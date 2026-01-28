https://ukraina.ru/20260128/putin-provedt-v-moskve-peregovory-s-prezidentom-sirii-1074906304.html
Путин проведёт в Москве переговоры с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин 28 января проведет переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который приедет в Москву с очередным рабочим визитом. Об этом 27 января сообщила пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин 28 января проведет переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который приедет в Москву с очередным рабочим визитом. Об этом 27 января сообщила пресс-служба Кремля
"28 января состоятся переговоры президента Российской Федерации Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется обсудить состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в Ближневосточном регионе", — говорится в сообщении.
Глава Сирии приезжал в Москву для встречи с Путиным в середине октября. Октябрьская встреча стала первым контактом России и Сирии на высшем уровне после смены власти в арабской республике. Тогда главы государств обсудили двусторонние отношения, состоянии и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Вице-премьер Александр Новак по итогам октябрьской встречи рассказал, что стороны затронули конкретные проекты в области энергетики и транспорта, развития туризма и здравоохранения, в культурно-гуманитарной сфере. По словам вице-премьера, обсуждалась и тема гуманитарных поставок в Сирию, прежде всего пшеницы, продовольствия, медикаментов.
Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос, затрагивали ли Путин и лидер Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах 15 октября в Москве вопрос военных баз РФ, заявил, что в ходе встречи обсуждалось всё. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.