунчиком", "Лебединым озером" и "Кармен-сюитой" Grand Kyiv ballet, полностью состоящий из украинских танцоров, доносчиков не заинтересовал, а вот примы национального театра попали под прессинг активистов от балета немедленно. Более того, звездам грозит увольнение – их имена убрали с сайта Национальной оперы, а администрация театра начала расследование инцидента.
Безусловно, "распространители культурного кода Чайковского" без работы не останутся, а их место в театре наверняка займут бесталанные, но очень патриотичные танцовщики из Галичины – на Украине уже два десятка лет все талантливые и креативные кадры вымываются с помощью травли и доносов, освобождая места для "звезд" из Львова, Стрыя или Трускавца.
Кстати, под горячую руку патриотов попадают даже те артисты, которые нещадно критиковали Россию, рвали на спектаклях вышиванку и балакали исключительно на мове.
Такая судьба постигла народную артистку Ольгу Сумскую – её захейтили в соцсетях и послали на три буквы (вернее, к дочке в Москву) за предложения отказаться от освещения дорог на Украине. "Можно вместо освещения дорог дать свет в дома???", – написала артистка в Threads и нарвалась на жесткую критику. "Может, сразу к дочке навсегда свалишь?", – написали Сумской её вчерашние поклонники.
А ведь она много лет надрывалась на культурно-патриотическом фронте ради того, чтобы свидомые подзабыли о её дочурке, которая давно живёт и снимается в России: Тоня Паперная замужем за популярным актером Владимиром Яглычем. И, как теперь пишут в соцсетях, "продолжает строить карьеру в РФ и напрочь игнорирует агрессию против Украины". Бандеровцы не забыли и не простили Ольге Сумской её родство с российской дочерью-актрисой, и нанесли удар в момент чувствительного общественного напряжения, моментально забыв все заслуги и главные роли в фильмах об украинской истории, например, такой как "Сага".
В общем, делаем вывод – никакие блэкауты, холодоморы, войны и техногенные катастрофы не мешают украинским националистам и свидомитам оставаться предателями и ябедами. Во все времена.
* деятельность движения запрещена на территории РФ
** принадлежит запрещённой в РФ организации
*** При этом Чайковский на Украине считается потомком запорожского казака Чайки (что кстати чистая правда), т.е. – украинцем, которого похитили злые империалисты. Но искать логику в деяниях галицких "культуртрегеров" – зряшное занятие. – Ред.
Читайте также: Правый "Золотой глобус", запрет фильма о Майдане и "изгнание русского духа" из Лавры. События культуры
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
КультураЭксклюзивУкраинаРоссияЕвропаОльга СумскаяПетр Ильич ЧайковскийРПЦInstagramМинистерство культурыбалеткиноОскаркинематографкультура
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Когда во дворах запылают костры: Суздальцев раскрыл, что заставит Зеленского "поджать лапки"
05:57"Оскар" за антироссийский фильм, Ивлеева вновь в "Монастыре", доносы за Чайковского. События культуры
05:56"Уничтожение Украины" путем критики разграбления западной помощи. Одесскому священнику дали пять лет
05:56Артем Драбкин: Война на Украине продлится еще несколько лет, России надо задуматься о новой мобилизации
05:55Слияние с Румынией или нападение на Приднестровье: как Молдавия может осложнить жизнь России
05:50"Важно продолжать бить по Киеву": военкор Андрей Коц про системные удары по энергетике Украины
05:40"Только ядерный взрыв": военный историк о невозможности "выбить" все хранилища газа на Украине
05:30Парадоксальная сделка: США могут получить контроль над Гренландией, оставив Дании обязательства
05:15"Левый берег Киева опустел": Поликарпов про коммунальный коллапс после ударов по энергетике
05:00"Польша живет в имперском угаре": Суздальцев назвал главную черту эпохи территориальных претензий
04:45Копенгаген предлагает диалог, а Трамп не говорит, что он хочет — эксперт о ситуации вокруг Гренландии
04:30Иран важен как прикрытие с юга — Ищенко оценил значение Тегерана для Москвы и Пекина
04:15Михаил Поликарпов: Подземные подстанции и газовая труба спасают Киев от энергетического коллапса
04:00США переводят стрелки с Украины на Гренландию, чтобы отвлечь внимание — Данилов о политике Трампа
00:13Гражданские авиакомпании отменяют рейсы и покидают воздушное пространство Израиля
00:09В воздушном пространстве Украины зафиксировано около 35 барражирующих боеприпасов "Герань"
00:05Продвижение ВС РФ отмечено на Запорожском, Константиновском и других направлениях
23:53Украине придётся смириться с жёсткими условиями мирного договора
23:28В Киеве в одном из жилых домов запретили пользоваться канализацией из-за замерзания стоков
23:09Администрация США рассматривает возможность военно-морской блокады для прекращения импорта нефти на Кубу
Лента новостейМолния