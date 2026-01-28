https://ukraina.ru/20260128/kto-obladaet-siloy-tot-i-na-kone-fedor-lukyanov-raskryl-osnovy-mirovozzreniya-komandy-trampa-1074869415.html
"Кто обладает силой, тот и на коне": Федор Лукьянов раскрыл основы мировоззрения команды Трампа
Силовые действия США в Венесуэле не встретили организованного отпора. Мир столкнулся с новой философией силы, где международное право — пустая формальность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Полный текст материала Анны Черкасовой "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале Дениса Рудометова "Николай Доронин: Европа вооружается, чтобы победить Трампа в гонке за Арктику и вытеснить оттуда Россию" на сайте Украина.ру.
Силовые действия США в Венесуэле не встретили организованного отпора. Мир столкнулся с новой философией силы, где международное право — пустая формальность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Комментируя вялую реакцию мира на операцию США в Венесуэле, Лукьянов привел слова идеолога трампизма Стивена Миллера.
"Давайте не будем лицемерить. В мире все решает сила. Кто ей обладает и готов применять, тот и на коне. Все остальное — псевдоюридические финтифлюшки". Это утрированная точка зрения, но она демонстрирует базу международных отношений, которая проявлялась неоднократно", — сказал эксперт.
По его словам, эта логика определяет новую реальность. Если ты решителен, резок и успешен в своих действиях (поставил задачу и решил), все это "проглатывают", констатировал Лукьянов. Он пояснил, что такой подход и есть понимание многополярности Дональдом Трампом.
"Многополярный мир, это хорошо, но что это значит? А это значит, что каждый, кто себя считает полюсом и хочет вести себя самостоятельно, может делать это, но в силу своих возможностей. У вас какие возможности? Сил сколько? Много? Значит, давайте разговаривать. Мало сил — тогда о чём с вами разговаривать, делайте, как скажут", — заявил политолог.
"Силы нет — свободен. Делай, как я. Поэтому вот так сегодня выглядит реальная многополярность", — подытожил собеседник издания.