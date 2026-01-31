https://ukraina.ru/20260131/uzhe-k-aprelyu-effekt-mozhet-ischeznut-polikarpov-o-sezonnom-kharaktere-udarov-po-energetike-ukrainy-1074825658.html

"Уже к апрелю эффект может исчезнуть": Поликарпов о сезонном характере ударов по энергетике Украины

"Уже к апрелю эффект может исчезнуть": Поликарпов о сезонном характере ударов по энергетике Украины - 31.01.2026 Украина.ру

"Уже к апрелю эффект может исчезнуть": Поликарпов о сезонном характере ударов по энергетике Украины

Результаты ударов по энергосистеме Украины носят сезонный характер и ослабнут с наступлением весны. Однако пережитый украинским населением стресс будет иметь долгосрочное воздействие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2026-01-31T05:45

2026-01-31T05:45

2026-01-31T05:45

новости

украина

киев

россия

украина.ру

энергетика

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1e/1075016677_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ff1922382b9e644f18abacf1c049f53.jpg

Отвечая на вопрос об устойчивости результатов такой стратегии, Поликарпов дал чёткую оценку. "Удары по энергетике Украины – это сезонный фактор. Уже к апрелю этот эффект может исчезнуть. Его переживут с большими проблемами и потерями", — заявил эксперт.Поликарпов отметил, что по мере снижения энергетической нагрузки из-за весны, а также постепенного ремонта мощностей, эта катастрофа сойдет на нет.Он пояснил, что, несмотря на восстановление инфраструктуры, психологический воздействие будет серьезным. "Холод – это очень сильное потрясение. Это переживается болезненнее, чем голод", — подчеркнул военный историк."Люди, которые померзли в квартирах и пометались в судорожных поисках обогрева, запомнят это и не захотят повторять следующей зимой. Даже те, кто до этого комфортно жил в Киеве на легальной или нелегальной брони", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы" на сайте Украина.ру.Также на тему ударов по украинской энергетике — в материале "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, россия, украина.ру, энергетика, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, главные новости, главное