Зеленский не хочет заканчивать войну и боится выборов "при Трампе" — Скориков про переговоры по Украине - 30.01.2026
Зеленский не хочет заканчивать войну и боится выборов "при Трампе" — Скориков про переговоры по Украине
Зеленский не хочет проводить выборы при Трампе, которому он неприятен, опасаясь, что американцы попытаются привести новые лица в украинскую политику. Президент США ему неоднократно намекал, что пора бы заканчивать конфликт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2026-01-30T05:40
По словам политолога, серьезных прорывов ожидать не стоит и максимум, о чем возможно договориться, — это о каких-то моментах послевоенного урегулирования. "Скажем, использование Запорожской АЭС или численности ВСУ (мы это называем демилитаризацией, а они – гарантиями безопасности)", — заявил собеседник Украина.ру.При этом сами способы окончания конфликта в Киеве обсуждать не собираются, потому что само окончание конфликта подразумевает территориальные уступки, добавил Скориков.При этом, пояснил Скориков, проводить выборы при Трампе, которому Зеленский неприятен, в Киеве не хотят, опасаясь, что американцы попытаются привести новые лица в украинскую политику. "Зеленский согласился бы на выборы, если бы демократы гарантировали ему политические перспективы. При Трампе он идти на выборы боится. Это еще один повод тянуть с завершением конфликта и дожидаться реванша демократов", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по прекращению конфликта на Украине — в материале "Обед во имя мира? Грег Вайнер о том, что случилось между Россией, Украиной и США впервые с начала СВО" на сайте Украина.ру.
Новости, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Киев, СВО, выборы, выборы на Украине, Спецоперация, Демократическая партия, Украина аналитика, Трамп и Украина, переговоры по Украине 2025, переговоры

Зеленский не хочет заканчивать войну и боится выборов "при Трампе" — Скориков про переговоры по Украине

05:40 30.01.2026
 
© Фото : president.gov.uaЗеленский Харьковская область ВСУ
Зеленский Харьковская область ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : president.gov.ua
Зеленский не хочет проводить выборы при Трампе, которому он неприятен, опасаясь, что американцы попытаются привести новые лица в украинскую политику. Президент США ему неоднократно намекал, что пора бы заканчивать конфликт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
По словам политолога, серьезных прорывов ожидать не стоит и максимум, о чем возможно договориться, — это о каких-то моментах послевоенного урегулирования. "Скажем, использование Запорожской АЭС или численности ВСУ (мы это называем демилитаризацией, а они – гарантиями безопасности)", — заявил собеседник Украина.ру.
При этом сами способы окончания конфликта в Киеве обсуждать не собираются, потому что само окончание конфликта подразумевает территориальные уступки, добавил Скориков.

"Зеленский вообще не собирается заканчивать конфликт: хоть с уступками, хоть без уступок. [Президент США Дональд] Трамп ему неоднократно намекал, что пора бы заканчивать конфликт и проводить выборы", — констатировал эксперт.

При этом, пояснил Скориков, проводить выборы при Трампе, которому Зеленский неприятен, в Киеве не хотят, опасаясь, что американцы попытаются привести новые лица в украинскую политику.
"Зеленский согласился бы на выборы, если бы демократы гарантировали ему политические перспективы. При Трампе он идти на выборы боится. Это еще один повод тянуть с завершением конфликта и дожидаться реванша демократов", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по прекращению конфликта на Украине — в материале "Обед во имя мира? Грег Вайнер о том, что случилось между Россией, Украиной и США впервые с начала СВО" на сайте Украина.ру.
