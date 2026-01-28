https://ukraina.ru/20260128/prezhnego-zapada-uzhe-ne-budet-prognoz-politologa-o-neobratimykh-izmeneniyakh-v-otnosheniyakh-ssha-i-es-1074881233.html

Прежнего Запада уже не будет: прогноз политолога о необратимых изменениях в отношениях США и ЕС

До полного развала трансатлантического альянса не дойдет, но отношения США и Европы изменятся навсегда. Трамп для Европы не чужак, чтобы взять и все разрушить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работу Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов

Отвечая на вопрос о возможном развале единства Запада и западного евроатлантизма в результате действий Трампа в Гренландии, Лукьянов уточнил термин. По его мнению, "развал" в данном контексте — слово "слишком громкое".Вряд ли что-то качественно изменится в отношении США к Европе даже в случае отсутствия личного отпечатка, который привносит американский лидер, считает эксперт."Вряд ли США вдруг поймут, что "не-не, Европа чрезвычайно важна". Это все в прошлом. Хотя ярких эскапад с открытым унижение союзников, наверное, не будет — причем вне зависимости от того, кто придет к власти в США", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале "Ростислав Ищенко: США надо не в авантюры лезть, а отказаться от всего, как это когда-то сделала Россия" на сайте Украина.ру.

