Экономика Украины и война: взятка на 800 млрд и заработок на электроэнергии

Экономика Украины и война: взятка на 800 млрд и заработок на электроэнергии

Если на минувшей неделе главной темой был коммунальный коллапс в Киеве, то теперь он стал рутиной: ВКС продолжают обнулять усилия киевских слесарей и электромонтёров по ремонту и восстановлению. На этом фоне электроэнергия становится предметом спекуляции, а её отсутствие подталкивает киевскую власть к необходимости проведения переговоров с Россией.

Заодно её мотивируют, обещая деньги и светлое будущее.Читайте об этих и других новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Обещание на 800 млрдНа фоне возобновившихся переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби и формирования рабочих групп, западные деловые СМИ стали делиться параметрами гипотетического соглашения между Украиной и Россией. Поток "инсайдов" не останавливает даже тот факт, что Киев не намерен идти Москве на уступки по принципиальным вопросам, первый из которых — вывод войск с Донбасса, а Зеленский ведёт переговоры не для того, чтобы договориться, а чтобы потянуть время.С точки зрения экономики особое значение имеют два момента — обещание членства в ЕС и щедрое финансирование.Первый момент — принятие Украины в ЕС в особом порядке с 1 января 2027 года. Соответствующей новостью поделился президент Сербии Вучич. В связи с этим стоит отметить несколько факторов, которые делают подобное обещание нереализуемы.Против принятия Украины в ЕС выступают Венгрия, Сербия, Польша и Чехия. На самом деле, в список можно включать все страны Восточной Европы с более-менее развитым растениеводством — Украина для них является конкурентом, от сельскохозяйственной продукции которой они защищались как могли и даже пошли на открытый конфликт с Еврокомиссией. Отдельный вопрос — перекройка бюджета ЕС так как Украину придётся на десятилетия вперёд брать на европейское довольствие, ограничивая субсидии странам Восточной Европы. Для понимания: только Румыния с момента вступления в ЕС получила от него 66 млрд евро "чистыми".Категорически против выступит и Россия. В парадигме до СВО вступление в ЕС Москва ещё могла бы допустить вступление Украины в ЕС. Однако ЕС в феврале 2022 года перестал быть экономическим объединением: он быстро идеологизировался и теперь милитаризуется. Поэтому для Москвы теперь членство Украины является неприемлемым как в ЕС, так и в НАТО.Второй момент — обещание Украине 800 млрд долларов инвестиций в случае завершения войны. Этот "пряник" идёт в одном пакете с ускоренным принятием в ЕС. Деньги Киеву обещают начать выделять через 100 дней после подписания мирного соглашения и вплоть до 2040 года. 600 млрд обязуются выделить США, ЕС, МВФ и ВБ, а остальные 200 планируют привлечь из частного сектора в виде инвестиций, в том числе посредством созданного во исполнение условий "минеральной сделки" инвестиционного фонда.Опять же, звучит всё хорошо и крайне похоже на чрезвычайно соблазнительную взятку. 600 млрд (у них есть источники финансирования) на 14 лет означают ежегодному притоку почти 43 млрд долларов — это среднегодовой объём внешнего финансирования для покрытия бюджетного дефицита в 2022–2024 годах. Такие деньги позволят украинской бюрократии воровать, практически ни в чём себе не отказывая. Однако, как и с членством в ЕС, есть ряд факторов, делающих это обещание нереализуемым.Обещать не значит жениться, тем более, если обещает Трамп. Поэтому вложения со стороны США придётся отрабатывать и не только недрами.Кроме того, в эту сумму наверняка попытаются включить замороженные российские золотовалютные резервы. Понятно, что с этими деньгами федеральная власть уже попрощалась: их в полном объёме не вернут и вопрос состоит в том, удастся получить хотя бы часть от суммы. Однако многое будет зависеть от параметров мира и экономических преимуществ, которые он будет сулить России, например, снятия санкций.И, что самое важное, даже получение всех денег не гарантирует восстановления Украины. Проблема не столько в деньгах, сколько в полном интеллектуальном и деятельностном бессилии украинской власти. Практика последних лет показала, что людей с прямыми руками и организационным талантом в её составе лишь единицы. В Киеве за 4 года из 2 тыс. повреждённых МКД (многоквартирных домов) полностью восстановлены лишь 27, ещё 8 домов в процессе восстановления на разных этапах, в том числе и "бумажных". Водопроводную систему Николаева восстановили лишь к осени 2025 года, а до того — с октября 2022 года, если что и мешало украинкой власти, то только она сама. Единственное исключение — деятельность Александра Вилкула в Кривом Роге, где оперативно проложили новые водоводы после уничтожения плотины Каховской ГЭС. В то же время в этом же городе ещё в прошлый отопительный сезон без тепла выживали около 90 тыс. горожан. Так что после "регионалов" более-менее грамотных управленцев на Украине не осталось.В общем, деньги не тождественны восстановлению. Куда важнее толковые чиновники и руководители предприятий, а с ними на Украине большая беда: невозможно научиться строить, если единственной мотивацией является воровство.ЭнергоспекулянтыИ, собственно, о воровстве.Портал Lostarmor подсчитал, что 24 января в среднем по Украине электроэнергия была 8,5 часов в сутки. При этом в Тернопольской и Полтавской областях свет был менее 3 часов в сутки. На этом фоне киевская власть придумала как сделать и без того катастрофическую ситуацию совсем ужасной.НКРЭКУ, которую Зеленский на фоне скандала с плёнками Миндича обещал разогнать, 16 января приняла постановление №70, которым повысила предельные цены на электроэнергию на рынке на сутки вперёд до 15 тыс. гривен за 1 кВт*ч без НДС. Если в декабре 1 кВт*ч стоил 6,4–6,65 гривен, то 21–25 января уже 11,1 гривны без НДС. Проще говоря, в условиях, когда вести нормальную хозяйственную деятельность просто невозможно, киевская власть задирает ценник на электроэнергию для бизнеса в 2 раза. Впереди, напоминаю, повышение налогов — внешнего финансирования Украина получит в 4 раза меньше обещанного (15 млрд вместо 60 млрд).Повысив цены на электроэнергию, киевская власть совмещает для себя приятное с полезным. Полезное — удовлетворение требований МВФ, чьим клеркам важно, чтобы всё соответствовало рыночным реалиям и не требовало субсидирования из госбюджета. Приятное — создаёт возможности для заработка.В моменте заработал ДТЭК Трейдинг: компания закупила 20% от месячного импорта электроэнергии и выкупила всю электроэнергию на третью декаду января по цене в 7 гривен за кВт*ч, чтобы продать её в итоге по 9–15 гривен за кВт*ч. Однако поднялся шум и "Д. Трейдинг" пришлось отказаться от контракта, а "Энергоатом" теперь обвиняют в причинении государству убытков на 2 млрд гривен посредством сговора с трейдерами.К слову, пока ДТЭК Трейдинг зарабатывает (но ей не дают), гендиректор ДТЭК в Давосе констатировал гуманитарную катастрофу в Киеве, потерю компанией 60–70% генерации и прогнозировал необходимость создания с нуля энергосистемы Украины, на что потребуется 65–70 млрд долларов.А в перспективе зарабатывать будет тот, кто приватизирует "Энергоатом" — глава Минэкономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев 20 января сообщил о готовности продать 25% пакет акций госоператора АЭС. Эксперты данный пакет акций оценивают в 1,5–2 млрд долларов. За этот актив будет идти ожесточённая схватка: себестоимость 1 кВт*ч электроэнергии с украинских АЭС составляет 1,15 гривен без НДС, тогда как продавать её можно за столько, сколько позволит НКРЭКУ, обеспечивая хоть и тысячу процентов прибыли. А сами АЭС остаются пока единственными электростанциями, по которым ВКС России не наносят ударов.В общем, контроль над остатками (или останками) украинской критической инфраструктуры с одновременной возможностью устанавливать тарифы позволит обогатиться любому украинскому олигарху. Или не украинскому так как на Западе не могут не знать о такой схеме заработка. Затраченные деньги можно будет очень быстро "отбить" и выйти в такой плюс, что заработкам позавидуют мексиканские наркокартели.А платить за всё в итоге будут граждане Украины так как бизнес неизбежно переложит свои издержки на конечного потребителя.А теперь о бизнесе.Усугубление экономического кризисаРесторанный консультант Ольга Наносова прогнозирует закрытие до весны 20% киевских ресторанов так как работать без электроэнергии они не могут. В схожей ситуации окажется и несетевая торговля — у "сетивиков" больше запас прочности, что позволит им дольше выживать.Впрочем, проблемы ресторанов выглядят мелочью по сравнению с бедами металлургов: "АрселорМиттал Кривой Рог" во втором квартале текущего года остановит цех блюминга. Причины — удорожание электроэнергии со 135 долларов в 2024 году до 210 долларов за МВт с к январю 2026 года года, а также отказ ЕС в предоставлении льгот в части трансграничного налога на углерод. Остановка меткомбинатов будет куда более сильным ударом по экономике страны (и, тем более, отдельных городов), чем закрытие ресторанов и кофеен.Коллапсировал киевский рынок недвижимости: риэлторы констатируют отмену 70% сделок по купле-продаже. И это логично: в Киеве раз в неделю без тепла оказываются 6 тыс. МКД и каждый раз в десятках домов замерзают системы отопления, водоснабжения и водоотведения. Покупать в таких условиях квартиру крайне неразумно.На грани коллапса авторынок. В прошлом году граждане Украины как не в себя тарились "гибридами" и "электричками" — сказывались их высокотехнологичность и мышление разряда "завтра будет дороже". Стратегическая неверность такого подхода в стране, чью энергосистему били в 2022, 2024 и 2025 годах мало кого интересовала: у отдельных категорий граждан был явный избыток денег, а впереди маячило повышение цен. Поэтому в 2025 году автомобилей с ДВС на Украине стало на 16% меньше, чем в 2024 году.Теперь, на фоне отсутствия электроэнергии, стоимость зарядки электромобиля выросла в 2 раза с 16-18 гривен за кВт до 30-39 гривен за кВт, а стоимость его эксплуатации на 100 км пути вплотную приблизила его к автомобилям с ДВС. Однако последние в куда более выигрышной ситуации так как сеть АЗС на Украине развита куда лучше, чем сеть зарядных станций, а топливо везут из Европы.Но в январе оказалось, что европейское не тождественно качественному. Оказалось, что дизельное топливо, изготовленное по стандарту "европейская зима" и рассчитанное на 20-градусный мороз, замерзает при 12–14 градусах ниже нуля. Это приводит к поломкам машин: их приходится вести на эвакуаторах на СТО, отогревать и чинить их топливную систему. Арктический дизель по нормам должен обеспечивать эксплуатацию машин при температурах до минус 40 градусов. "Арктическое" топливо везли из Индии, но после запрета поставок пришлось переключиться на поставки из других стран. Однако их "арктический" дизель оказался "европейским", в который добавили присадки. Поэтому и он в итоге так же замёрз, а со дна бензовозов приходится вычерпывать по 250–300 кг парафина.В общем, к настоящей зиме, которой на Украине не было с 2014 года (если не раньше), никто не оказался готов. Исключение — курорт Буковель, где в очередях стоят толпы, а жизнь кипит так как курорт закупает электроэнергию напрямую из Евросоюза.Прочие новостиСтоило только вновь киевским слесарям добиться какого-никакого прогресса в восстановлении теплоснабжения многоэтажек, как 24 января — уже в третий раз с начала месяца — их усилия были обнулены и без тепла в Киеве вновь остались 6 тыс. МКД. На Троещине без тепла, света и воды 600 МКД с примерно 250–300 тыс. жителей, а всего по Киеву без теплоснабжения около 1200 МКД. Впрочем, киевская власть регулярно "огрызается": бьёт по Белгородской ТЭЦ, инфраструктуре Донбасса и Новороссии, пытаясь всерьёз и надолго обесточить города. Заодно украинские СМИ рассказывают своим читателям о том, как вымерзает Россия, выдавая единичные аварии и ЧП за системные проблемы. Однако в ответ неизменно "прилетает": в ночь с 26 на 27 января без света и тепла остался Харьков.Еврокомиссия выделила Украине 50 млн евро на восстановление критически важной портовой инфраструктуры. Впрочем, этих денег на многое не хватит — Ильичевский порт уже не работает так как целой инфраструктуры в нём практически не осталось.На украинцев приходится 67% от общего количества работающих в Польше иностранцев и 5% от общего количества занятых в польской экономике.Рекордно вырос спрос на дрова: 21 января продано 8 тыс. м3 дров (эквивалент тысячи грузовиков), однако запасы заготовленных дров превышают 200 тыс. м3.Подробнее о проблемах в электроэнергетике - в статье Энергетическая кома: какая ситуация в украинских городах.

