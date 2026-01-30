https://ukraina.ru/20260130/prinuzhdenie-k-miru-cherez-katastrofu-eksperty-i-politiki-o-situatsii-na-ukraine-i-vokrug-ne-1074962798.html

В экспертном сообществе обсуждают, смогут ли Киев и другие крупные города пережить зиму, предполагают, к чему могут прийти переговорщики и думают о том, что будет, когда солдаты вернутся домой и увидят, что у них нет будущего.

Оснований для подобных раздумий более чем достаточно. Сейчас Киев погружается в каменный век, заявил экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он напомнил о данных городских властей, согласно которым левый берег столицы, по сути, остался без тепла."В Киеве ситуация из ряда вон плохая. Но народ не унывает", - сказал экс-советник. Унывает народ или нет, а город замерзает, не работает канализация, чиновники уже планируют рыть выгребные ямы."Скоро в каменный век вернётесь", - обрисовал перспективы будущего киевлян Соскин. Во всяком случае, по его мнению, микрорайону Троещина – "капец". Но и вообще в Киеве "ситуация отвратительная" и ожидать улучшения не приходится.При этом даже на уровне города не видно каких-то эффективных действий социальных служб, призванных помочь людям, отметил украинский экономист Алексей Кущ. По его словам, в этом проявляется инфантильность элит, занятых своими делами – проблемы простых людей их просо не волнуют."Нынешний правящий класс считает, что переименование улиц и снос памятников – это более важная задача, чем создание модели энергоострова на базе столицы и создание децентрализованной коммунальной энергетики. Поэтому такие последствия", - заявил экономист в эфире канала "Свободный". И напомнил выражение нелюбимого украинскими властями классика и уроженца Киева Михаила Булгакова, сказавшего, что "разруха не в клозетах, а в головах".Такое тяжёлое положение складывается не только в Киеве, но и в других городах."Если на будущей ближайшей встрече Украины-США-РФ в ОАЭ не будет реального исторического прорыва, то Украину ждет гуманитарная катастрофа. Ведь идут морозы до -25, а Кремль накапливает ракеты и дроны. Будьте готовы к самому худшему варианту развития событий", - предостерегает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Ранее авторы канала указывали, что спровоцированная самим же Киевом коммунальная катастрофа может быть выгодна клике Зеленского по ряду причин. В частности, таким образом нынешние украинские власти могут рассчитывать "перезапустить кейс ненависти между украинцами и русскими, чтобы увеличить мобилизацию и оправдать войну".Боевые действия тем временем продолжаются. Чего ожидать? Да ничего хорошего. Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв в очередном выпуске своего видеоблога напомнил, что Россия воюет за счёт собственных ресурсов, "воюет на свои", тогда как у киевского режима ситуация совсем иная."С Украиной все намного сложнее. По сути, мы воюем…, заложив будущее наших детей, внуков и правнуков", - сказал эксперт. Он напомнил, что объем задолженности Украины составил более 200 миллиардов долларов, это намного превышает доходы бюджета. Так что Киев действительно воюет взаймы – "за счет будущего наших детей и внуков".Что до перспективы продолжения переговоров, то они продолжатся, Трамп будет дожимать Киев, а Зеленский сейчас загнан в угол, каждый его последующий ход будет ухудшать положение, считает Золотарёв. По его мнению, США пытаются "вгонять" Киев в рамки тех договоренностей между Вашингтоном и Москвой, что были достигнуты в Анкоридже.А сейчас тактика принуждения Киева к миру "через катастрофу" начинает работать, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. По его мнению, высказанному в эфире одного из каналов, переговоры будут продолжаться, но это не изменит графика нанесения ударов по энергосистеме.Все переговоры будут крутиться вокруг территориального вопроса, предположил эксперт.Что дальше? Покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко отметил в одном из эфиров, что светлое будущее под вопросом - деньги Киеву дают, в первую очередь, на войну, и как только война закончится, денежный поток прекратиться, на Украине многие этого не понимают. На какие средства восстанавливать страну?Солдаты вернутся в никуда, экономика страны разрушена, работы нет, посеяна рознь по религиозному вопросу, по вопросу языка и пр. – все это может привести к возвращению в 90-е, даже куда хуже – "дай Бог избежать гражданской войны", сказал политолог.Возникнет вопрос, за что же украинцы воевали? За Европу и за НАТО? Однако, по мнению Золотарёва, "кончина НАТО не за горами", глобалистский проект проиграл. Судя по всему, силу в Европе будут набирать правые националисты, а Восточную Европу ждет "орбанизация".Вообще за всем этим калейдоскопом событий Москве нельзя забывать об опасности, исходящей от Европы, считает российский историк и политолог Игорь Шишкин. По его мнению, Европа сейчас напоминает загнанную в угол крысу, а потому - особенно опасна.Он предостерёг от демонстрируемого некоторыми экспертами оптимистичного шапокзакидательства, пояснив, что ВС РФ могут, конечно, превратить Европу в радиоактивную пустыню, но ведь и обладающая ядерным оружием Франция может то же самое сделать со значительной частью европейской России."А уничтожение Парижа, Берлина или ещё чего-то там ядерными зарядами совершенно не стоит того, на мой взгляд, чтобы были уничтожены ядерными зарядами Москва, Тамбов, Нижний Новгород и Минск, кстати, потому что бить будут и там, и там, и там", - сказал эксперт в интервью БелТА.По его словам, по этой причине европейцы надеются справиться с РФ без ядерной войны."Поэтому сейчас с европейцами очень опасная ситуация. Это крыса, которая загнана в угол, но которая пока надеется, что ей удастся решить свою проблему через гибридную войну руками киевского режима. Но она готовится к тому, чтобы, если это не поможет, то вступить в открытую войну", - заявил Шишкин, подчеркнув, что эту опасность нужно видеть и нужно быть к этому готовыми.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Тупик Зеленского. Василь Вакаров о том, почему гарантии безопасности от США стали ловушкой для Киева Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Добьют всё живое, что осталось в украинской экономике". Эксперты и политики о ситуации в стране

