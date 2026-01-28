https://ukraina.ru/20260128/tramp-upomyanul-o-vozmozhnosti-ballotirovatsya-v-prezidenty-v-2028-godu-1074907182.html
Трамп упомянул о возможности баллотироваться в президенты в 2028 году
Трамп упомянул о возможности баллотироваться в президенты в 2028 году - 28.01.2026 Украина.ру
Трамп упомянул о возможности баллотироваться в президенты в 2028 году
Президент США Дональд Трамп в очередной раз упомянул о мысли баллотироваться в президенты на выборах в 2028 году. Об этом 28 января сообщает РИА Новости
2026-01-28T03:41
2026-01-28T03:41
2026-01-28T03:43
новости
сша
дональд трамп
джей ди вэнс
марко рубио
украина.ру
выборы
президент сша
президентские выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074907063_0:0:1348:759_1920x0_80_0_0_a43b4660a035398551462e0c7c290442.jpg
"Мы отлично справились во второй раз [выборы 2020 года]. Я считаю, что мы выиграли во второй раз. И у нас получилось и третий раз. Стоит ли нам сделать это в четвертый раз?" — заявил Трамп, выступая перед жителями штата Айова.На эту фразу президента США зал отреагировал громкими овациями и ликованием.Ранее Трамп заявлял, что республиканцы располагают "хорошей скамьёй претендентов" на роль его преемника. В числе возможных кандидатов он назвал вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.В соответствии с американской конституцией Трамп может быть избран только на два президентских срока, поэтому республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от их партии.О том, как внешняя политика США влияет на внутриамериканскую политическую повестку в материале Дениса Рудометова - Андрей Серенко: Трамп продавит сделку по Украине к октябрю, чтобы победить на выборах в Конгресс.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074907063_71:0:1271:900_1920x0_80_0_0_8fbb5259cbe5e2ce528c03e4d1116db7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, дональд трамп, джей ди вэнс, марко рубио, украина.ру, выборы, президент сша, президентские выборы
Новости, США, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Марко Рубио, Украина.ру, выборы, президент США, президентские выборы
Трамп упомянул о возможности баллотироваться в президенты в 2028 году
03:41 28.01.2026 (обновлено: 03:43 28.01.2026)
Президент США Дональд Трамп в очередной раз упомянул о мысли баллотироваться в президенты на выборах в 2028 году. Об этом 28 января сообщает РИА Новости
"Мы отлично справились во второй раз [выборы 2020 года]. Я считаю, что мы выиграли во второй раз. И у нас получилось и третий раз. Стоит ли нам сделать это в четвертый раз?" — заявил Трамп, выступая перед жителями штата Айова.
На эту фразу президента США зал отреагировал громкими овациями и ликованием.
Ранее Трамп заявлял, что республиканцы располагают "хорошей скамьёй претендентов" на роль его преемника. В числе возможных кандидатов он назвал вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.
В соответствии с американской конституцией Трамп может быть избран только на два президентских срока, поэтому республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от их партии.
О том, как внешняя политика США влияет на внутриамериканскую политическую повестку в материале Дениса Рудометова - Андрей Серенко: Трамп продавит сделку по Украине к октябрю, чтобы победить на выборах в Конгресс. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.