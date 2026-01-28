Трамп упомянул о возможности баллотироваться в президенты в 2028 году - 28.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260128/tramp-upomyanul-o-vozmozhnosti-ballotirovatsya-v-prezidenty-v-2028-godu-1074907182.html
Трамп упомянул о возможности баллотироваться в президенты в 2028 году
Трамп упомянул о возможности баллотироваться в президенты в 2028 году - 28.01.2026 Украина.ру
Трамп упомянул о возможности баллотироваться в президенты в 2028 году
Президент США Дональд Трамп в очередной раз упомянул о мысли баллотироваться в президенты на выборах в 2028 году. Об этом 28 января сообщает РИА Новости
2026-01-28T03:41
2026-01-28T03:43
новости
сша
дональд трамп
джей ди вэнс
марко рубио
украина.ру
выборы
президент сша
президентские выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074907063_0:0:1348:759_1920x0_80_0_0_a43b4660a035398551462e0c7c290442.jpg
"Мы отлично справились во второй раз [выборы 2020 года]. Я считаю, что мы выиграли во второй раз. И у нас получилось и третий раз. Стоит ли нам сделать это в четвертый раз?" — заявил Трамп, выступая перед жителями штата Айова.На эту фразу президента США зал отреагировал громкими овациями и ликованием.Ранее Трамп заявлял, что республиканцы располагают "хорошей скамьёй претендентов" на роль его преемника. В числе возможных кандидатов он назвал вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.В соответствии с американской конституцией Трамп может быть избран только на два президентских срока, поэтому республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от их партии.О том, как внешняя политика США влияет на внутриамериканскую политическую повестку в материале Дениса Рудометова - Андрей Серенко: Трамп продавит сделку по Украине к октябрю, чтобы победить на выборах в Конгресс.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074907063_71:0:1271:900_1920x0_80_0_0_8fbb5259cbe5e2ce528c03e4d1116db7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, дональд трамп, джей ди вэнс, марко рубио, украина.ру, выборы, президент сша, президентские выборы
Новости, США, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Марко Рубио, Украина.ру, выборы, президент США, президентские выборы

Трамп упомянул о возможности баллотироваться в президенты в 2028 году

03:41 28.01.2026 (обновлено: 03:43 28.01.2026)
 
© APДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп в очередной раз упомянул о мысли баллотироваться в президенты на выборах в 2028 году. Об этом 28 января сообщает РИА Новости
"Мы отлично справились во второй раз [выборы 2020 года]. Я считаю, что мы выиграли во второй раз. И у нас получилось и третий раз. Стоит ли нам сделать это в четвертый раз?" — заявил Трамп, выступая перед жителями штата Айова.
На эту фразу президента США зал отреагировал громкими овациями и ликованием.
Ранее Трамп заявлял, что республиканцы располагают "хорошей скамьёй претендентов" на роль его преемника. В числе возможных кандидатов он назвал вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.
В соответствии с американской конституцией Трамп может быть избран только на два президентских срока, поэтому республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от их партии.
О том, как внешняя политика США влияет на внутриамериканскую политическую повестку в материале Дениса Рудометова - Андрей Серенко: Трамп продавит сделку по Украине к октябрю, чтобы победить на выборах в Конгресс.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАДональд ТрампДжей Ди ВэнсМарко РубиоУкраина.рувыборыпрезидент СШАпрезидентские выборы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:39Сумское направление. Успехи ВС РФ
08:10Зеленский может приехать в Москву - Welt
08:06Какой туризм доступен только жителям России: Дмитриев об экономическом и идеологическом чуде КНДР
07:40ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией
07:20ВС РФ ударили по объектам противника в Виннице и Кривом Роге
07:00Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке
06:30Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии
06:20"Добьют всё живое, что осталось в украинской экономике". Эксперты и политики о ситуации в стране
06:10Новая авантюра? Почему Киев начал обострение на белорусском направлении
06:00У палаток "незламности" дежурят ТЦК: эксперт о том, как Киев ловит уклонистов на фоне блэкаутов
05:45Почему "формула Трампа" не работает и что хочет Россия. Украина в международном контексте
05:40Все время хотят "бахнуть ядеркой": Ищенко об электорате, которому нравятся авантюры Трампа
05:30После освобождения Дегтярного ВС РФ потеснили ВСУ в районе Нестерного и Круглого — полковник Алехин
05:15Двойная логика Запада: Ищенко объяснил, почему США никогда не признавали Прибалтику частью СССР
05:00Зачем Трампу Гренландия: политолог про "прыжок с моста" и амбиции американского президента
04:45"Никто не хочет связываться с США": Лукьянов о том, почему мир не смог ответить на захват Мадуро
04:30"Первое наглое вторжение": Ищенко назвал отправную точку конфронтации Запада с Россией
04:18Родригес приняла присягу вооружённых сил Венесуэлы и объявила о первоочередных задачах
04:15"Хвост, который виляет собакой": Скориков рассказал про цели Зеленского на переговорах по Украине
04:00Выстроить "прекрасный новый мир": Ищенко о задаче России по завершении нынешнего исторического этапа
Лента новостейМолния