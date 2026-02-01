https://ukraina.ru/20260201/madonna-v-ushanke-shevchenko-i-baby-ideologicheskiy-eksperiment-vo-mkhate-sobytiya-kultury-1075055109.html

Мадонна в ушанке, Шевченко и бабы, идеологический эксперимент во МХАТе. События культуры

Культурная неделя превратилась в череду скандалов: на Украине раскритиковали шевченковских номинантов, в России возмутились новым назначением мужа Ксении Собчак, в Великобритании певицу Мадонну "доставали" из-за шапки-ушанки. Но в итоге всех внесли (или скоро внесут) на сайт "Миротворец"

Казак Мамай и гетман Разумовский нарушили гендерный баланс премии Тараса ШевченкоКонкурс на соискание Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко — 2026 спровоцировал очередной громкий скандал — ну как будто мало украинцам "Евровидения", из-за которого в творческой среде происходит непрекращающаяся грызня. Книжный отбор "шевченковцев" состоялся пару недель назад и определил участников финала — в третий тур прошли 36 творческих проектов в различных художественных номинациях.Однако на горизонте внезапно возникла членкиня украинского ПЕН-клуба, переводчица и автор книги "Я слушаю песни Америки" Оксана Луцишина — и быстро устроила грандиозные разборки среди украинских графоманов (именно так она охарактеризовала "мытцив"). Для начала пани Оксана заявила, что все неравнодушные к украинской литературе были шокированы полным отсутствием в списке возможных обладателей премии… женщин. Среди номинантов-поэтов оказались Алексей Бык, Вячеслав Гук и Игорь Павлюк, но нет ни одной Софийки или Дарины. Пятёрка прозаиков тоже сплошь маскулинна: Павел Белянский, Любко Дереш, Василь Иванина, Степан Процюк и Юрий Щербак — и снова ни одной талантливой фемины.При этом критикесса сразу отмела аргументы из серии "в литературе нет женщин и мужчин, а есть хорошие или плохие писатели", заявив о социальной несправедливости и вопиющем гендерном неравенстве в украинской литературе. Спасибо хоть не предложила кому-то из соискателей поменять пол в процессе ожидания премиальных (между прочим, почти 500 тысяч гривен) или хотя бы объявить себя трансгендером. Стоит ли говорить, что содержания поэтических сборников или рассказов, представленных на суд жюри, членкиня ПЕН-клуба даже не коснулась?Зато поборница феминизма сразу взяла быка за рога и устроила сеанс разоблачения: сообщила, что предисловие к поэтическому сборнику Игоря Павлюка "Танец Мамая" написал одиозный плагиатор Дмитрий Дроздовский, которого не раз ловили на переписывании чужих трудов. Согласны, воровать чужие мысли плохо, но по существу-то что? Складывается впечатление, что кто-то заказал заезжей писательнице (обучавшейся в США и преподающей в Польше) статью, дискредитирующую и саму Шевченковскую премию, и её номинантов. Которых она обвиняет в непризнании на международном уровне: дескать, никто не знает в мире Быка и Павлюка, но зато восхищается стихами Юлии Мусаковской и Ирины Шуваловой. А может, всё дело в том, что львовский стихоплёт Павлюк просто является её личным конкурентом?Писатель, переводчик и член ПЕН-клуба (только английского)… В общем, площадка Шевченковской премии теперь используется для сведения личных счётов, а не для продвижения новинок украинской литературы. Впрочем, презентуют шевченковские номинанты исключительно исторических персонажей — от националиста-литератора Евгения Чикаленко (роман "Пан" Степана Процюка) до династии Разумовских, чьи гетманы лепили из Гетманщины европейское государство с модернизированной казацкой армией, и передали эту "мрию" пейсатым казакам типа Зеленского (роман "Поцелованные богом" Василия Иванины).Но и без современных казаков не обошлось — в список соискателей попал со сборником военной прозы "Биться нельзя отступить" всушник с позывным "Паштет" — Павел Белянский. Пересказывать содержание этого "деликатеса" смысла нет — автор то рыдает о погибших побратимах, то фантазирует о том, как радовались жители освобождённых ВСУ сёл, то повествует о хрупком военном счастье. Книга подаётся как автобиографическая, а "Паштет" любит рассказывать о том, как её первый тираж был сознательно уничтожен во время атаки России на типографию "Фактор-Друк" 23 мая 2024 года.В общем можно сказать, что и сама премия, и её номинанты откровенно деградируют. Шевченковский комитет американские литераторы упрекают в косности из-за отсутствия книг об ЛГБТ* и феминистках, а большинство соискателей предпочитают писать о казаке Мамае, гетмане Разумовском или другой архаике — лишь бы не войти в диссонанс с современной литературной идеологией. В результате премия всё меньше отражает живой литературный процесс и всё больше превращается в компромиссную зону, где современные темы вытесняются либо идеологически выверенными сюжетами, либо музейной историей, не вступающей в противоречие с текущими культурными нарративами.МХАТ как поле культурной войныМоскву на этой неделе потряс театральный скандал, связанный с новой карьерной вершиной мужа Ксении Собчак. 23 января министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила в своём телеграм-канале о назначении Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. И это при том, что у Богомолова есть ещё две театральные нагрузки — театр на Бронной и театр Виктюка. Сразу возникает вопрос: неужели бывший многолетний ректор школы-студии Игорь Золотовицкий не воспитал достойного преемника? Или в стране страшный дефицит театральных худруков и педагогов?При этом глава Минкульта назвала Богомолова "театральным деятелем, чьё творчество занимает особое место в современном культурном пространстве России". Но в чём же эта особенность? В том, что его "Кармен" размахивала окровавленным тампоном вместо розы? Или в надгробных памятниках братьям Карамазовым в виде унитазов? Такие эскапады сразу вызывают в памяти украинские уличные постановки, где протестующие обливались менструальной кровью и обвиняли российских солдат в краже туалетной сантехники. Не одна ли либеральная рука продвигала все эти перформансы — на украинской и на российской сцене?Так что протестные письма мастеров культуры, негодующие статьи в прессе, несоответствие режиссёра традициям МХАТовской школы (о котором говорится в обращении к Ольге Любимовой от мхатовских выпускников) — это "привет" Богомолову из его либерального прошлого, где он выступал в поддержку навальнят. Ну или из недавнего настоящего, когда он назвал СВО "удачей российского поколения". И тот факт, что бывший либерал, а ныне режиссёр-провокатор с патриотическими взглядами, занесён на "Миротворец", пока в пользу Богомолова не сыграл.Наоборот, сценический эпатаж, политическая позиция и личная жизнь Богомолова составили такой ядрёный микс, который буквально разорвал и творческую тусовку, и театралов. А ещё ударил по имиджу правительства и Минкульта в частности: ведь "не свои сани" Богомолова вызвали пока косвенные, но обвинения в раздаче должностей и наград "нетвойняшкам", сторонникам оппозиции, двигателям либеральной повесточки."Вот и спросите министра культуры — кого назначают, кого награждают, почему награду “За труды в культуре” получает бюст Семенович? Богомолов, Прилепин, Бортич… были активными сторонниками Навального**. Ольга Бузова обещала уехать из России, если Навальный умрёт в тюрьме. И у этих людей сейчас всё хорошо", — пишет актриса и общественный деятель Яна Поплавская, которая с 2014 года активно помогает Донбассу, а сейчас делает всё возможное для фронта. И вот она считает, что письма надо писать не главе Минкульта, а президенту РФ: "чтобы спросить у Владимира Путина, почему Ольга Любимова занимает свой пост?"Тот факт, что рядом с именем Богомолова до сих пор стоит приставка и.о. ректора студии МХАТ, а Любимова пока хранит молчание, означает, что общественно-патриотическое негодование достигло своей цели. Насколько сильным может быть общественный резонанс, уже показала ситуация с квартирой певицы Ларисы Долиной. И вот ещё один случай, когда творческий, вроде бы, конфликт вокруг одной фигуры становится тестом на чувствительность власти к общественным сигналам и на готовность выстраивать более прозрачную и последовательную культурную политику.Шапку сними! Украинцы "сорвали" с поп-дивы кокардуРаз мы уже заговорили о скандалах и эпатаже, нельзя не вспомнить певицу Мадонну — королева поп-музыки выложила в соцсети фото в шапке-ушанке с советской кокардой. Снимок был сделан на фестивале художников, который прошёл в городе Маргейт в Великобритании. Артистка приехала в Великобританию, чтобы поддержать подругу — Дейм Трейси Эмин, с которой дружит 25 лет.Звезда выбрала для своего "лука" головной убор с серпом и молотом. В этом наряде она посетила и выставку российских художниц Ольги Австрейх и Лизы Залиевой. "Всегда поражаюсь целеустремлённости и страсти всех этих арт-деятелей. И очень приятно наблюдать, как они самоотверженно работают. Приятно поделиться тем, что не о ненависти и убийствах, а прославляет человеческие связи и способность искусства возвышать людей", — написала 67-летняя певица. А Автрейх показала фото певицы с двумя своими работами в руках, которые та приобрела для себя по итогам визита.Впрочем, на этом разговоры о высоком и закончились — в комментарии пришли украинцы и напихали Мадонне полную ушанку. Они обвинили певицу в заигрывании с русской темой, упрекнули в неуместном использовании кокарды СССР на фоне текущей политической обстановки и в поддержке России в СВО. Часть интернет-пользователей заявила, что больше не будут слушать песни Мадонны, а некоторые назвали артистку "старой маразматичкой" и напомнили, что "для украинцев советские символы — не эстетика, а травма и насилие. Это больно видеть".Почему Мадонна в Лондоне должна думать о тех, кого травмировали во Львове, роняя в бетон головой украинские мамки, неясно. "Я так гордилась тобой, когда ты поддерживала украинские бренды в такой тяжёлый для нас период. Это действительно много значило. А вот сегодня ты в шапке, которая символизирует и поддерживает Россию", — укоряет поп-диву какая-то неизвестная Эмма. Что ж, самостийники в своём репертуаре: рвут на части вчерашних кумиров. В общем, начувайся, Мадонна — скоро на "Миротворец" внесут, шапку снять не успеешь.* деятельность движения запрещена на территории РФ** внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: "Оскар" за антироссийский фильм, Ивлеева вновь в "Монастыре", доносы за Чайковского. События культуры

