Андрей Серенко: Трамп продавит сделку по Украине к октябрю, чтобы победить на выборах в Конгресс

Трамп сейчас предпочитает не разрушать сложившиеся государственные системы, но все больший интерес испытывает к точечным ротациям в руководстве. То есть Мадуро выкрали в результате спецоперации, но систему не тронули. США таким образом создают условия для сделки с оставшимися политическими элитами, сохраняя гарантии на будущее для этих самых элит.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко.Президент США Дональд Трамп заявил, что американская "военная армада" вблизи Ирана уже превышает по масштабам ту, что США сформировали у берегов Венесуэлы- Андрей, кроме того, New York Times сообщает, что американская разведка представила Трампу доклад, в котором говорится, что Исламская Республика находится в состоянии, близком к критическому, а позиции Тегерана предельно ослабли. Как вы оцениваете вероятность новой военной операции против Исламской республики в сложившейся конфигурации?- Выводы, о которых пишет New York Times, весьма спорные. Не думаю, что Исламская республика находится в критическом положении. Январские беспорядки на улицах Тегерана и других городов были успешно купированы. Причем на улицы выходили не только люди, протестовавшие против социальных проблем, но и провокаторы и заранее подготовленные диверсанты, которые пытались управлять толпой, оседлать поначалу стихийное выступление людей.На улицах иранских городов было несколько людских потоков: от искренне возмущенных и недовольных уровнем жизни, ростом цен, инфляции до боевиков, подготовленных и внедренных в эту среду и которые тщательно и цинично и расчетливо управляли этими протестными энергиями. И результаты январских беспорядков в Тегеране говорят в пользу того, что Иран — это устойчивая политическая система, которая может преодолевать сложные кризисы. Если бы она была ослаблена, то беспорядки бы не пережила.Что же касается ударов по Ирану, то здесь важную роль будет играть именно внутриамериканская политическая повестка, а не региональная и не идея защиты интересов Израиля, хотя эти темы традиционно сильны в американском истеблишменте. Все действия Трампа в сфере внутренней политики, экономике, в сфере внешней политики будут подчинены одной главной цели - победе на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре этого года.Если смотреть через эту оптику, то Трампу не нужна большая затяжная война, грозящая большими жертвами и непредсказуемым результатом.- А маленькая победоносная?- Что считать маленькой победоносной войной? Вопрос в том, что можно продать американскому избирателю как успех. Пока Трамп позиционирует себя как человек, который прекращает войны и заставляет через силу подписывать конфликтующие стороны мир. Это успешное амплуа и важная черта в политическом имидже Трампа. Ломать этот имидж очередной в истории США войной на Ближнем Востоке и попыткой ее выиграть такая себе история. Потому что все войны, которые США начинали на Ближнем Востоке имели неоднозначные итоговые результаты.То есть политические системы ломались, но это не всегда приносило пользу и счастье Америке, и результат было трудно продать на выборах. Сегодня реальной стратегией Трампа управляет его предвыборный штаб, существующий в его окружении.Несколько нюансов могут сыграть в пользу краткосрочной точечной операции, опять же, воздушной без наземного компонента, потому что проведение против Ирана наземной операции практически исключено.То есть подтащить еще пять авианосцев и сто самолетов, но повторить ситуацию, как в Ираке и в Афганистане, и даже в Венесуэле, не получится.Нерешённость Трампом задачи бить или не бить по Ирану это результат отсутствия понимания того, что можно продать как успех в преддверии выборов.Продать защиту Израиля правым фундаменталистам в Америке можно, но для этого нужно создать реальность угрозы для Израиля. Сегодня Иран не более опасен для Израиля, чем он был год назад или два года назад. Есть попытки раздуть угрозу возможного получения Ираном в экспресс-режиме ядерного оружия или особых ракет, которые могут ударить по Израилю можно, но это тоже требует подготовки общественного мнения. Чтобы победить какое-то зло, нужно сначала это зло актуализировать, чтобы оно было понятным и принятым общественным мнением.Единственная попытка показать "людоедскую" сущность иранского режима - это утверждение о якобы зверском подавлении уличных беспорядков. Постоянно увеличивается количество жертв, которое никто не может подтвердить, кроме слухов, домыслов и оценочных суждений. Сейчас американское общественное мнение озабочено не столько жертвами в Иране, сколько реальными проблемами в части реализации миграционной политики федеральными властями в ряде штатов. Это и затрудняет для Трампа различные комбинации, связанные с внешней политикой. Потому что, когда ситуация в стране стабильна, можно продавать внешнеполитические успехи, если они есть, или формулировать их.Трамп может продать избирателям успешные точечные удары по руководству Ирана, центрам управления, по военным объектам, по мифологизированному КСИР.Есть еще один момент, который определяет поведение Трампа в кризисных ситуациях. До Трампа Америка была готова разрушать политические системы в тех странах, на которые падал ее недобрый глаз (Ирак, Сирия, Ливия). Политическая реновация была жестокой. Но американцы видели, что снос политической системы, какая бы плохая она не был, приводил к тому, что на ее руинах все равно возникали гораздо худшие модели контроля над пространством, над общественными группами на этих территориях.И Трамп сейчас предпочитает не разрушать сложившиеся государственные системы, но все больший интерес испытывает к точечным ротациям в руководстве. То есть Мадуро выкрали в результате спецоперации, но систему не тронули. Американцы предпочитают создать такие условия, которые бы обеспечили сделку с оставшимися политическими элитами, сохраняя гарантии на будущее для этих самых элит.Возможно, американцы ищут такой же вариант для Ирана. То есть они не против сохранить систему, но без элементов, которые американцам не нравятся. Это может быть аятолла Хаменеи, его ближайший круг, руководство КСИР. Возможно, эффект Мадуро хотели применить и для этих структур.Такая линия поведения экономически менее затратная и снимает ответственность американцев за будущее стран, в отношении которых они предполагают использовать насилие. Но возникает вопрос, есть ли в иранской элите политике, готовые пойти на венесуэльский компромисс.- Есть еще наследник династии Пехлеви. Его рассматривают в США в качестве возможного варианта?- Это что-то вроде мормышки на рыбалке. На нем можно публично концентрировать внимание, а на самом деле, непублично работают другие институты и ведут переговоры с другими людьми. Американцы так часто делают: подсовывают фигуру, которая медийно раскручена, но это не значит, что она имеет какие-то перспективы. Я считаю, что Пехлеви не имеет никаких перспектив в Иране и в нынешнюю систему его никак не интегрировать.Если предположить, что американцы начнут реализовывать план венесуэлизации Ирана, хотя я считаю его провальным, там может всплыть фигура только из нынешнего иранского истеблишмента. Возможно, из флотского, армейского, полицейского, возможно, из КСИР. То есть какие-то условные технократы-силовики, которые могли бы устроить иранское общество, американских акторов и их союзников в регионе, которые хотели бы изменения нынешней конфигурации.В любой системе есть предатели, или люди, готовые предвидеть будущее. И как показывает практика, такого рода проблемный элемент для политических структур скрывается в руководстве силовых структур. Это разведка, контрразведка, служба безопасности. События в Сирии, Ираке, Ливии и в Венесуэле показывают, что это правило работает.То есть для иранской политической системы не опасны люди, выходящие на улицы. Для нее опасны те, кто имеет реальный контроль над силовыми подразделениями. Их лояльность важнее, а не тех подростков, которые устраивают праздник непослушания на тегеранских улицах. Американцы будут искать слабые звенья именно в этой категории.- Рассматриваете ли вы сценарий, при котором Израиль в одностороннем порядке начнет новую военную операцию против Ирана, а Трамп будет вынужден его поддержать под давлением произраильського лобби в Штатах? Кажется, именно таким образом события развивались летом прошлого года.- Де-факто Израиль проиграл эту войну летом прошлого года. То есть можно сколько угодно там устраивать пропагандистские шоу, но снести Исламскую республику даже при поддержке США не удалось. Июньская война показала, что пробить иранскую оборону при консолидации силовых и теократических элит очень сложно.Противники Ирана пробуют компенсировать невозможность наземной операции заброской диверсионных групп через Иранский Курдистан или Белуджистан со стороны Пакистана. Причем провокатором компании неповиновения, который ведет людей на смерть, является Пехлеви, который подзуживает их через интернет, не неся никакой ответственности за их гибель. И это дополняется диверсионными операциями, которые проводят израильские спецслужбы при участи некоторых других спецслужб региона. В качестве суррогатной пехоты пытаются использовать уличные толпы.Уличные протесты стали обыденными в Иране, они выпускают пар из котла, но обратите внимание, единственным периодом, когда были прекращены акции неповиновения, стала война с Израилем в июне прошлого года. То есть во время войны с внешним врагом иранское общество консолидируется, либо даже недовольные отказываются от массовых протестов. Но у противников Ирана нет возможности начать полноценную войну и оккупировать хотя бы часть страны - внутри страны отсутствует повстанческая оппозиция. Поэтому они сегодня могут рассчитывать только на нанесение таких ударов по иранской политической системе, которые заставят ее меняться. Например, убийство рахбара, нейтрализация части силовой элиты, непоправимые разрушения военной инфраструктуры в надежде на внутреннее восстание.Иранская система сегодня вполне может пережить еще один удар. Да, это будет сложно, потому что страна находит в режиме санкций. Но реализация всех этих элементов, которые могут выглядеть очень привлекательными для реализации проекта по сносу режима в Иране, потребует очень аккуратного управления. Это сложная проблема, растянутая по времени.У Трампа нет времени сейчас заниматься длинными политическими проектами, ему нужны блицкриги, быстрые успехи.- Он рассчитывал и на бликриг в процессе украинского урегулирования. Можно ли предположить, что очередная силовая акция против Ирана, будет предпринята Трампом в том числе для того, чтобы отвлечь внимание от неудач на восточноевропейском направлении?- Трамп уже давно отказался от идеи урегулирования конфликта на Украине ка кот идеи блицкрига. Он и его команда прекрасно понимают сложность этой задачи. Трамп отказался от технологии использования высоких скоростей в достижении этой задачи. Но он точно не отказался от ее решения. Для Трампа принципиально важно добиться украинского регулирования. Он его добьется в этом году.Трамп хотел бы, чтобы это выглядело символично и подавал некоторые сигналы об этом: Рождество, годовщина его инаугурации, или 30 января, последний день, когда будут в шорт-лит вноситься кандидаты на Нобелевскую премию мира за 2025 год, которую будут вручать в этом году. Было бы хорошо успеть к этим датам. Но все дело в принципе, в том, чтобы проект мира, который он раскрутил внутри американского общественного мнения, был успешен.Для Трампа поражение на украинском фронте немыслимо. С учетом американского веса и возможностей он это решение продавит. Он заставит Москву и Киев договориться на тех условиях, которые сам Трамп будет считать приемлемыми с точки зрения продажи этого мира американским избирателям.До октября у Трампа есть время по урегулированию. Да, у него уже не будет каких-то символических дат, на которые он бы ориентировался. Но у него остается еще минимум полгода для того, чтобы успеть заставить Москву, Киев и европейцев прекратить боевые действия и позволить Трампу говорить о мире, чтобы он мог продать это избирателям.Вручение Нобелевской премии происходит в декабре, а в октябре уже обозначаются ее лауреаты этой премии. К этому моменту Трампу будет важно предъявить мир на Украине. И это будет примерно за месяц до выборов в США. Это момент, когда избиратели готовы воспринимать какие-то свежие новости в части успехов своих потенциальных кандидатов. Как показывает практика электоральных кампаний, причем не только в России, но и в других странах, до 20% избирателей определяются своими симпатиями примерно за две недели до выборов.Поэтому если Трамп в середине октября в числе других своих достижений предъявит мир на Украине, эта эмоциональная энергия может сработать на успех Республиканской партии на выборах в Конгрессе. Это будет сложная задача для Трампа, но сегодня для него каждый козырь имеет значение. И украинский в том числе.Также на эту тему - Израиль, как потенциальная жертва ближневосточной политики США

