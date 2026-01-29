https://ukraina.ru/20260129/nachalo-bov-za-gorod-i-garantii-bezopasnosti-chto-proiskhodit-v-zaporozhe-1074962082.html

Начало боёв за город и "гарантии безопасности". Что происходит в Запорожье

Фронт приближается к городу Запорожье. В украинских пабликах сейчас обсуждают, стоит ли жителям города бежать посреди зимы или все же пересидеть до весны. В телемарафоне официальные лица убеждают жителей города, что российская армия туда не дойдёт.

В то же время украинские военные говорят, что южные окраины города уже подвергаются обстрелам из РСЗО. Советница секретаря СНБО Украины Ольга Бабий "успокаивает" украинцев, рассказывая 28 января, что граждане "незалежной" должны навсегда привыкнуть жить с угрозой блэкаута и учить этому детей и внуков. Подобные высказывания представителей власти не придают оптимизма жителя Запорожья, где канонада фронта уже слышна днем и ночью.Украинский губернатор Иван Фёдоров говорит, что Запорожье 27 января атаковали из ракетной системы "Торнадо-С". При этом по его словам, пока ствольная артиллерия до областного центра не достает. Однако в ВСУ уже предупреждали, что ВС РФ пытаются выйти на достаточную для этого дистанцию. По данным украинского паблика DeepState, сейчас серая зона находится примерно в 12 км от южных окраин города - дистанции, уже достаточной для применения ствольной артиллерии."Крупный областной центр, долгое время остававшийся в относительном тылу, всё быстрее втягивается в прифронтовую реальность. Линия боевого соприкосновения неуклонно смещается к городу, и этот процесс уже невозможно игнорировать", - комментирует ситуацию украинский Telegram-канал "XUA-Фото войны".По данным паблика, полную беспомощность действующей системы управления наглядно продемонстрировал захват Гуляйполя. Город, дескать, обороняли подразделения Теробороны, которые так и не получили приказ на организованный отход.Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов рассказывает на этой неделе, что он не исключает битвы за Запорожья в 2026 году.Из города уезжают в направлении западной границы преимущественно женщины с детьми. Мужчины в возрасте до 60 лет не могут легально проехать через блокпосты, а пожилые люди обычно тяжелы на подъем.Офицер отряда беспилотных систем "Б12" Константин Реуцкий рассказывает на этой неделе в интервью "Радио Свобода"*, что Запорожье уже под угрозой стать прифронтовым городом. По его словам, ситуация на фронте у Запорожья сложная и имеет тенденцию к ухудшению: российские войска приближаются к городу и пытаются выйти на расстояние, из которого можно обстреливать его артиллерией."Запорожье ждут сложные времена. Как мы видим, враг продвигается и с юга, и с востока, уже захватил Гуляйполе и продолжает продвижение по этому направлению… Запорожье уже находится под угрозой. И если ничего не будет сделано, Запорожье ждут очень сложное время", – констатировал Реуцкий.Обсуждают в Запорожье сейчас и так называемые гарантии безопасности, которые Зеленский пытается выбить у западных союзников. От их формулировки будет зависеть будущее жителей города. Ситуацию нагнетает немецкий обозреватель Bild* Юлиан Репке. Он пишет в связи с обстановкой вокруг города, что Украина не должна верить послевоенным гарантиям США."Никто на этой планете всерьёз не верит, что Дональд Трамп начнёт войну против Владимира Путина, если последний в 2027 году решит, что российская территория Запорожья" должна быть освобождена из-за украинских террористических атак против россиян, находящихся там", - сообщает Рёпке. Европейские союзники Киева последнее время крайне встревожены переговорами без их участия и вероятностью взятия Запорожья.На чьей стороне останется город Запорожье, всерьез обсуждают европейские СМИ, фактически простирая длань над городом, который воспринимают как плацдарм для дальнейшей борьбы с Россией (дескать, если не сейчас, то через 100 лет).Для жителей же сейчас более важны вопросы физического выживания по мере приближения фронта к городу, а не геополитические проблемы гегемонии Великобритании в регионе.Город становится всё менее пригодным для жизни и всё более опасным для гражданских лиц. На этой неделе, по сообщениям местных пабликов, была произведена серия ударов БПЛА "Герань" по подстанции ПС 330/154/35 кВ "Днепр-Донбасс" в городе Запорожье.Украинский оппозиционный Telegram-канал "Легитимный" отмечает в связи с ударами, что все защитные сооружения, на которые Зеленский и его окружение списали миллиарды - бесполезны. Пока же оставшиеся жители Запорожья могут только гадать, под какой процент Зеленский договорился их утилизировать.О том, что тем временем происходит в Харькове - в статье "Дезертиры Харькова. Как Зеленский превратил страну в концлагерь"*Организация, признанная в РФ иноагентом.

2026

