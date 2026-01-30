https://ukraina.ru/20260130/zelenskiy-ne-khochet-zakanchivat-voynu-i-boitsya-vyborov-pri-trampe--skorikov-pro-peregovory-po-1074919938.html
Зеленский не хочет заканчивать войну и боится выборов "при Трампе" — Скориков про переговоры по Украине
Зеленский не хочет проводить выборы при Трампе, которому он неприятен, опасаясь, что американцы попытаются привести новые лица в украинскую политику. Президент США ему неоднократно намекал, что пора бы заканчивать конфликт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
По словам политолога, серьезных прорывов ожидать не стоит и максимум, о чем возможно договориться, — это о каких-то моментах послевоенного урегулирования. "Скажем, использование Запорожской АЭС или численности ВСУ (мы это называем демилитаризацией, а они – гарантиями безопасности)", — заявил собеседник Украина.ру.При этом сами способы окончания конфликта в Киеве обсуждать не собираются, потому что само окончание конфликта подразумевает территориальные уступки, добавил Скориков.При этом, пояснил Скориков, проводить выборы при Трампе, которому Зеленский неприятен, в Киеве не хотят, опасаясь, что американцы попытаются привести новые лица в украинскую политику. "Зеленский согласился бы на выборы, если бы демократы гарантировали ему политические перспективы. При Трампе он идти на выборы боится. Это еще один повод тянуть с завершением конфликта и дожидаться реванша демократов", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по прекращению конфликта на Украине — в материале "Обед во имя мира? Грег Вайнер о том, что случилось между Россией, Украиной и США впервые с начала СВО" на сайте Украина.ру.
