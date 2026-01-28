https://ukraina.ru/20260128/gotovy-zamorozit-lyudey-lish-by-vsu-voevali-politolog-o-prioritetakh-kievskogo-rezhima-1074898932.html

"Готовы заморозить людей, лишь бы ВСУ воевали": политолог о приоритетах киевского режима

Удары российской армии по энергообъектам Украины преследуют военно-стратегические, а не политические цели. Их задача — лишить электричества оборонную промышленность Украины и инфраструктуру сборки БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2026-01-28T06:00

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/10/1074402354_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c7de4204895167bb81dcd99f55babfc.jpg

Отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли удары по энергетике заставить Киев пойти на территориальные уступки, Скориков четко обозначил цель операций. По мнению Скорикова, если бы Зеленский тратил электроэнергию на поддержку граждан, а не на военную инфраструктуру, у них были бы и свет, и тепло. "Это как раз показывает отношение украинской власти к собственному населению: они готовы заморозить людей, лишь бы армия продолжала воевать", — сказал Скориков.При этом политического эффекта от ударов по энергетике ждать не стоит, но они могут повлиять на ситуацию на фронте, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Михаила Поликарпова: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы.

Новости

