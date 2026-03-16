Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260316/sily-pvo-za-devyat-chasov-sbili-141-ukrainskiy-bpla-nad-regionami-rossii-svodka-minoborony-rf-1076825704.html
Силы ПВО за девять часов сбили 141 украинский БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
Силы ПВО с 14:00 мск до 23:00 мск уничтожили 141 украинский БПЛА, пытавшийся атаковать российские регионы. Об этом в ночь на 16 марта сообщает Минобороны РФ
украина.ру
россия
брянская область
московская область
москва
воронежская область
белгородская область
смоленск
курская область
калужская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Силы ПВО за девять часов сбили 141 украинский БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ

00:12 16.03.2026
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Силы ПВО с 14:00 мск до 23:00 мск уничтожили 141 украинский БПЛА, пытавшийся атаковать российские регионы. Об этом в ночь на 16 марта сообщает Минобороны РФ
"Пятнадцатого марта текущего года в период с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА – над территорией Брянской области, семь БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву, три БПЛА – над территорией Воронежской области, по два БПЛА – над территориями Белгородской и Смоленской областей и по одному БПЛА – над территориями Курской и Тульской областей", — говорится в сообщении военного ведомства.
В период с 14:00 мск до 20:00 мск силы ПВО сбили 113 украинских БПЛА самолётного типа: 73 БПЛА – над территорией Брянской области, 18 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 14 БПЛА, летевших на Москву, семь БПЛА – над территорией Калужской области, шесть БПЛА – над территорией Смоленской области, пять БПЛА – над территорией Курской области, один БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА – над территорией Тверской области, один БПЛА – над территорией Ярославской области, один БПЛА – над акваторией Черного моря.
Таким образом, в период с 14:00 мск до 23:00 мск силы ПВО сбили 141 вражеский БПЛА, пытавшийся атаковать российские регионы.
Ранее сообщалось, что за первую половину дня 15 марта силы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников, направлявшихся к столице.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
