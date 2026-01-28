https://ukraina.ru/20260128/na-krymskom-mostu-vnov-perekryli-dvizhenie-avtotransporta-na-fone-ugrozy-bpla-1074903980.html
На Крымском мосту вновь перекрыли движение автотранспорта на фоне угрозы БПЛА
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом в ночь на 28 января сообщил Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру
"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении центра от 0:14 мск.В настоящее время в районе Керченского полуострова, Крымского моста и Таманского полуострова объявлена опасность по БПЛА.Ранее движение по Крымскому мосту в связи с угрозой атак украинских беспилотников временно перекрывалось в 18:24 мск и было возобновлено в 21:43 мск.Полный список "тревожных" регионов в публикации - Угроза атак украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
00:32 28.01.2026 (обновлено: 00:33 28.01.2026)
"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении центра от 0:14 мск.
В настоящее время в районе Керченского полуострова, Крымского моста и Таманского полуострова объявлена опасность по БПЛА.
Ранее движение по Крымскому мосту в связи с угрозой атак украинских беспилотников временно перекрывалось в 18:24 мск и было возобновлено в 21:43 мск.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.