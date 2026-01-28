https://ukraina.ru/20260128/kievskie-chinovniki-prodavali-uklonistam-opekunstvo-nad-invalidami-1074912988.html

Киевские чиновники продавали уклонистам опекунство над инвалидами

Киевские чиновники продавали уклонистам опекунство над инвалидами - 28.01.2026 Украина.ру

Киевские чиновники продавали уклонистам опекунство над инвалидами

Работники ГБР разоблачили должностных лиц районной администрации в Киеве, которые использовали социально уязвимых людей для своего обогащения и помощи уклоняющимся от мобилизации. Об этом 27 января сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-01-28T10:36

2026-01-28T10:36

2026-01-28T10:36

новости

киев

украина

россия

гбр

вооруженные силы украины

мобилизация на украине

ситуация на украине

ситуация в киеве

криминал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074912383_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_d2aa0d1927ccf56bb266200464160b2c.jpg

Чиновники продавали опекунство для получения отсрочки от мобилизации. Они работали с недееспособными жителями района - людьми с инвалидностью и психическими расстройствами, которые не имели близких родственников, но в то же время не находились в больницах и проживали в собственном жилье. Без ведома этих недееспособных людей чиновники запускали процедуру оформления над ними опекунства. Опекунами становились военнообязанные мужчины, которые за деньги хотели получить отсрочку от мобилизации. "За 10 тысяч долларов США чиновники обещали полное сопровождение: подготовку документов, согласование решений и назначение опекуном человека, который фактически не осуществлял уход и даже не подал полный пакет необходимых документов", - рассказали в ГБР. Чиновники киевской администрации также предлагали потенциальному опекуну дополнительные "бонусы". В частности, они обещали помочь с пожизненным устройством недееспособного лица в лечебное учреждение. В таком случае опекун получал доступ к квартире и имуществу, а в будущем — возможность оформления жилья в собственность после смерти подопечного. По данным следствия, таких случаев было много, однако пока задокументировано два эпизода противоправной деятельности. Должностных лиц киевской администрации разоблачили при получении части взятки в размере $3 тыс. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.Ранее на эту тему: Лучше в дурдом, чем в ВСУ: в Киеве будут судить помогавших уклонистамБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Загнанный в угол Зеленский, успехи ВС РФ, усталость Запада. Хроника событий на утро 28 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

киев

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, россия, гбр, вооруженные силы украины, мобилизация на украине, ситуация на украине, ситуация в киеве, криминал, уклонисты, сво, потери всу