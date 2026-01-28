Мечутся между демократами и республиканцами. Чем занимаются украинские элиты - 28.01.2026 Украина.ру
Мечутся между демократами и республиканцами. Чем занимаются украинские элиты
Представители украинской политической элиты сейчас ведут себя достаточно нервно, опасаясь подозрений со стороны антикоррупционных органов НАБУ и САП. В моменты политической нестабильности им всегда демонстрируют ошейник, созданный по инициативе Демократической партии США, чтобы не смели менять политическую ориентацию.
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко рассказал 26 января, что до войны народные депутаты получали до 20 тыс. долл. в месяц за "нужные" голосования, но сейчас суммы снизились до $ 5 тыс.По его словам, на депутатов могли налагаться и штрафные санкции, тогда теневая "зарплата" в конвертах уменьшалась до 3 тысяч долларов. Клименко утверждает, что уже 41 депутат получил подозрения в совершении коррупционных преступлений.Подобные обвинения ставят под вопрос любые решения народных избранников, как мотивированных банальной взяткой. Это касается, в том числе, и решений о продлении военного положения или одобрения условий западных кредитов.Экс-глава МВД Украины Юрий Луценко рассказывает, что депутаты Рады сейчас очень напуганы антикоррупционными расследованиями и сдают друг друга. По его словам, не менее 15 депутатов были пойманы прямо на получении денег за нужные голосования. "Процесс фиксации долларизации парламента набирает обороты каждый раз с каждой новой записью. Поэтому в парламенте ситуация страшная. Те, кого поймали первыми, пишут тех, кто во второй волне. Вторая волна фиксирует третью волну", - говорит Луценко.В январе лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила подозрение в попытке подкупа трех депутатов за 10 тыс. долл. в месяц - то есть вдвое выше средних расценок, обозначенных Клименко. В целом же получается, что голос украинского депутата стоит не так уж и дорого в расценках международной политики. "Депутаты легкого поведения" принимали решения, отправляли украинцев на убой, повышали им тарифы и налоги по определенной таксе, даже не вчитываясь в суть законопроектов.В то же время однофамилец главы САП, министр внутренних дел Игорь Клименко пытается сохранить эту коррупционную государственную систему и критикует уклонистов, которые не спешат отдавать жизнь. В понедельник 26 января он с укором обратился к тем, у кого есть бронь от мобилизации: "Если мы проиграем войну, то не надо будет уклоняться". По идее Клименко призывал работников критической инфраструктуры идти добровольцами на фронт, но многие восприняли его слова как призыв в капитуляции, которая освободит украинских мужчин от необходимости уклоняться от мобилизации.Его подчиненные, сотрудники полиции, принимают активное участие в отлове людей. Однако, как ранее говорил глава МВД, его люди "не обучены воевать", поэтому не должны мобилизоваться. Его люди, рядовые полицейские, должны охранять коррупционные схемы украинских депутатов и главы МВД. На прошлой неделе НАБУ вручило подозрение в получении взяток бывшему главе Госпогранслужбы Сергею Дейнеко, который является ставленником главы МВД Игоря Клименко.По версии следствия, он и другие чиновники службы систематически получали взятки за контрабанду сигарет из ЕС - по 3000 евро за каждый автомобиль. Сигареты возили автомобилями, зарегистрированными в Чехии и Австрии, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические номера. Пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов — члены семей украинских дипломатов в Европе. Проще говоря, украинские дипломаты не брезговали даже контрабандой сигарет. Сами участники в разговорах, публикуемых НАБУ, упоминали десятки тысяч евро за провоз одного груза, тогда как НАБУ предъявило подозрение всего лишь на сумму 204 тысячи евро. Примечательно, что абсолютно все фигуранты между собой говорили по-русски, но в официальных расшифровках НАБУ их речь сопроводили украинскими субтитрами.Украинский оппозиционный Telegram-канал "Резидент" связывает подозрения против Дейнеко с зачисткой "людей Андрея Ермака" (бывшего главы офиса президента). По данным паблика, контрабанда сигарет - лишь повод, так как Дейнеко отвечал за освоение военных закупок и был основным источником наполнения "черной кассы" офиса президента.Украинский Telegram-канал "Легитимный" считает подозрения против главы Госпогранслужбы сигналом Зеленскому, чтобы тот был боле управляемым на переговорах с Дональдом Трампом. Антикоррупционные органы Украины все-таки связаны с Демократической партией США. В целом же получается, что украинские политические элиты сейчас мечутся между американскими республиканцами и демократами, пытаясь угодит тем и другим. Как ни парадоксально, но в этом и заключается суть украинской "незалежности".О том, что в эти дни происходит в первой столице Украины - в статье Дезертиры Харькова. Как Зеленский превратил страну в концлагерь.
Представители украинской политической элиты сейчас ведут себя достаточно нервно, опасаясь подозрений со стороны антикоррупционных органов НАБУ и САП. В моменты политической нестабильности им всегда демонстрируют ошейник, созданный по инициативе Демократической партии США, чтобы не смели менять политическую ориентацию.
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко рассказал 26 января, что до войны народные депутаты получали до 20 тыс. долл. в месяц за "нужные" голосования, но сейчас суммы снизились до $ 5 тыс.
По его словам, на депутатов могли налагаться и штрафные санкции, тогда теневая "зарплата" в конвертах уменьшалась до 3 тысяч долларов. Клименко утверждает, что уже 41 депутат получил подозрения в совершении коррупционных преступлений.
Подобные обвинения ставят под вопрос любые решения народных избранников, как мотивированных банальной взяткой. Это касается, в том числе, и решений о продлении военного положения или одобрения условий западных кредитов.
Экс-глава МВД Украины Юрий Луценко рассказывает, что депутаты Рады сейчас очень напуганы антикоррупционными расследованиями и сдают друг друга. По его словам, не менее 15 депутатов были пойманы прямо на получении денег за нужные голосования. "Процесс фиксации долларизации парламента набирает обороты каждый раз с каждой новой записью. Поэтому в парламенте ситуация страшная. Те, кого поймали первыми, пишут тех, кто во второй волне. Вторая волна фиксирует третью волну", - говорит Луценко.
В январе лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила подозрение в попытке подкупа трех депутатов за 10 тыс. долл. в месяц - то есть вдвое выше средних расценок, обозначенных Клименко. В целом же получается, что голос украинского депутата стоит не так уж и дорого в расценках международной политики. "Депутаты легкого поведения" принимали решения, отправляли украинцев на убой, повышали им тарифы и налоги по определенной таксе, даже не вчитываясь в суть законопроектов.
В то же время однофамилец главы САП, министр внутренних дел Игорь Клименко пытается сохранить эту коррупционную государственную систему и критикует уклонистов, которые не спешат отдавать жизнь. В понедельник 26 января он с укором обратился к тем, у кого есть бронь от мобилизации: "Если мы проиграем войну, то не надо будет уклоняться". По идее Клименко призывал работников критической инфраструктуры идти добровольцами на фронт, но многие восприняли его слова как призыв в капитуляции, которая освободит украинских мужчин от необходимости уклоняться от мобилизации.
Его подчиненные, сотрудники полиции, принимают активное участие в отлове людей. Однако, как ранее говорил глава МВД, его люди "не обучены воевать", поэтому не должны мобилизоваться. Его люди, рядовые полицейские, должны охранять коррупционные схемы украинских депутатов и главы МВД. На прошлой неделе НАБУ вручило подозрение в получении взяток бывшему главе Госпогранслужбы Сергею Дейнеко, который является ставленником главы МВД Игоря Клименко.
По версии следствия, он и другие чиновники службы систематически получали взятки за контрабанду сигарет из ЕС - по 3000 евро за каждый автомобиль. Сигареты возили автомобилями, зарегистрированными в Чехии и Австрии, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические номера. Пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов — члены семей украинских дипломатов в Европе. Проще говоря, украинские дипломаты не брезговали даже контрабандой сигарет. Сами участники в разговорах, публикуемых НАБУ, упоминали десятки тысяч евро за провоз одного груза, тогда как НАБУ предъявило подозрение всего лишь на сумму 204 тысячи евро. Примечательно, что абсолютно все фигуранты между собой говорили по-русски, но в официальных расшифровках НАБУ их речь сопроводили украинскими субтитрами.
Украинский оппозиционный Telegram-канал "Резидент" связывает подозрения против Дейнеко с зачисткой "людей Андрея Ермака" (бывшего главы офиса президента). По данным паблика, контрабанда сигарет - лишь повод, так как Дейнеко отвечал за освоение военных закупок и был основным источником наполнения "черной кассы" офиса президента.
Украинский Telegram-канал "Легитимный" считает подозрения против главы Госпогранслужбы сигналом Зеленскому, чтобы тот был боле управляемым на переговорах с Дональдом Трампом. Антикоррупционные органы Украины все-таки связаны с Демократической партией США. В целом же получается, что украинские политические элиты сейчас мечутся между американскими республиканцами и демократами, пытаясь угодит тем и другим. Как ни парадоксально, но в этом и заключается суть украинской "незалежности".
О том, что в эти дни происходит в первой столице Украины - в статье Дезертиры Харькова. Как Зеленский превратил страну в концлагерь.
