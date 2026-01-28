США обозначают курс на переговоры: условия для Киева. Хроника событий к 13:00 28 января - 28.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260128/ssha-oboznachayut-kurs-na-peregovory-usloviya-dlya-kieva-khronika-sobytiy-k-1300-28-yanvarya-1074919441.html
США обозначают курс на переговоры: условия для Киева. Хроника событий к 13:00 28 января
США обозначают курс на переговоры: условия для Киева. Хроника событий к 13:00 28 января - 28.01.2026 Украина.ру
США обозначают курс на переговоры: условия для Киева. Хроника событий к 13:00 28 января
Мировые новостные ленты отразили комплекс событий, демонстрирующих как потенциальные дипломатические сдвиги, так и неугасающую остроту военного противостояния
Ключевым акцентом стали действия Соединенных Штатов, которые одновременно предприняли гуманитарный шаг и четко обозначили свою политическую позицию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что два российских моряка с танкера "Маринера", находившиеся под стражей в США, освобождены и возвращаются на родину. Практически синхронно стало известно, что Вашингтон довел до киевского руководства необходимость подписания мирного соглашения с Российской Федерацией как обязательное условие для получения Украиной американских гарантий безопасности. Агентство Reuters, ссылаясь на свой источник, также уточнило, что информация Financial Times о требовании передачи Донбасса как части этих условий не соответствует действительности. Тем временем на линии боевого соприкосновения ситуация остается крайне напряженной. Сообщается об инциденте с применением беспилотника ВСУ в Херсонской области, где, по данным местных властей, был ранен мирный житель. Российская армия продолжает наносить удары по военной инфраструктуре противника, в том числе в районах Черкасс, Луцка и на Волыни, а также проводит точечные атаки с использованием барражирующих боеприпасов, последствия которых ликвидируются, например, в одесском порту "Южный". Министерство обороны России информирует о масштабных поражениях объектов ВСУ, включая склады с беспилотниками и топливом, а также пункты размещения иностранных наемников, общим числом 158 районов за прошедшие сутки. На международной арене продолжают звучать жёсткие заявления, формирующие общий политический контекст. Венгрия в лице премьер-министра Виктора Орбана заняла бескомпромиссную позицию, заявив о недопустимости финансирования "коррумпированного киевского режима" и обвинив Украину в переходе некой "черты". В то же время в Европе обсуждается будущее трансатлантической безопасности. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас публично призвала к переформатированию НАТО в сторону большей "европейскости", что обусловлено смещением стратегических интересов США в другие регионы мира. Внутри России Совет Федерации ратифицировал важное соглашение с Беларусью, направленное на защиту граждан двух стран от необоснованного преследования со стороны иностранных юрисдикций. Параллельно развиваются события в других сферах. После временных ограничений возобновилась нормальная работа аэропортов Сочи и Краснодара. На Корейском полуострове КНДР провела успешные испытания модернизированной реактивной системы залпового огня под личным наблюдением руководителя государства Ким Чен Ына. В мире спорта российский хоккеист Александр Овечкин обновил свой же легендарный рекорд в НХЛ. А в политических кругах на Западе, как пишет издание Politico, обсуждают возможные риски для авторитета НАТО в связи с публичными демонстрациями уважения со стороны генсека альянса Марка Рютте к президенту США Дональду Трампу. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.Зеленского загнали в угол: безопасность ему не гарантируется. Подробнее — в материале Загнанный в угол Зеленский, успехи ВС РФ, усталость Запада. Хроника событий на утро 28 января
США обозначают курс на переговоры: условия для Киева. Хроника событий к 13:00 28 января

13:00 28.01.2026 (обновлено: 13:19 28.01.2026)
 
© ФотоПереговоры в Абу-Даби
Переговоры в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото
Сергей Зуев
Все материалы
Мировые новостные ленты отразили комплекс событий, демонстрирующих как потенциальные дипломатические сдвиги, так и неугасающую остроту военного противостояния
Ключевым акцентом стали действия Соединенных Штатов, которые одновременно предприняли гуманитарный шаг и четко обозначили свою политическую позицию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что два российских моряка с танкера "Маринера", находившиеся под стражей в США, освобождены и возвращаются на родину.
Практически синхронно стало известно, что Вашингтон довел до киевского руководства необходимость подписания мирного соглашения с Российской Федерацией как обязательное условие для получения Украиной американских гарантий безопасности.
Агентство Reuters, ссылаясь на свой источник, также уточнило, что информация Financial Times о требовании передачи Донбасса как части этих условий не соответствует действительности. Тем временем на линии боевого соприкосновения ситуация остается крайне напряженной.
Сообщается об инциденте с применением беспилотника ВСУ в Херсонской области, где, по данным местных властей, был ранен мирный житель. Российская армия продолжает наносить удары по военной инфраструктуре противника, в том числе в районах Черкасс, Луцка и на Волыни, а также проводит точечные атаки с использованием барражирующих боеприпасов, последствия которых ликвидируются, например, в одесском порту "Южный".
Министерство обороны России информирует о масштабных поражениях объектов ВСУ, включая склады с беспилотниками и топливом, а также пункты размещения иностранных наемников, общим числом 158 районов за прошедшие сутки.
На международной арене продолжают звучать жёсткие заявления, формирующие общий политический контекст. Венгрия в лице премьер-министра Виктора Орбана заняла бескомпромиссную позицию, заявив о недопустимости финансирования "коррумпированного киевского режима" и обвинив Украину в переходе некой "черты".
В то же время в Европе обсуждается будущее трансатлантической безопасности. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас публично призвала к переформатированию НАТО в сторону большей "европейскости", что обусловлено смещением стратегических интересов США в другие регионы мира.
Внутри России Совет Федерации ратифицировал важное соглашение с Беларусью, направленное на защиту граждан двух стран от необоснованного преследования со стороны иностранных юрисдикций.
Параллельно развиваются события в других сферах. После временных ограничений возобновилась нормальная работа аэропортов Сочи и Краснодара.
На Корейском полуострове КНДР провела успешные испытания модернизированной реактивной системы залпового огня под личным наблюдением руководителя государства Ким Чен Ына.
В мире спорта российский хоккеист Александр Овечкин обновил свой же легендарный рекорд в НХЛ. А в политических кругах на Западе, как пишет издание Politico, обсуждают возможные риски для авторитета НАТО в связи с публичными демонстрациями уважения со стороны генсека альянса Марка Рютте к президенту США Дональду Трампу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Зеленского загнали в угол: безопасность ему не гарантируется. Подробнее — в материале Загнанный в угол Зеленский, успехи ВС РФ, усталость Запада. Хроника событий на утро 28 января
