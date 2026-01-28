https://ukraina.ru/20260128/na-krymskom-mostu-vnov-perekryli-dvizhenie-avtotransporta-na-fone-ugrozy-bpla-1074903980.html

На Крымском мосту вновь перекрыли движение автотранспорта на фоне угрозы БПЛА

На Крымском мосту вновь перекрыли движение автотранспорта на фоне угрозы БПЛА - 28.01.2026 Украина.ру

На Крымском мосту вновь перекрыли движение автотранспорта на фоне угрозы БПЛА

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом в ночь на 28 января сообщил Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру

2026-01-28T00:32

2026-01-28T00:32

2026-01-28T00:33

новости

украина.ру

россия

крымский мост

крым

краснодарский край

угроза

бпла

бпла сегодня

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066062046_0:21:1192:692_1920x0_80_0_0_ebbca0af6942ebaf1462af4202165612.jpg

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении центра от 0:14 мск.В настоящее время в районе Керченского полуострова, Крымского моста и Таманского полуострова объявлена опасность по БПЛА.Ранее движение по Крымскому мосту в связи с угрозой атак украинских беспилотников временно перекрывалось в 18:24 мск и было возобновлено в 21:43 мск.Полный список "тревожных" регионов в публикации - Угроза атак украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

крымский мост

крым

краснодарский край

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, россия, крымский мост, крым, краснодарский край, угроза, бпла, бпла сегодня, пво, всу, украина, вооруженные силы украины