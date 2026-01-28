https://ukraina.ru/20260128/putin-provedt-v-moskve-peregovory-s-prezidentom-sirii-1074906304.html

Путин проведёт в Москве переговоры с президентом Сирии

Путин проведёт в Москве переговоры с президентом Сирии - 28.01.2026 Украина.ру

Путин проведёт в Москве переговоры с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин 28 января проведет переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который приедет в Москву с очередным рабочим визитом. Об этом 27 января сообщила пресс-служба Кремля

2026-01-28T02:42

2026-01-28T02:42

2026-01-28T02:42

новости

украина.ру

россия

москва

владимир путин

мид

сирия

переговоры

международные отношения

ближний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0f/1070133196_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_684e574abd99a29ec1d17fb1645d9d8c.jpg

"28 января состоятся переговоры президента Российской Федерации Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется обсудить состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в Ближневосточном регионе", — говорится в сообщении.Глава Сирии приезжал в Москву для встречи с Путиным в середине октября. Октябрьская встреча стала первым контактом России и Сирии на высшем уровне после смены власти в арабской республике. Тогда главы государств обсудили двусторонние отношения, состоянии и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.Вице-премьер Александр Новак по итогам октябрьской встречи рассказал, что стороны затронули конкретные проекты в области энергетики и транспорта, развития туризма и здравоохранения, в культурно-гуманитарной сфере. По словам вице-премьера, обсуждалась и тема гуманитарных поставок в Сирию, прежде всего пшеницы, продовольствия, медикаментов.Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос, затрагивали ли Путин и лидер Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах 15 октября в Москве вопрос военных баз РФ, заявил, что в ходе встречи обсуждалось всё.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

москва

сирия

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, россия, москва, владимир путин, мид, сирия, переговоры, международные отношения, ближний восток