Угроза атак украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов закрыты несколько аэропортов. Сводку на 4:00 мск 28 января опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-01-28T00:12

2026-01-28T00:12

2026-01-28T00:13

новости

украина.ру

россия

краснодар

крым

запорожская область

ростовская область

волгоградская область

липецк

воронежская область

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg

Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Запорожской, Ростовской, Волгоградской, Липецкой, Воронежской, Брянской областях, в Краснодарском крае.Для ряда территорий объявлялась тревога по реактивным БПЛА.На Крымском мосту временно перекрывалось движение автотранспорта, в настоящее время оно восстановлено."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Белгородской, Рязанской, Тульской, Тамбовской, Саратовской, Калужской, Смоленской, Орловской, Курской областях, в ЛНР, в Адыгее.Временные ограничения на полёты самолётов в ночь на 28 января вводились в аэропортах Геленджика, Краснодара и Волгограда. Позднее ограничения на полёты в аэропорту Краснодара были сняты.Ранее сообщалось, что в Брянской области в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ ранен мирный житель.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

