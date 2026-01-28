Прежнего Запада уже не будет: прогноз политолога о необратимых изменениях в отношениях США и ЕС - 28.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260128/prezhnego-zapada-uzhe-ne-budet-prognoz-politologa-o-neobratimykh-izmeneniyakh-v-otnosheniyakh-ssha-i-es-1074881233.html
Прежнего Запада уже не будет: прогноз политолога о необратимых изменениях в отношениях США и ЕС
Прежнего Запада уже не будет: прогноз политолога о необратимых изменениях в отношениях США и ЕС
Прежнего Запада уже не будет: прогноз политолога о необратимых изменениях в отношениях США и ЕС
До полного развала трансатлантического альянса не дойдет, но отношения США и Европы изменятся навсегда. Трамп для Европы не чужак, чтобы взять и все разрушить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работу Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
2026-01-28T04:45
2026-01-28T04:45
Отвечая на вопрос о возможном развале единства Запада и западного евроатлантизма в результате действий Трампа в Гренландии, Лукьянов уточнил термин. По его мнению, "развал" в данном контексте — слово "слишком громкое".Вряд ли что-то качественно изменится в отношении США к Европе даже в случае отсутствия личного отпечатка, который привносит американский лидер, считает эксперт."Вряд ли США вдруг поймут, что "не-не, Европа чрезвычайно важна". Это все в прошлом. Хотя ярких эскапад с открытым унижение союзников, наверное, не будет — причем вне зависимости от того, кто придет к власти в США", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале "Ростислав Ищенко: США надо не в авантюры лезть, а отказаться от всего, как это когда-то сделала Россия" на сайте Украина.ру.
Прежнего Запада уже не будет: прогноз политолога о необратимых изменениях в отношениях США и ЕС

04:45 28.01.2026
 
До полного развала трансатлантического альянса не дойдет, но отношения США и Европы изменятся навсегда. Трамп для Европы не чужак, чтобы взять и все разрушить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работу Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Отвечая на вопрос о возможном развале единства Запада и западного евроатлантизма в результате действий Трампа в Гренландии, Лукьянов уточнил термин. По его мнению, "развал" в данном контексте — слово "слишком громкое".
"Безусловно, идёт качественное изменение отношений [США и Европы], но в целом это всё равно страны одного культурно-исторического поля. Трамп, грубо говоря, европейцам не чужак, чтобы взять и все разрушить. Но он все-таки — некоторая аномалия, которая отражает тенденцию, сильно её утрируя", — констатировал эксперт.
Вряд ли что-то качественно изменится в отношении США к Европе даже в случае отсутствия личного отпечатка, который привносит американский лидер, считает эксперт.
"Вряд ли США вдруг поймут, что "не-не, Европа чрезвычайно важна". Это все в прошлом. Хотя ярких эскапад с открытым унижение союзников, наверное, не будет — причем вне зависимости от того, кто придет к власти в США", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему в материале "Ростислав Ищенко: США надо не в авантюры лезть, а отказаться от всего, как это когда-то сделала Россия" на сайте Украина.ру.
