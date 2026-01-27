https://ukraina.ru/20260127/udar-po-si-iz-armii-stanet-li-general-chzhan--kitayskim-tukhachevskim----1074887474.html

Удар по Си из армии. Станет ли генерал Чжан "китайским Тухачевским"

Удар по Си из армии. Станет ли генерал Чжан "китайским Тухачевским"

Китайская Народная Республика (КНР) не так монолитна и едина изнутри, как это хотели бы показать снаружи ее руководство и лично председатель Си Цзиньпин. То, что произошло там на днях, экс-советник по нацбезопасности экс-президента США Джо Байдена Джейк Салливан назвал "сейсмическим событием".

Разумеется, по возможным последствиям для жизни этой страны, если окажется, что арест – это свидетельство глубинного разлома, которое теперь вырвалось наружу и чревато самыми неожиданными и плохо предсказуемыми продолжениями.А в Китае были арестованы члены Центрального военного совета (ЦВС), высшего гражданского органа по руководству армией, генералы Чжан Юся и Лю Чжэньли. Официальное издание вооруженных сил КНР PLA Daily сообщило: "Чжан Юся и Лю Чжэньли, будучи высокопоставленными кадрами партии и армии, серьезно предали доверие и ожидания ЦК КПК и ЦВС, грубо попрали и подорвали систему ответственности председателя ЦВС, способствовали возникновению серьезных политических и коррупционных проблем, подрывавших абсолютное руководство партии над армией и угрожавших основам правления партии, серьезно повредили имиджу и престижу ЦВС и повлияли на политическую и идеологическую основу единства среди всех офицеров и солдат".Это очень серьезные обвинения, если учесть статус арестованных. Первого называют "правой рукой товарища Си" в ЦВС, он – член Политбюро ЦК КПК и зампредседателя там, где Си – председатель. Второй – начальник Объединенного штаба ЦВС. И теперь это орган практически деморализован: из семи его членов остались только два, сам Си и еще один его новый зам – Чжан Шэнминь, отвечающий за вопросы дисциплины и расследования коррупции в вооруженных силах.Среди других версий происшедшего – передача секретов атомных вооружений Китая врагам. Каким – не совсем понятно: генерал Чжан в 2024 году был в США и вел переговоры с упомянутым советником Салливаном. А через год посещал Россию, а к России в Китае хорошо относится находящаяся у власти группировка Си, но есть и те, кто готов ориентироваться не на Россию, а на Запад и США.Заговорили и о личной нелояльности арестованных генералов нынешнему руководству Китая во главе с Си, и даже о подготовке военного переворота по замене власти, который и был приурочен к следующему XXI съезду Компартии Китая (КПК) и 100-летию Национально-освободительной армии Китая (НОАК), намеченным на лето-осень 2027 года.Съезды КПК проводятся раз в пятилетку, а столетний юбилей НОАК, образованной 1 августа 1927 года, – вообще знаменательное событие. И к таким праздникам в Китае действительно подтверждается, корректируется или вообще меняется стратегия и тактика развития страны. Так уж там повелось, чтобы люди лучше запоминали изменения.А на ХХ съезде КПК в 2022 году Си Цзиньпин отказался передавать власть так называемому "шестому поколению" китайских руководителей, как завещал Дэн Сяопин, творец нынешнего Китая. Согласно Дэну, каждое поколение должно править 10 лет, а потом передавать власть следующему. Так Си в 2012 году возглавил пятое поколение. Но через две пятилетки он нарушил порядок, соблюдавшийся 30 лет, и после Мао Цзэдуна стал вторым "Кормчим", то есть национальным лидером, который персонально олицетворяет и проводит курс и реформы, определяющие облик и поведение Китая на планете.Си шел к такому шагу последовательно: на XIX съезде КПК в 2017 году была упразднена норма Конституции о десятилетнем пребывании руководителей на высших должностях в партии и государстве. Через 5 лет Си пошел на третий срок, а в 2027-м, видимо, хочет править еще пятилетку. Но, похоже, он заподозрил или получил достоверную информацию, что есть те, кто хотел бы этому помешать. И что находятся они в армии.Армия в Китае занимает особое положение. Мао Цзэдун, как известно, говорил, что "винтовка рождает власть" и впервые ввел принцип: контроль над армией обеспечивал и гарантии передачи власти, и сохранение преемственности курса. Хоть армия и подчинена коммунистам, именно руководящие армией военные и партийные чины являются своеобразным гарантом стабильности и во власти, и в стране. Вооруженные силы Китая находятся под двойным управлением со стороны двух военных советов (ВС) – в Центральном комитете Компартии (ВС ЦК КПК) и Центрального военного (ЦВС). ВС ЦК КПК, который руководит Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и войсками Народной вооруженной милиции Китая, – это партийное руководство. ЦВС КНР – гражданское, со стороны государства, фактически параллельный орган, формальная дань гражданскому государству.Персонально два ВС фактически совпадают, и глава этих советов во главе вооруженной армады всесилен. Этот человек в Китае – Си Цзиньпин, но он, оказывается, не уверен, что его не сковырнут, и потому вполне может опасаться нелояльных. Особенно если они в погонах...Так в 30-ые годы в СССР Иосиф Сталин опасался военной фронды и разгромил военную оппозицию во главе с маршалом Михаилом Тухачевским, которого обвинили не только в работе на немецкую разведку, что, скорее всего, было полной чушью, но и в "бонапартизме" – стремлении свергнуть авторитарную диктатуру Сталина путем госпереворота. Этот переворот военных имени Тухачевского – одна из самых ходовых версий-оправдание военного погрома, устроенного Сталиным в Красной армии…Возбуждение подозрения к генералам у Си, надуманные обвинения в их адрес – это вполне может быть выполнение плана по дискредитации как армии, так и самого партийного руководства, направленное на ослабление позиций как самого товарища Си, так и его НОАК и всего Китая.Не зря же Салливан активно рассказывал, какой генерал Чжан Юся – самостоятельный военный, который не смотрит в рот Си и ведет себя крайне независимо. Они встречались в Пекине в 2024 году, и Салливан тогда же дал генералу оценку: он, мол, не чувствует необходимости оглядываться через плечо, чтобы угодить китайскому лидеру. "Он говорил прямо, как и подобает военному, но при этом не выглядел человеком, которому нужно быть осторожным", — сказал экс-советник президента США. И подчеркнул, что на встрече обсуждались ядерные вопросы, хотя разговор и носил общий характер.Как бы невзначай подчеркнул – мастера они случайно допускать утечки и типа случайно вбрасывать компромат. Как гитлеровские разведчики, дискредитировавшие генералов и маршалов в глазах Сталина. Мало что изменилось с тех пор в этом гнусном и подлом деле. Во всяком случае американская газета The Wall Street Journal сразу начал разгонять информацию о том, что Чжан и его коллега по несчастью были заподозрены в передаче США ключевых технических данных о китайском ядерном оружии. А помимо этого подсыпали и других грехов: обвинили в злоупотреблении служебным положением, в частности, в получении крупных взяток в обмен на продвижение по службе в структурах, отвечающих за исследования, разработку и закупку военной техники и даже в продаже должности министра обороны…Особо Салливан теперь подчеркивает, что главное недоумение вызывает тот факт, что Си и Чжан – очень близкие люди. И по жизни, и по убеждениям, и по месту в китайском обществе. Они оба – так называемые "принцы", то есть прямые потомки первых коммунистических китайских руководителей, которые сами непосредственно воевали за независимость Китая, а потом передали право на власть своим детям, против чего выступили так называемые "комсомольцы" – руководители, которые пробились во власть страны самостоятельно, например, через руководство комсомолом или провинциями, без солидной партийной родословной.Война между "принцами" и "комсомольцами" была и, судя по всему, будет определяющей в расстановке кадров во властной иерархии Китая последние лет 30-40. Равно как и воспроизведется, когда схлестнутся уже дети "принцев" и "комсомольцев", а между ними втиснутся выдвиженцы региональных элит и воротил китайского бизнеса, который все больше и больше определяет курс коммунистического Китая и влияют на его идеологический окрас и выбор внешних партнеров. Это надолго может определить турбулентность всей китайской системы.Генерал Чжан ЮсяОтцы Си и Чжана воевали в 40-ых годах, а их и их детей поднял из маоистского небытия и забвения культурной революции лично Дэн Сяопин. "Принцы" близки, но только по происхождению. А вот Си, по общему мнению, выдвигаясь в "кормчие" и руля страной в этом статусе, старался максимально объединить и примирить в своем руководстве интересы и комсомольцев, и богатейших регионалов, и разношерстный и разноориентированный бизнес, не отходя от главных коммунистических догм и курса государства.А в этом вопросе Си недалек от президента США Дональда Трампа или президента России Владимира Путина – он тоже хочет сделать свой Китай великим. И даже поставил цель – к 2050 году превратить Китай в бесспорную первую экономику мира. И идет к этой цели, как видим, с опережением графика, что и вызывает такое жгучее желание конкурентов, недругов и оппонентов помещать ему и похоронить его идеи и начинания…И таким оружием против Си и Китая вполне может стать заговор генералов, которые захотят или сами захватить власть или хотя бы вернуть порядок формирования власти, завещанный Дэн Сяопином. В пользу тех сил, которым не нравится всевластие Си Цзиньпина.А сознательно они это делают или нет, хотят покончить с коммунизмом в Китае или наоборот – вернуть его в ортодоксальное маоистское русло – не так и важно. Для организаторов провокации (если это вброс и провокация) внутри страны и особенно за ее пределами главное – затормозить развитие Китая. Любой ценой. И, конечно же, реализовать еще одну наметившуюся линию поведения западных элит – стремление пересидеть время Трампа, Путина, Си. Если не удастся устранить физически или отстранить их от власти, то хотя бы переждать их каденции. В надежде, что на смену им придут более удобные политики.Си – опытный и грамотный политик, и он прекрасно понимает и, видимо, чувствует опасность, исходящую то ли от консерваторов, то ли от либералов в армии. И масштабные чистки в китайском военном руководстве продолжаются уже в течение нескольких лет. При Си в тюрьму отправились два министра обороны, их нынешний преемник Дун Цзюнь обвиняется по делу о коррупции. А это обвинение такое, что по нему в Китае очень легко оказаться перед расстрельным взводом.Были арестованы генералы из командования ракетных войск. В апреле 2025 года был снят с должности и арестован коллега генерала Чжана генерал-полковник Хэ Вэйдун, тоже один из двух заместителей Си Цзиньпина в ЦВС, и армия фактически полностью перешла под контроль другого зама — Чжана Юся. А он не лоялен Си. Вот и слетел, все, круг приобрел логические очертания…Политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, член Российского совета по международным делам Василий Кашин в интервью российским журналистам рассказал о том, что причиной ослабления позиций Си важно для США еще и потому, что они собираются воевать с Поднебесной. "Судя по фрагментарной информации, поступающей из китайских и гонконгских источников, в действительности Чжан Юся пострадал в силу наличия у него слишком большого бизнес-окружения и обширной системы связей в военных и партийно-государственных структурах. В частности, речь идет о коммерческой деятельности некоторых представителей семьи Чжан Юся, а также о непропорциональном усилении позиций генерала в военной системе КНР после того, как многие другие видные военные руководители попали под предыдущие волны очистительных кампаний. Полагаю, задержание Чжан Юся связано именно с борьбой за власть. Помимо прочего, здесь Си Цзиньпин хочет добиться большей управляемости военной системы Китая, ожидая наступления периода более острого противоборства с США", – сказал Кашин.И с этим трудно спорить. США умеют и играть, и выстраивать играющие схемы в долгую. Но и китайцы не лыком шиты, они несколько тысячелетий под этим небом сохраняют свою государственность.В интересное время мы живем…Еще о китайской ситуации читайте в статье Владимира Скачко "Пятое поколение еще на пять лет. Товарищ Си — принц с задатками комсомольца"

