Трамп упомянул о возможности баллотироваться в президенты в 2028 году

Президент США Дональд Трамп в очередной раз упомянул о мысли баллотироваться в президенты на выборах в 2028 году. Об этом 28 января сообщает РИА Новости

2026-01-28T03:41

2026-01-28T03:41

2026-01-28T03:43

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074907063_0:0:1348:759_1920x0_80_0_0_a43b4660a035398551462e0c7c290442.jpg

"Мы отлично справились во второй раз [выборы 2020 года]. Я считаю, что мы выиграли во второй раз. И у нас получилось и третий раз. Стоит ли нам сделать это в четвертый раз?" — заявил Трамп, выступая перед жителями штата Айова.На эту фразу президента США зал отреагировал громкими овациями и ликованием.Ранее Трамп заявлял, что республиканцы располагают "хорошей скамьёй претендентов" на роль его преемника. В числе возможных кандидатов он назвал вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.В соответствии с американской конституцией Трамп может быть избран только на два президентских срока, поэтому республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от их партии.О том, как внешняя политика США влияет на внутриамериканскую политическую повестку в материале Дениса Рудометова - Андрей Серенко: Трамп продавит сделку по Украине к октябрю, чтобы победить на выборах в Конгресс.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

