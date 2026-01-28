https://ukraina.ru/20260128/ssha-oboznachayut-kurs-na-peregovory-usloviya-dlya-kieva-khronika-sobytiy-k-1300-28-yanvarya-1074919441.html

США обозначают курс на переговоры: условия для Киева. Хроника событий к 13:00 28 января

США обозначают курс на переговоры: условия для Киева. Хроника событий к 13:00 28 января - 28.01.2026 Украина.ру

США обозначают курс на переговоры: условия для Киева. Хроника событий к 13:00 28 января

Мировые новостные ленты отразили комплекс событий, демонстрирующих как потенциальные дипломатические сдвиги, так и неугасающую остроту военного противостояния

2026-01-28T13:00

2026-01-28T13:00

2026-01-28T13:19

эксклюзив

россия

сша

украина

мария захарова

ким чен ын

виктор орбан

вооруженные силы украины

нато

reuters

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/19/1074786048_1:0:300:168_1920x0_80_0_0_dd73e022619d67533a315d75a0ea9f39.jpg

Ключевым акцентом стали действия Соединенных Штатов, которые одновременно предприняли гуманитарный шаг и четко обозначили свою политическую позицию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что два российских моряка с танкера "Маринера", находившиеся под стражей в США, освобождены и возвращаются на родину. Практически синхронно стало известно, что Вашингтон довел до киевского руководства необходимость подписания мирного соглашения с Российской Федерацией как обязательное условие для получения Украиной американских гарантий безопасности. Агентство Reuters, ссылаясь на свой источник, также уточнило, что информация Financial Times о требовании передачи Донбасса как части этих условий не соответствует действительности. Тем временем на линии боевого соприкосновения ситуация остается крайне напряженной. Сообщается об инциденте с применением беспилотника ВСУ в Херсонской области, где, по данным местных властей, был ранен мирный житель. Российская армия продолжает наносить удары по военной инфраструктуре противника, в том числе в районах Черкасс, Луцка и на Волыни, а также проводит точечные атаки с использованием барражирующих боеприпасов, последствия которых ликвидируются, например, в одесском порту "Южный". Министерство обороны России информирует о масштабных поражениях объектов ВСУ, включая склады с беспилотниками и топливом, а также пункты размещения иностранных наемников, общим числом 158 районов за прошедшие сутки. На международной арене продолжают звучать жёсткие заявления, формирующие общий политический контекст. Венгрия в лице премьер-министра Виктора Орбана заняла бескомпромиссную позицию, заявив о недопустимости финансирования "коррумпированного киевского режима" и обвинив Украину в переходе некой "черты". В то же время в Европе обсуждается будущее трансатлантической безопасности. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас публично призвала к переформатированию НАТО в сторону большей "европейскости", что обусловлено смещением стратегических интересов США в другие регионы мира. Внутри России Совет Федерации ратифицировал важное соглашение с Беларусью, направленное на защиту граждан двух стран от необоснованного преследования со стороны иностранных юрисдикций. Параллельно развиваются события в других сферах. После временных ограничений возобновилась нормальная работа аэропортов Сочи и Краснодара. На Корейском полуострове КНДР провела успешные испытания модернизированной реактивной системы залпового огня под личным наблюдением руководителя государства Ким Чен Ына. В мире спорта российский хоккеист Александр Овечкин обновил свой же легендарный рекорд в НХЛ. А в политических кругах на Западе, как пишет издание Politico, обсуждают возможные риски для авторитета НАТО в связи с публичными демонстрациями уважения со стороны генсека альянса Марка Рютте к президенту США Дональду Трампу. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.Зеленского загнали в угол: безопасность ему не гарантируется. Подробнее — в материале Загнанный в угол Зеленский, успехи ВС РФ, усталость Запада. Хроника событий на утро 28 января

россия

сша

украина

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, россия, сша, украина, мария захарова, ким чен ын, виктор орбан, вооруженные силы украины, нато, reuters, украина.ру, украина.ру, вашингтон, коррупция, каллас кая, владимир зеленский