Возможный переход Гренландии к США способен спровоцировать новые международные споры. Он спровоцирует эффект домино для всей системы границ в Арктике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин
Доронин, перечисляя правовые проблемы возможной аннексии, указал на конкретный территориальный вопрос. "В случае перехода Гренландии к США также может встать вопрос о спорном острове Ханса (между Данией и Канадой), который был урегулирован в 2022 г.", — заявил эксперт.Он подчеркнул, что это лишь один из множества "серых" правовых вопросов. "То есть в правовой плоскости может возникнуть много сложных серых вопросов", — добавил Доронин.Этим замечанием эксперт указал, что последствия выйдут далеко за рамки простой смены юрисдикции одного острова. Урегулированный конфликт может возобновиться, так как новый суверен — США — не является стороной прежних договорённостей между Данией и Канадой."Перейдут ли они автоматически к США?" — поставил риторический вопрос Доронин, говоря о заявках на континентальный шельф. По его словам, правовой хаос практически неизбежен.Полный текст материала "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в статье Павла Котова "Гренландия: как Трамп вернул Запад в начало 20 века и к чему теперь готовиться России" на сайте Украина.ру.
Встанет вопрос об острове Ханса: Доронин про новые территориальные споры при переходе Гренландии к США
Доронин, перечисляя правовые проблемы возможной аннексии, указал на конкретный территориальный вопрос. "В случае перехода Гренландии к США также может встать вопрос о спорном острове Ханса (между Данией и Канадой), который был урегулирован в 2022 г.", — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что это лишь один из множества "серых" правовых вопросов. "То есть в правовой плоскости может возникнуть много сложных серых вопросов", — добавил Доронин.
Этим замечанием эксперт указал, что последствия выйдут далеко за рамки простой смены юрисдикции одного острова. Урегулированный конфликт может возобновиться, так как новый суверен — США — не является стороной прежних договорённостей между Данией и Канадой.
"Перейдут ли они автоматически к США?" — поставил риторический вопрос Доронин, говоря о заявках на континентальный шельф. По его словам, правовой хаос практически неизбежен.