Заболтать и переждать: Скориков раскрыл главную стратегию Киева на переговорах - 28.01.2026
https://ukraina.ru/20260128/zaboltat-i-perezhdat-skorikov-raskryl-glavnuyu-strategiyu-kieva-na-peregovorakh-1074891471.html
Заболтать и переждать: Скориков раскрыл главную стратегию Киева на переговорах
Заболтать и переждать: Скориков раскрыл главную стратегию Киева на переговорах - 28.01.2026 Украина.ру
Заболтать и переждать: Скориков раскрыл главную стратегию Киева на переговорах
Переговоры по Украине в Абу-Даби не принесли прогресса, так как уступки по Донбассу для Киева неприемлемы. Позиции сторон жестко зависят от обстановки на фронте, которую Украина пока не считает катастрофической. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2026-01-28T04:30
2026-01-28T04:30
В беседе с журналистом политолог подтвердил, что переговоры не изменили расстановку сил. "Стороны остались на своих позициях. Главный вопрос – территориальный. Он по-прежнему нерешаем, потому что на переговорные позиции влияет ситуация на поле боя", — сказал эксперт.Он раскрыл расчеты киевского режима, который надеется "пересидеть" Трампа и дождаться реванша демократов в США. По словам политолога, для Киева переговоры — лишь тактика затягивания. Эксперт не ждет скорых прорывов, отметив, что максимум, о чем возможно договориться, — это некоторые вопросы послевоенного устройства, но не способы окончания конфликта, которые подразумевают территориальные уступки.
Заболтать и переждать: Скориков раскрыл главную стратегию Киева на переговорах

04:30 28.01.2026
 
Переговоры по Украине в Абу-Даби не принесли прогресса, так как уступки по Донбассу для Киева неприемлемы. Позиции сторон жестко зависят от обстановки на фронте, которую Украина пока не считает катастрофической. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
В беседе с журналистом политолог подтвердил, что переговоры не изменили расстановку сил. "Стороны остались на своих позициях. Главный вопрос – территориальный. Он по-прежнему нерешаем, потому что на переговорные позиции влияет ситуация на поле боя", — сказал эксперт.
Он раскрыл расчеты киевского режима, который надеется "пересидеть" Трампа и дождаться реванша демократов в США. По словам политолога, для Киева переговоры — лишь тактика затягивания.
"Поэтому он идет на эти мирные переговоры, делая вид, что заинтересован в политическом урегулировании. Но, повторюсь, главная цель киевского режима остается прежней – заболтать и переждать", — заявил Скориков.
Эксперт не ждет скорых прорывов, отметив, что максимум, о чем возможно договориться, — это некоторые вопросы послевоенного устройства, но не способы окончания конфликта, которые подразумевают территориальные уступки.
Полный текст интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по прекращению конфликта на Украине — в материале "Обед во имя мира? Грег Вайнер о том, что случилось между Россией, Украиной и США впервые с начала СВО" на сайте Украина.ру.
