"Уже к апрелю эффект может исчезнуть": Поликарпов о сезонном характере ударов по энергетике Украины - 31.01.2026
"Уже к апрелю эффект может исчезнуть": Поликарпов о сезонном характере ударов по энергетике Украины
"Уже к апрелю эффект может исчезнуть": Поликарпов о сезонном характере ударов по энергетике Украины - 31.01.2026 Украина.ру
"Уже к апрелю эффект может исчезнуть": Поликарпов о сезонном характере ударов по энергетике Украины
Результаты ударов по энергосистеме Украины носят сезонный характер и ослабнут с наступлением весны. Однако пережитый украинским населением стресс будет иметь долгосрочное воздействие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Отвечая на вопрос об устойчивости результатов такой стратегии, Поликарпов дал чёткую оценку. "Удары по энергетике Украины – это сезонный фактор. Уже к апрелю этот эффект может исчезнуть. Его переживут с большими проблемами и потерями", — заявил эксперт.Поликарпов отметил, что по мере снижения энергетической нагрузки из-за весны, а также постепенного ремонта мощностей, эта катастрофа сойдет на нет.Он пояснил, что, несмотря на восстановление инфраструктуры, психологический воздействие будет серьезным. "Холод – это очень сильное потрясение. Это переживается болезненнее, чем голод", — подчеркнул военный историк."Люди, которые померзли в квартирах и пометались в судорожных поисках обогрева, запомнят это и не захотят повторять следующей зимой. Даже те, кто до этого комфортно жил в Киеве на легальной или нелегальной брони", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы" на сайте Украина.ру.Также на тему ударов по украинской энергетике — в материале "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.
"Уже к апрелю эффект может исчезнуть": Поликарпов о сезонном характере ударов по энергетике Украины

05:45 31.01.2026
 
Результаты ударов по энергосистеме Украины носят сезонный характер и ослабнут с наступлением весны. Однако пережитый украинским населением стресс будет иметь долгосрочное воздействие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Отвечая на вопрос об устойчивости результатов такой стратегии, Поликарпов дал чёткую оценку. "Удары по энергетике Украины – это сезонный фактор. Уже к апрелю этот эффект может исчезнуть. Его переживут с большими проблемами и потерями", — заявил эксперт.
Поликарпов отметил, что по мере снижения энергетической нагрузки из-за весны, а также постепенного ремонта мощностей, эта катастрофа сойдет на нет.
Он пояснил, что, несмотря на восстановление инфраструктуры, психологический воздействие будет серьезным. "Холод – это очень сильное потрясение. Это переживается болезненнее, чем голод", — подчеркнул военный историк.
"Люди, которые померзли в квартирах и пометались в судорожных поисках обогрева, запомнят это и не захотят повторять следующей зимой. Даже те, кто до этого комфортно жил в Киеве на легальной или нелегальной брони", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы" на сайте Украина.ру.
Также на тему ударов по украинской энергетике — в материале "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния