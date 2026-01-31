https://ukraina.ru/20260131/ukrainskoe-dose-predsedatel-zemnogo-shara-kto-ostanovit-trampa-eksperty-i-politiki-o-situatsii-v-1075046660.html

Украинское досье: Председатель Земного шара. Кто остановит Трампа? Эксперты и политики о ситуации в мире

Чего добивается Трамп, кто стоит за ним, и нужно ли Трампа останавливать - об этом говорили эксперты и политики в пятницу, 30 января, на конференции, организованной мультимедийным изданием Украина.ру.

Открывая дискуссию, главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов отметил, что ситуация в мире сейчас крайне сложная, многие тенденции и отдельные события требуют экспертной оценки для того, чтобы предвидеть их последствия.Зачем же Трампа менять?Депутат Государственной Думы ФС РФ Олег Матвейчев напомнил о содержащемся в теме конференции вопросе "кто остановит Трампа?" и высказал мнение, что "с точки зрения России, останавливать его не надо"."Трамп — разрушитель того мирового порядка, который Россию не устраивал. Трамп и элиты, которые с ним пришли к власти, частично осознают… я не говорю, что они вообще являются адекватными полностью в общем понимании мировых процессов, трендов, своего положения, но, по крайней мере, частично они осознают то, что не осознавала, скажем, администрация Байдена и Демократическая партия, часть европейских лидеров и так далее — определенные реалии, в частности, реалии, связанные с ситуацией вокруг СВО. Они (Трам и связанные с ним элиты — ред.), по крайней мере, чётко сознают, что никакого стратегического поражения России нанести невозможно", - пояснил депутат, напомнив, что такую цель ставели "байденовцы и демократы".По словам Матвейчева, в связи с этим Трамп и компания делают все для того, чтобы "выскользнуть" из ситуации с Украиной, "сделать вид, что они вообще не при чём" и перенести свою активность на другой театр действий.При этом Трамп и его сторонники в ряде случаев демонстрируют недостаточную эффективность и продуманность, например, в вопросе повышения пошлин для тех или иных стран — мы видим, что пошлины обходят, рынок приспосабливается, но волнуется, в конечном итоге, всё это бьёт по могуществу доллара - "проигрывает Америка"."Радикально не снизился ни американский долг, ни дефицит американского бюджета", - констатировал политик, добавив, что он не видит никаких действий со стороны Трампа и команды, которые хоть как-то и хоть в чем-то за последний год принесли бы плюсы США."Кроме словесных бесконечных интервенций — пока ничего", - сказал Матвейчев, напомнив об истории с Гренландией (там американцы и так уже давно, с начала 50-х годов прошлого века, могут делать всё, что хотят).Похищение президента Венесуэлы Мадуро тоже ничего в конечном итоге не дало, это не означает контроля над страной, тут Трампу предстоит пройти долгий путь."Мы видим много пиара, и Трамп — это человек, который воспитан на пиаре, он является гениальным самопиарщиком. Но мало видим реальности и… это хорошо, потому что, в конечном итоге, Трамп очень сильно оттеняет — и это главный, наверное, итог его деятельности — оттеняет позицию России, президента России Владимира Владимировича Путина, как лидера, который не бросает слов на ветер...", - сказал политик."С фигурой Трампа ещё надо разбираться"Всё же Трампа иногда следует останавливать, далеко не всё, что он говорит и делает, соответствует нашим интересам, считает заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов. Вообще, по его словам с фигурой Трампа ещё надо разбираться.Внутри США есть серьезные силы, желающие ухода Трампа, там идёт межклановая борьба. Двухпартийная система позволяла многие годы морочить головы и своим гражданам, и внешнему миру, в том числе и советским дипломатам, которые всерьёз воспринимали эту межпартийную борьбу, которая "во многом носила искусственный характер, потому что она шла из единого центра", отметил эксперт.По его словам, теперь эта схема в значительной степени претерпела изменения, за место в таком центре идёт борьба. Кстати, состав советников Трампа меняется и меняется в сторону знающих.Бакланов отметил ряд уязвимостей Трампа, например, в военной сфере — если будут потери, скажем, в иранском вопросе, то это скажется во внутриполитической сфере. Надо использовать эти уязвимости, ведь Америка тоже ищет возможности воздействовать на РФ.Кстати, состав советников Трампа меняется и меняется в сторону знающих, более компетентных, но отнюдь не более дружелюбных, они намерены не столько договариваться с РФ, сколько выяснять наши уязвимые места. Все эти переговоры и консультации - "не попытки сделать отношения более дружественными, а попытки вывести отношения из кризиса".Однако надо выискивать и те сферы, где могут быть точки соприкосновения. Например, это совместное хозяйственное использование Севера, где, впрочем, из-за некомпетентности ряда российских политиков и дипломатов уже испарился сектор бывшего советского влияния. И надо бы этот сектор восстановить, если США поставят вопрос о секторальном делении, заявил эксперт.Он добавил, что на американском направлении разговор будет тяжелым, надо будет дать понять США, что с позицией РФ необходимо считаться.С этим прогнозом согласился Искандер Хисамов, отметивший, то легковесно относиться к Трампу вовсе не стоит — нам с ним "будет очень тяжело".Почему Трампу дают "чудить"Колумнист, обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев напомнил, что слова "Председатель Земного шара" написаны на могиле русского поэта Велимира Хлебникова. Поэтому, называя так Трампа, мы его как бы принимаем в общество председателей — поскольку "Хлебников придумал именно общество, он не один там должен быть...".Окажется ли Трамп достойным кандидатом в такое общество? Раз мы вообще обсуждаем такую возможность, значит, мы минимум, мы считаем, что Трамп — человек творческий, сказал Сергейцев, добавив, что творческое начало Трампу совершенно необходимо, поскольку вообще "президент США — это артист, выступающий в цирке… так уж устроена система".Трамп должен продемонстрировать, что он человек, принимающий решения, однако политическая система устроена в США так, что он никаких решений не принимает, их диктует необходимость.Обозреватель отметил непоследовательность Трампа — он заявляет что-то, потом меняет своё мнение и т.д. Довольно странной выглядит история его появления на посту президента США, он не проходил лабиринта политической карьеры. И вдруг — сразу в президенты, а потом еще раз.Такое могло произойти только как проявления очень глубокого внутреннего кризиса политической системы, того, как действует внутренний договор, заключенный по итогам гражданской войны в США.Эта система работать перестала. Кризис вызван тем, что ресурс начал стремительно сокращаться, экономический порядок, к которому привыкли элиты, скоро исчезнет. Элиты это чувствуют. И, возможно, они дают Трампу "чудить", чтобы было потом на кого свалить ответственность за все провалы и ошибки, сказал Сергейцев.По его мнению, Трампа хотели остановить, но не смогли, а хотят ли сейчас — вопрос. В любом случае, срок деятельности Трампа ограничен, так что чудить вечно у него не получится.При этом Трамп парадоксальным образом является как бы реализацией американской мечты — он как бы "из народа": он сначала разбогател, потом стал президентом. И по типу подходит — это торговец, который решает теперь вопросы войны и мира. Торговцы (и в Европе, и в США) решают вопросы жизни и смерти, но сами жизнью не отвечают, рисковать собою не хотят, подчеркнул обозреватель.По его словам, Россия такого подхода в качестве цивилизационного основания не приемлет - "мы устроены иначе"."Предупреждение для России"Политический аналитик, обозреватель мультимедийного издания "Украина.ру" в Восточной Европе Олег Хавич напомнил, что в американской политике мы часто видим повторы. Например, проект подписания документов между США и РФ и между США и Украиной уже "работал" в случае с Сербией — точнее, не работал, Сербия в результате ничего не получила."Это хорошее предупреждение для России", - сказал обозреватель. По его мнению, в европейских столицах сейчас просто не знают, что делать, европейских лидеров пугает непредсказуемость Трампа. Они привыкли выполнять распоряжения из Вашингтона, но теперь эти распоряжения либо долго не поступают, либо противоречат друг другу.Для Европы Трамп работает как разрушитель, а вот для самих США он не так уж плох: переток капиталов в США за период его правления увеличился практически вдвое.А что Украина? Главной проблемой Трампа в этом вопросе является тот факт, что Британия и ЕС заинтересованы в продолжении войны как можно дольше, на это и выделены 90 млрд долларов — для продолжения войны. И внутри США военно-промышленный комплекс тоже имеет свой интерес.Пока говорить о том, что Трампа кто-то остановит, рано. Главной проблемой для него остаются выборы — отсюда слухи, что он намерен остановить украинский конфликт до мая, сказал Хавич.С этим согласился Искандер Хисамов, отметивший, что главные риски для Трампа — они внутри самой Америки."Они нам точно не соратники"При всей своей экстравагантности, Трамп не действует сам по себе, за ним стоят серьезные люди из промышленного сектора, из цифровой сферы и т. д., заявил политтехнолог, автор мультимедийного издания "Украина.ру" Михаил Павлив.Если присмотреться к их действиям, то все они подчинены таким целям — во-первых, Китай, его сдерживание и подготовка к гипотетическому противостоянию с Пекином. Все их действия на других фронтах обусловлены тем, что США скоро снова станут дефицитными в сфере добычи нефти и газа.Плюс критическое старение парка АЭС. Все это вынуждает их идти на углеводородный рынок. Им нужен арктический шельф РФ — это 30 процентов уже разведанных запасов углеводородов, поэтому им нужна и Гренландия, и Исландия. Вот зачем им все это нужно.Павлив добавил, что внутри элит США продолжается аппаратная схватка, это для них важно, все остальное — политтехнологии. Трамп и его сторонники сейчас проигрывают медийную схватку, потому Трамп не может позволить превратить Украину во второй "Афганистан"."Они нам точно не соратники и не попутчики", - подчеркнул Павлив, добавив, что "в отношениях с США нам нужно быть прагматичными".На эту тему — Россия согласилась на просьбу Трампа не бить по Украине — Песков Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Принуждение к миру через катастрофу". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё"

