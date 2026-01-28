Бойцы ВС РФ перехватили инициативу в небе над Константиновкой - 28.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260128/boytsy-vs-rf-perekhvatili-initsiativu-v-nebe-nad-konstantinovkoy-1074907352.html
Бойцы ВС РФ перехватили инициативу в небе над Константиновкой
Бойцы ВС РФ перехватили инициативу в небе над Константиновкой - 28.01.2026 Украина.ру
Бойцы ВС РФ перехватили инициативу в небе над Константиновкой
Разведчики российской группировки войск "Южная" перехватили у ВСУ инициативу в небе в районе Константиновки ДНР, за которую идут бои, заявил разведчик группировки войск "Южная" с позывным "Бонд". Об этом 28 января сообщает РИА Новости
2026-01-28T04:01
2026-01-28T04:04
новости
украина.ру
россия
донецкая народная республика
константиновка
наступление вс рф
вс рф
сво
новости сво
война на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1b/1073721896_0:69:3395:1979_1920x0_80_0_0_eab111ed126a2e08943843ea4bc16c7d.jpg
"Разработан комплекс мероприятий по господству в небе. Достигается это путём постоянного контроля с помощью разведывательных дронов, а также ударных БПЛА", — сказал "Бонд".Он также рассказал, что российские военные используют большое количество беспилотников на оптоволокне, которыми прежде всего поражают пункты управления и площадки взлёта украинских дронов.По словам "Бонда", техника и гексокоптеры ВСУ уничтожаются при помощи БПЛА ещё на дальних подступах к городу.Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск формируют наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной ВСУ части ДНР.Ранее сообщалось, что российские штурмовики в Константиновке расширяют зону контроля без фронтальных штурмов. Подробнее в публикации - Дружковско-Константиновское направление: бои в городской черте и давление по южному флангу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
донецкая народная республика
константиновка
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1b/1073721896_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_c248dadb8df4f43a322e54e47f79549d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, россия, донецкая народная республика, константиновка, наступление вс рф, вс рф, сво, новости сво, война на украине, бпла, бпла сегодня, всу, вооруженные силы украины, украина
Новости, Украина.ру, Россия, Донецкая Народная Республика, Константиновка, наступление ВС РФ, ВС РФ, СВО, новости СВО, война на Украине, БПЛА, БПЛА сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина

Бойцы ВС РФ перехватили инициативу в небе над Константиновкой

04:01 28.01.2026 (обновлено: 04:04 28.01.2026)
 
© Украина.ру / Игорь ГомольскийФото: Игорь Гомольский
Фото: Игорь Гомольский - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Украина.ру / Игорь Гомольский
Читать в
ДзенTelegram
Разведчики российской группировки войск "Южная" перехватили у ВСУ инициативу в небе в районе Константиновки ДНР, за которую идут бои, заявил разведчик группировки войск "Южная" с позывным "Бонд". Об этом 28 января сообщает РИА Новости
"Разработан комплекс мероприятий по господству в небе. Достигается это путём постоянного контроля с помощью разведывательных дронов, а также ударных БПЛА", — сказал "Бонд".
Он также рассказал, что российские военные используют большое количество беспилотников на оптоволокне, которыми прежде всего поражают пункты управления и площадки взлёта украинских дронов.
По словам "Бонда", техника и гексокоптеры ВСУ уничтожаются при помощи БПЛА ещё на дальних подступах к городу.
Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск формируют наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной ВСУ части ДНР.
Ранее сообщалось, что российские штурмовики в Константиновке расширяют зону контроля без фронтальных штурмов. Подробнее в публикации - Дружковско-Константиновское направление: бои в городской черте и давление по южному флангу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руРоссияДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновканаступление ВС РФВС РФСВОновости СВОвойна на УкраинеБПЛАБПЛА сегодняВСУВооруженные силы УкраиныУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:10Зеленский может приехать в Москву - Welt
08:06Какой туризм доступен только жителям России: Дмитриев об экономическом и идеологическом чуде КНДР
07:40ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией
07:20ВС РФ ударили по объектам противника в Виннице и Кривом Роге
07:00Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке
06:30Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии
06:20"Добьют всё живое, что осталось в украинской экономике". Эксперты и политики о ситуации в стране
06:10Новая авантюра? Почему Киев начал обострение на белорусском направлении
06:00У палаток "незламности" дежурят ТЦК: эксперт о том, как Киев ловит уклонистов на фоне блэкаутов
05:45Почему "формула Трампа" не работает и что хочет Россия. Украина в международном контексте
05:40Все время хотят "бахнуть ядеркой": Ищенко об электорате, которому нравятся авантюры Трампа
05:30После освобождения Дегтярного ВС РФ потеснили ВСУ в районе Нестерного и Круглого — полковник Алехин
05:15Двойная логика Запада: Ищенко объяснил, почему США никогда не признавали Прибалтику частью СССР
05:00Зачем Трампу Гренландия: политолог про "прыжок с моста" и амбиции американского президента
04:45"Никто не хочет связываться с США": Лукьянов о том, почему мир не смог ответить на захват Мадуро
04:30"Первое наглое вторжение": Ищенко назвал отправную точку конфронтации Запада с Россией
04:18Родригес приняла присягу вооружённых сил Венесуэлы и объявила о первоочередных задачах
04:15"Хвост, который виляет собакой": Скориков рассказал про цели Зеленского на переговорах по Украине
04:00Выстроить "прекрасный новый мир": Ищенко о задаче России по завершении нынешнего исторического этапа
03:47Мачадо заявила о скором возвращении в Венесуэлу для "строительства новой страны"
Лента новостейМолния