Замерзание, рост цен и новые налоги. Что ожидает Украину в феврале

Начало второго месяца зимы обещает быть морозным, поэтому в стране с радостью восприняли новость об энергетическом перемирии на этот период

В квартирах многих киевлян сейчас всего +3 тепла, во многих домах замёрзла канализация, поэтому глава Деснянского района Киева предложил жителям с замерзшей канализацией использовать кошачьи наполнители.По прогнозу Укргидрометцентра, с 1 по 3 февраля температура снизится по всей территории страны, кроме Закарпатья. В Киеве ожидается до минус 27 градусов.В ряде регионов Украины учебные заведения продлили каникулы до 8 февраля, а многие школы используются как пункты обогрева.1 февраля также должен состояться новой раунд переговоров между Украиной и РФ в Абу-Даби. В администрации США заявляют, что в мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс, который может быть усилен в дальнейшем. Украинское издание "Страна" пишет, что по итогам этих переговоров может быть продлен мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Однако украинский оппозиционный телеграм-канал "Легитимный" утверждает, что если Зеленский откажется идти на определенные уступки, то Украину ожидает массированный удар.Военное положение и общая мобилизация были на днях вновь продлены на 90 суток, с 3 февраля по 4 мая 2026 года. И это значит, что никаких выборов киевский режим не планирует.Польские СМИ сообщали в январе, что незанятых украинских беженцев в Польше со статусом UKR с 1 февраля лишат пособия 800 злотых. Западные союзники каждый месяц потихоньку сокращают помощь украинцам, поскольку конфликт затянулся и "солидарность" с Украиной начала давать сбои.В феврале 2026 года ожидается снижение закупочных цен на молоко у населения и одновременное подорожание молочных продуктов в магазинах. Как пояснил ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики Иван Свиноус, на цены влияют несколько факторов. "Сокращение поголовья коров, рост себестоимости производства, энергетические риски из-за блэкаутов и девальвация гривны формируют давление на рынок молока", — пояснил эксперт.Из-за отсутствия света, включение в ценники расходов на генераторы в феврале ожидается рост цен на все продукты питания, включая хлеб. "Негативное влияние оказывает ухудшение энергоснабжения из-за постоянных обстрелов, девальвация национальной валюты, рост стоимости топлива и сырья", - рассказывает изданию "Новини.Live" доктор экономических наук Светлана Черемисина.Во вторник 3 февраля в Киеве начинается 15 сессия нынешней просроченной Верховной Рады. Основные вопросы, которые ставят перед депутатами в офисе президента – ухудшение жизни простым украинцам ради новых кредитов. Как пишет издание "Деловая столица", Кабмин и депутаты должны в первую очередь утвердить новые налоги и тарифы, иначе не дадут кредиты от МВФ и Евросоюза, а тогда, дескать, к апрелю казна полностью опустеет.Кредиторы требуют от Киева срочно ввести налогообложение цифровых платформ и устранения льгот на растаможку посылок стоимостью до 150 евро. Требуют они активнее облагать налогами физических лиц-предпринимателей. Однако "Деловая столица" предполагает, что это не требования МВФ и Евросоюза, а желания киевских властей. Просто они подсовывают эти требования МВФ, чтобы затем сказать народу: это не мы хотим увеличить налоговое бремя, а МВФ, дескать, этого требует.Примечательно, что на фоне вероятности остаться без денег в казне, Кабмин Украины пообещал энергетикам дополнительные выплаты по 20 тысяч гривен, но только на январь, февраль и март. Энергетиков на Украине катастрофически не хватает, в январе украинские СМИ сообщали, что двое работников даже умерли от переутомления, работая по два-три дня без отдыха и на морозе. По идее за январь энергетики уже должны были получить дополнительные выплаты, но пока им только обещают.С 1 февраля 2026 года в Украине отменяется льготный режим бронирования военнообязанных, который действовал для отдельных категорий предприятий. В частности, отдельные предприятия могли воспользоваться льготной процедурой, при которой заявки на бронирование рассматривались в течение 24 часов. После этой даты такая возможность исчезает, поэтому все заявки будут рассматриваться до 72 часов, независимо от отрасли или сферы деятельности предприятия.Затягивание процедуры оформления брони чревато быстрой мобилизацией. Касается это работников критической инфраструктуры, который могут поджидать на проходной как раз в момент истечения брони, которую необходимо регулярно продлевать. Ужесточается и требование к полноте пакета документов — заявки с формальными ошибками или неполными данными будут отклонять, как предупреждают украинские СМИ.

