Прежнего Запада уже не будет: прогноз политолога о необратимых изменениях в отношениях США и ЕС
До полного развала трансатлантического альянса не дойдет, но отношения США и Европы изменятся навсегда. Трамп для Европы не чужак, чтобы взять и все разрушить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работу Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Отвечая на вопрос о возможном развале единства Запада и западного евроатлантизма в результате действий Трампа в Гренландии, Лукьянов уточнил термин. По его мнению, "развал" в данном контексте — слово "слишком громкое".
"Безусловно, идёт качественное изменение отношений [США и Европы], но в целом это всё равно страны одного культурно-исторического поля. Трамп, грубо говоря, европейцам не чужак, чтобы взять и все разрушить. Но он все-таки — некоторая аномалия, которая отражает тенденцию, сильно её утрируя", — констатировал эксперт.
Вряд ли что-то качественно изменится в отношении США к Европе даже в случае отсутствия личного отпечатка, который привносит американский лидер, считает эксперт.
"Вряд ли США вдруг поймут, что "не-не, Европа чрезвычайно важна". Это все в прошлом. Хотя ярких эскапад с открытым унижение союзников, наверное, не будет — причем вне зависимости от того, кто придет к власти в США", — резюмировал собеседник издания.
