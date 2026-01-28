Угроза атак украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 28.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260128/ugroza-atak-ukrainskikh-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1074902377.html
Угроза атак украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Угроза атак украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 28.01.2026 Украина.ру
Угроза атак украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов закрыты несколько аэропортов. Сводку на 4:00 мск 28 января опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-01-28T00:12
2026-01-28T00:13
новости
украина.ру
россия
краснодар
крым
запорожская область
ростовская область
волгоградская область
липецк
воронежская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Запорожской, Ростовской, Волгоградской, Липецкой, Воронежской, Брянской областях, в Краснодарском крае.Для ряда территорий объявлялась тревога по реактивным БПЛА.На Крымском мосту временно перекрывалось движение автотранспорта, в настоящее время оно восстановлено."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Белгородской, Рязанской, Тульской, Тамбовской, Саратовской, Калужской, Смоленской, Орловской, Курской областях, в ЛНР, в Адыгее.Временные ограничения на полёты самолётов в ночь на 28 января вводились в аэропортах Геленджика, Краснодара и Волгограда. Позднее ограничения на полёты в аэропорту Краснодара были сняты.Ранее сообщалось, что в Брянской области в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ ранен мирный житель.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
краснодар
крым
запорожская область
ростовская область
волгоградская область
липецк
воронежская область
брянская область
краснодарский край
крымский мост
белгородская область
рязанская область
саратовская область
калужская область
смоленск
орловская область
курская область
лнр
геленджик
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_296:0:1256:720_1920x0_80_0_0_eb93476406c1641a993071761d34ce8c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, россия, краснодар, крым, запорожская область, ростовская область, волгоградская область, липецк, воронежская область, брянская область, краснодарский край, крымский мост, белгородская область, рязанская область, саратовская область, калужская область, смоленск, орловская область, курская область, лнр, геленджик, бпла, всу, угроза, пво, аэропорты, росавиация
Новости, Украина.ру, Россия, Краснодар, Крым, Запорожская область, Ростовская область, Волгоградская область, Липецк, Воронежская область, Брянская область, краснодарский край, Крымский мост, Белгородская область, Рязанская область, Саратовская область, Калужская область, Смоленск, Орловская область, Курская область, ЛНР, Геленджик, БПЛА, ВСУ, угроза, ПВО, аэропорты, Росавиация

Угроза атак украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

00:12 28.01.2026 (обновлено: 00:13 28.01.2026)
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов закрыты несколько аэропортов. Сводку на 4:00 мск 28 января опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Запорожской, Ростовской, Волгоградской, Липецкой, Воронежской, Брянской областях, в Краснодарском крае.
Для ряда территорий объявлялась тревога по реактивным БПЛА.
На Крымском мосту временно перекрывалось движение автотранспорта, в настоящее время оно восстановлено.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Белгородской, Рязанской, Тульской, Тамбовской, Саратовской, Калужской, Смоленской, Орловской, Курской областях, в ЛНР, в Адыгее.
Временные ограничения на полёты самолётов в ночь на 28 января вводились в аэропортах Геленджика, Краснодара и Волгограда. Позднее ограничения на полёты в аэропорту Краснодара были сняты.
Ранее сообщалось, что в Брянской области в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ ранен мирный житель.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руРоссияКраснодарКрымЗапорожская областьРостовская областьВолгоградская областьЛипецкВоронежская областьБрянская областькраснодарский крайКрымский мостБелгородская областьРязанская областьСаратовская областьКалужская областьСмоленскОрловская областьКурская областьЛНРГеленджикБПЛАВСУугрозаПВОаэропортыРосавиация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:39Сумское направление. Успехи ВС РФ
08:10Зеленский может приехать в Москву - Welt
08:06Какой туризм доступен только жителям России: Дмитриев об экономическом и идеологическом чуде КНДР
07:40ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией
07:20ВС РФ ударили по объектам противника в Виннице и Кривом Роге
07:00Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке
06:30Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии
06:20"Добьют всё живое, что осталось в украинской экономике". Эксперты и политики о ситуации в стране
06:10Новая авантюра? Почему Киев начал обострение на белорусском направлении
06:00У палаток "незламности" дежурят ТЦК: эксперт о том, как Киев ловит уклонистов на фоне блэкаутов
05:45Почему "формула Трампа" не работает и что хочет Россия. Украина в международном контексте
05:40Все время хотят "бахнуть ядеркой": Ищенко об электорате, которому нравятся авантюры Трампа
05:30После освобождения Дегтярного ВС РФ потеснили ВСУ в районе Нестерного и Круглого — полковник Алехин
05:15Двойная логика Запада: Ищенко объяснил, почему США никогда не признавали Прибалтику частью СССР
05:00Зачем Трампу Гренландия: политолог про "прыжок с моста" и амбиции американского президента
04:45"Никто не хочет связываться с США": Лукьянов о том, почему мир не смог ответить на захват Мадуро
04:30"Первое наглое вторжение": Ищенко назвал отправную точку конфронтации Запада с Россией
04:18Родригес приняла присягу вооружённых сил Венесуэлы и объявила о первоочередных задачах
04:15"Хвост, который виляет собакой": Скориков рассказал про цели Зеленского на переговорах по Украине
04:00Выстроить "прекрасный новый мир": Ищенко о задаче России по завершении нынешнего исторического этапа
Лента новостейМолния