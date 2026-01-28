"Треснет фронт, треснет и трон": политолог назвал главное условие краха киевского режима - 28.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260128/tresnet-front-tresnet-i-tron-politolog-nazval-glavnoe-uslovie-krakha-kievskogo-rezhima-1074899277.html
"Треснет фронт, треснет и трон": политолог назвал главное условие краха киевского режима
"Треснет фронт, треснет и трон": политолог назвал главное условие краха киевского режима - 28.01.2026 Украина.ру
"Треснет фронт, треснет и трон": политолог назвал главное условие краха киевского режима
Крах киевского режима возможен только в случае разгрома ВСУ, а не в результате народного восстания или дипломатической капитуляции. При этом Запад, включая администрацию Трампа, не оставит Киев без поддержки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2026-01-28T05:15
2026-01-28T05:15
Отвечая на вопрос о способах уничтожения киевского режима, Скориков заявил: "Достаточно уничтожить украинскую армию. Если треснет фронт, треснет и трон. Рухнут ВСУ – рухнет киевский режим. На это нам и стоит рассчитывать".Он пояснил, почему сценарий капитуляции, как у Германии в 1918 году, к Украине вряд ли применим. "Украина – не суверенное государство. У нее нет своей экономики. Ее экономика полностью зависит от подачек с Запада. И вряд ли Запад откажется от ее поддержки", — сказал эксперт.Политолог развеял иллюзии о позиции США. "Трамп тоже не откажется от поддержки Украины... Да, ему неприятен Зеленский, но украинские редкоземельные металлы, черноземы и порты ему очень нравятся. Он не хочет наказать Украину – он хочет ее спасти", — отметил Скориков.Он также оценил шансы на внутренний протест. "На народное восстание вряд ли сейчас можно рассчитывать. Даже если оно и будет, где гарантия, что оно будет за мир? Это могут быть какие-то мятежи нацистов, которые захотят убрать Зеленского, обвинив его в зраде", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью Михаила Поликарпова: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы.
"Треснет фронт, треснет и трон": политолог назвал главное условие краха киевского режима

05:15 28.01.2026
 
Крах киевского режима возможен только в случае разгрома ВСУ, а не в результате народного восстания или дипломатической капитуляции. При этом Запад, включая администрацию Трампа, не оставит Киев без поддержки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Отвечая на вопрос о способах уничтожения киевского режима, Скориков заявил: "Достаточно уничтожить украинскую армию. Если треснет фронт, треснет и трон. Рухнут ВСУ – рухнет киевский режим. На это нам и стоит рассчитывать".
Он пояснил, почему сценарий капитуляции, как у Германии в 1918 году, к Украине вряд ли применим. "Украина – не суверенное государство. У нее нет своей экономики. Ее экономика полностью зависит от подачек с Запада. И вряд ли Запад откажется от ее поддержки", — сказал эксперт.
Политолог развеял иллюзии о позиции США. "Трамп тоже не откажется от поддержки Украины... Да, ему неприятен Зеленский, но украинские редкоземельные металлы, черноземы и порты ему очень нравятся. Он не хочет наказать Украину – он хочет ее спасти", — отметил Скориков.
Он также оценил шансы на внутренний протест. "На народное восстание вряд ли сейчас можно рассчитывать. Даже если оно и будет, где гарантия, что оно будет за мир? Это могут быть какие-то мятежи нацистов, которые захотят убрать Зеленского, обвинив его в зраде", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в интервью Михаила Поликарпова: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы.
