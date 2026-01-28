https://ukraina.ru/20260128/tresnet-front-tresnet-i-tron-politolog-nazval-glavnoe-uslovie-krakha-kievskogo-rezhima-1074899277.html

"Треснет фронт, треснет и трон": политолог назвал главное условие краха киевского режима

"Треснет фронт, треснет и трон": политолог назвал главное условие краха киевского режима - 28.01.2026 Украина.ру

"Треснет фронт, треснет и трон": политолог назвал главное условие краха киевского режима

Крах киевского режима возможен только в случае разгрома ВСУ, а не в результате народного восстания или дипломатической капитуляции. При этом Запад, включая администрацию Трампа, не оставит Киев без поддержки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2026-01-28T05:15

2026-01-28T05:15

2026-01-28T05:15

новости

украина

запад

киев

иван скориков

дональд трамп

вооруженные силы украины

украина.ру

всу

разгром всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/10/1065344480_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_4b2fe8a98607755c29335bd726caa6d8.jpg

Отвечая на вопрос о способах уничтожения киевского режима, Скориков заявил: "Достаточно уничтожить украинскую армию. Если треснет фронт, треснет и трон. Рухнут ВСУ – рухнет киевский режим. На это нам и стоит рассчитывать".Он пояснил, почему сценарий капитуляции, как у Германии в 1918 году, к Украине вряд ли применим. "Украина – не суверенное государство. У нее нет своей экономики. Ее экономика полностью зависит от подачек с Запада. И вряд ли Запад откажется от ее поддержки", — сказал эксперт.Политолог развеял иллюзии о позиции США. "Трамп тоже не откажется от поддержки Украины... Да, ему неприятен Зеленский, но украинские редкоземельные металлы, черноземы и порты ему очень нравятся. Он не хочет наказать Украину – он хочет ее спасти", — отметил Скориков.Он также оценил шансы на внутренний протест. "На народное восстание вряд ли сейчас можно рассчитывать. Даже если оно и будет, где гарантия, что оно будет за мир? Это могут быть какие-то мятежи нацистов, которые захотят убрать Зеленского, обвинив его в зраде", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью Михаила Поликарпова: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы.

украина

запад

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, киев, иван скориков, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, разгром всу, крах всу, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, спецоперация