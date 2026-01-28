"Готовы заморозить людей, лишь бы ВСУ воевали": политолог о приоритетах киевского режима - 28.01.2026 Украина.ру
"Готовы заморозить людей, лишь бы ВСУ воевали": политолог о приоритетах киевского режима
Удары российской армии по энергообъектам Украины преследуют военно-стратегические, а не политические цели. Их задача — лишить электричества оборонную промышленность Украины и инфраструктуру сборки БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли удары по энергетике заставить Киев пойти на территориальные уступки, Скориков четко обозначил цель операций. По мнению Скорикова, если бы Зеленский тратил электроэнергию на поддержку граждан, а не на военную инфраструктуру, у них были бы и свет, и тепло. "Это как раз показывает отношение украинской власти к собственному населению: они готовы заморозить людей, лишь бы армия продолжала воевать", — сказал Скориков.При этом политического эффекта от ударов по энергетике ждать не стоит, но они могут повлиять на ситуацию на фронте, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Михаила Поликарпова: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы.
06:00 28.01.2026
 
Удары российской армии по энергообъектам Украины преследуют военно-стратегические, а не политические цели. Их задача — лишить электричества оборонную промышленность Украины и инфраструктуру сборки БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли удары по энергетике заставить Киев пойти на территориальные уступки, Скориков четко обозначил цель операций.
"Наши удары по энергетике призваны не столько повлиять на политическую позицию киевского режима, сколько на боеспособность ВСУ. Мы бьем не для того, чтобы люди мерзли, а для того, чтобы эта генерация не шла на оборонные заводы и места сборки дронов", — заявил эксперт.
По мнению Скорикова, если бы Зеленский тратил электроэнергию на поддержку граждан, а не на военную инфраструктуру, у них были бы и свет, и тепло. "Это как раз показывает отношение украинской власти к собственному населению: они готовы заморозить людей, лишь бы армия продолжала воевать", — сказал Скориков.
При этом политического эффекта от ударов по энергетике ждать не стоит, но они могут повлиять на ситуацию на фронте, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Михаила Поликарпова: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы.
