Украинский дезертир спасал коллег на возмездной основе
Украинский дезертир спасал коллег на возмездной основе
Государственное бюро расследований Украины направило в суд уголовное дело в отношении военнослужащего, организовавшего криминальную схему заработка на дезертирах. Об этом ведомство сообщило 28 января
2026-01-28T13:56
2026-01-28T13:56
ГБР завершило досудебное расследование "в отношении военнослужащего, который после побега из части решил зарабатывать на помощи другим в незаконном выезде за границу". По данным следствия, в августе 2025 года мужчина самовольно покинул неназванное место службы. С электронным удостоверением ветерана он беспрепятственно перемещался по Украине. "Впоследствии дезертир решил использовать свой "опыт" и предложил другим военным помощь в бегстве за границу за деньги. К этой деятельности он привлек свою девушку,- рассказали в ГБР. - В Запорожье пара нашла очередного клиента. За 6 тысяч долларов США они обещали вывезти его собственным автомобилем с места службы до пограничной территории, где можно незаконно пересечь границу с Румынией". Клиента уверяли, что маршрут позволит не переплывать приграничную реку Тису. По отельному тарифу за ещё $500 предлагали помощь с последующим передвижением по территории ЕС вплоть до Германии. Фигурант получил от клиента задаток, а во время поездки — еще $3 тыс. Побег с Украины провалился - организатора схемы задержали на подконтрольной режиму Зеленского территории. Операцию провели работники ГБР совместно с СБУ."Военнослужащего обвиняют в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, покушении на пособничество в дезертирстве и самовольном оставлении воинской части. Максимальная санкция статей - до 12 лет лишения свободы", - отметили в бюро. Ранее стало известно, что Киевские чиновники продавали уклонистам опекунство над инвалидами
Украинский дезертир спасал коллег на возмездной основе

13:56 28.01.2026
 
© Фото : ГБР Украины
© Фото : ГБР Украины
Государственное бюро расследований Украины направило в суд уголовное дело в отношении военнослужащего, организовавшего криминальную схему заработка на дезертирах. Об этом ведомство сообщило 28 января
ГБР завершило досудебное расследование "в отношении военнослужащего, который после побега из части решил зарабатывать на помощи другим в незаконном выезде за границу".
По данным следствия, в августе 2025 года мужчина самовольно покинул неназванное место службы. С электронным удостоверением ветерана он беспрепятственно перемещался по Украине.
"Впоследствии дезертир решил использовать свой "опыт" и предложил другим военным помощь в бегстве за границу за деньги. К этой деятельности он привлек свою девушку,- рассказали в ГБР. - В Запорожье пара нашла очередного клиента. За 6 тысяч долларов США они обещали вывезти его собственным автомобилем с места службы до пограничной территории, где можно незаконно пересечь границу с Румынией".
Клиента уверяли, что маршрут позволит не переплывать приграничную реку Тису. По отельному тарифу за ещё $500 предлагали помощь с последующим передвижением по территории ЕС вплоть до Германии.
Фигурант получил от клиента задаток, а во время поездки — еще $3 тыс.
Побег с Украины провалился - организатора схемы задержали на подконтрольной режиму Зеленского территории. Операцию провели работники ГБР совместно с СБУ.
"Военнослужащего обвиняют в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, покушении на пособничество в дезертирстве и самовольном оставлении воинской части. Максимальная санкция статей - до 12 лет лишения свободы", - отметили в бюро.
Ранее стало известно, что Киевские чиновники продавали уклонистам опекунство над инвалидами
Больше новостей представлено в обзоре США обозначают курс на переговоры: условия для Киева. Хроника событий к 13:00 28 января
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
