Серьезный удар по стойкости ВСУ: эксперт про освобождение Славянско-Краматорской агломерации - 28.01.2026
Серьезный удар по стойкости ВСУ: эксперт про освобождение Славянско-Краматорской агломерации
Серьезный удар по стойкости ВСУ: эксперт про освобождение Славянско-Краматорской агломерации - 28.01.2026 Украина.ру
Серьезный удар по стойкости ВСУ: эксперт про освобождение Славянско-Краматорской агломерации
Освобождение Славянско-Краматорской агломерации может стать решающим ударом по системе управления и моральному духу ВСУ. Падение укрепрайона может серьезно повлиять на жизнеспособность украинского государства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2026-01-28T05:30
2026-01-28T05:30
Отвечая на вопрос, что может стать следующим значимым событием на фронте, Скориков обозначил новую критическую точку для Киева. "Серьезным ударом по стойкости ВСУ с перспективой развала их системы управления и тотальной деморализации станет наша победа в Славянско-Краматорской агломерации", — заявил эксперт.Он объяснил стратегическое значение этого узла. "Это не просто очередная "фортеця"... Киевский режим выбрал ее временной столицей на оккупированных территориях Донбасса. Она была основным местом военного сосредоточения противника еще с 2015 года. Это важнейший центр их сопротивления", — сказал политолог.По его оценке, падение этого центра будет иметь далеко идущие последствия. "Его падение может серьезно повлиять на жизнеспособность украинского государства", — отметил Скориков.Эксперт выразил уверенность в достижимости этой цели. "И, судя по темпам продвижения нашей армии, эта задача уже не кажется невыполнимой. Успехи ребят на фронте этот горизонт для нас расчистили. Эту цель уже видно", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью Михаила Поликарпова: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы.
Серьезный удар по стойкости ВСУ: эксперт про освобождение Славянско-Краматорской агломерации

Освобождение Славянско-Краматорской агломерации может стать решающим ударом по системе управления и моральному духу ВСУ. Падение укрепрайона может серьезно повлиять на жизнеспособность украинского государства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Отвечая на вопрос, что может стать следующим значимым событием на фронте, Скориков обозначил новую критическую точку для Киева. "Серьезным ударом по стойкости ВСУ с перспективой развала их системы управления и тотальной деморализации станет наша победа в Славянско-Краматорской агломерации", — заявил эксперт.
Он объяснил стратегическое значение этого узла. "Это не просто очередная "фортеця"... Киевский режим выбрал ее временной столицей на оккупированных территориях Донбасса. Она была основным местом военного сосредоточения противника еще с 2015 года. Это важнейший центр их сопротивления", — сказал политолог.
По его оценке, падение этого центра будет иметь далеко идущие последствия. "Его падение может серьезно повлиять на жизнеспособность украинского государства", — отметил Скориков.
Эксперт выразил уверенность в достижимости этой цели. "И, судя по темпам продвижения нашей армии, эта задача уже не кажется невыполнимой. Успехи ребят на фронте этот горизонт для нас расчистили. Эту цель уже видно", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в интервью Михаила Поликарпова: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы.
Новости
 
