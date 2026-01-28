https://ukraina.ru/20260128/boytsy-vs-rf-perekhvatili-initsiativu-v-nebe-nad-konstantinovkoy-1074907352.html

Бойцы ВС РФ перехватили инициативу в небе над Константиновкой

Бойцы ВС РФ перехватили инициативу в небе над Константиновкой - 28.01.2026 Украина.ру

Бойцы ВС РФ перехватили инициативу в небе над Константиновкой

Разведчики российской группировки войск "Южная" перехватили у ВСУ инициативу в небе в районе Константиновки ДНР, за которую идут бои, заявил разведчик группировки войск "Южная" с позывным "Бонд". Об этом 28 января сообщает РИА Новости

2026-01-28T04:01

2026-01-28T04:01

2026-01-28T04:04

новости

украина.ру

россия

донецкая народная республика

константиновка

наступление вс рф

вс рф

сво

новости сво

война на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1b/1073721896_0:69:3395:1979_1920x0_80_0_0_eab111ed126a2e08943843ea4bc16c7d.jpg

"Разработан комплекс мероприятий по господству в небе. Достигается это путём постоянного контроля с помощью разведывательных дронов, а также ударных БПЛА", — сказал "Бонд".Он также рассказал, что российские военные используют большое количество беспилотников на оптоволокне, которыми прежде всего поражают пункты управления и площадки взлёта украинских дронов.По словам "Бонда", техника и гексокоптеры ВСУ уничтожаются при помощи БПЛА ещё на дальних подступах к городу.Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск формируют наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной ВСУ части ДНР.Ранее сообщалось, что российские штурмовики в Константиновке расширяют зону контроля без фронтальных штурмов. Подробнее в публикации - Дружковско-Константиновское направление: бои в городской черте и давление по южному флангу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

донецкая народная республика

константиновка

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, россия, донецкая народная республика, константиновка, наступление вс рф, вс рф, сво, новости сво, война на украине, бпла, бпла сегодня, всу, вооруженные силы украины, украина