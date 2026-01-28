Путин проведёт в Москве переговоры с президентом Сирии - 28.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260128/putin-provedt-v-moskve-peregovory-s-prezidentom-sirii-1074906304.html
Путин проведёт в Москве переговоры с президентом Сирии
Путин проведёт в Москве переговоры с президентом Сирии - 28.01.2026 Украина.ру
Путин проведёт в Москве переговоры с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин 28 января проведет переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который приедет в Москву с очередным рабочим визитом. Об этом 27 января сообщила пресс-служба Кремля
2026-01-28T02:42
2026-01-28T02:42
новости
украина.ру
россия
москва
владимир путин
мид
сирия
переговоры
международные отношения
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0f/1070133196_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_684e574abd99a29ec1d17fb1645d9d8c.jpg
"28 января состоятся переговоры президента Российской Федерации Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется обсудить состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в Ближневосточном регионе", — говорится в сообщении.Глава Сирии приезжал в Москву для встречи с Путиным в середине октября. Октябрьская встреча стала первым контактом России и Сирии на высшем уровне после смены власти в арабской республике. Тогда главы государств обсудили двусторонние отношения, состоянии и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.Вице-премьер Александр Новак по итогам октябрьской встречи рассказал, что стороны затронули конкретные проекты в области энергетики и транспорта, развития туризма и здравоохранения, в культурно-гуманитарной сфере. По словам вице-премьера, обсуждалась и тема гуманитарных поставок в Сирию, прежде всего пшеницы, продовольствия, медикаментов.Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос, затрагивали ли Путин и лидер Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах 15 октября в Москве вопрос военных баз РФ, заявил, что в ходе встречи обсуждалось всё.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
москва
сирия
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0f/1070133196_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_5b593a98ea04014216be063b169a5ac8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, россия, москва, владимир путин, мид, сирия, переговоры, международные отношения, ближний восток
Новости, Украина.ру, Россия, Москва, Владимир Путин, МИД, Сирия, переговоры, международные отношения, Ближний Восток

Путин проведёт в Москве переговоры с президентом Сирии

02:42 28.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа
Встреча президента Владимира Путина и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент России Владимир Путин 28 января проведет переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который приедет в Москву с очередным рабочим визитом. Об этом 27 января сообщила пресс-служба Кремля
"28 января состоятся переговоры президента Российской Федерации Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется обсудить состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в Ближневосточном регионе", — говорится в сообщении.
Глава Сирии приезжал в Москву для встречи с Путиным в середине октября. Октябрьская встреча стала первым контактом России и Сирии на высшем уровне после смены власти в арабской республике. Тогда главы государств обсудили двусторонние отношения, состоянии и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Вице-премьер Александр Новак по итогам октябрьской встречи рассказал, что стороны затронули конкретные проекты в области энергетики и транспорта, развития туризма и здравоохранения, в культурно-гуманитарной сфере. По словам вице-премьера, обсуждалась и тема гуманитарных поставок в Сирию, прежде всего пшеницы, продовольствия, медикаментов.
Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос, затрагивали ли Путин и лидер Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах 15 октября в Москве вопрос военных баз РФ, заявил, что в ходе встречи обсуждалось всё.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руРоссияМоскваВладимир ПутинМИДСирияпереговорымеждународные отношенияБлижний Восток
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:39Сумское направление. Успехи ВС РФ
08:10Зеленский может приехать в Москву - Welt
08:06Какой туризм доступен только жителям России: Дмитриев об экономическом и идеологическом чуде КНДР
07:40ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией
07:20ВС РФ ударили по объектам противника в Виннице и Кривом Роге
07:00Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке
06:30Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии
06:20"Добьют всё живое, что осталось в украинской экономике". Эксперты и политики о ситуации в стране
06:10Новая авантюра? Почему Киев начал обострение на белорусском направлении
06:00У палаток "незламности" дежурят ТЦК: эксперт о том, как Киев ловит уклонистов на фоне блэкаутов
05:45Почему "формула Трампа" не работает и что хочет Россия. Украина в международном контексте
05:40Все время хотят "бахнуть ядеркой": Ищенко об электорате, которому нравятся авантюры Трампа
05:30После освобождения Дегтярного ВС РФ потеснили ВСУ в районе Нестерного и Круглого — полковник Алехин
05:15Двойная логика Запада: Ищенко объяснил, почему США никогда не признавали Прибалтику частью СССР
05:00Зачем Трампу Гренландия: политолог про "прыжок с моста" и амбиции американского президента
04:45"Никто не хочет связываться с США": Лукьянов о том, почему мир не смог ответить на захват Мадуро
04:30"Первое наглое вторжение": Ищенко назвал отправную точку конфронтации Запада с Россией
04:18Родригес приняла присягу вооружённых сил Венесуэлы и объявила о первоочередных задачах
04:15"Хвост, который виляет собакой": Скориков рассказал про цели Зеленского на переговорах по Украине
04:00Выстроить "прекрасный новый мир": Ищенко о задаче России по завершении нынешнего исторического этапа
Лента новостейМолния