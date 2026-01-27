https://ukraina.ru/20260127/taurusy-poletyat-za-tomagavkami-ot-chego-zavisit-primenenie-kievom-dalnoboynogo-zapadnogo-oruzhiya-1074891231.html

Таурусы полетят за Томагавками. От чего зависит применение Киевом дальнобойного западного оружия

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, по его собственному признанию, тихо работает над снятием ограничений на применение Украиной поставленного западными странами дальнобойного оружия против России. Об этом он заявил в ходе дискуссии с депутатами комитета по иностранным делам Европарламента 26 января

2026-01-27T21:06

По его словам, поставка немецких крылатых ракет Таурус (Taurus) и других дальнобойных систем Украине зависит от отдельных союзников.„Я не буду комментировать. Извините. В общем, я говорю: если вы поставляете свои системы, пожалуйста, без ограничений на них, чтобы Украина могла действительно использовать их. Но что бы ни было поставлено, конечно, не мне комментировать. Я могу только тихо работать за кулисами", - процитировали слова Рютте РИА Новости.Опосредованное признание генсека Североатлантического альянса, свидетельствующее о том, что страны НАТО готовы поставлять или уже поставляют свое дальнобойное летальное оружие Киеву, полностью меняет правила игры.Как уже неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, такое оружие не изменит ситуацию на линии фронта и соотношение сил на поле боя. Однако оно может привести к качественно новой ситуации, поскольку такие средства вооружения как Таурус требуют обслуживания и наведения, а это могут сделать только военные НАТО."Невозможно применять "Таурусы" без космической разведки - это могут делать только западные страны. Невозможно применять "Таурусы" без немецких офицеров, только немецкие офицеры смогут управлять "Таурусами". Что это значит? Что военнослужащие Бундесвера будут наносить удары по российской территории немецким оружием", - сказал президент 19 июня 2025 года на полях Петербургского международного экономического форума.При предыдущем канцлере Германии Олафе Шольце Германия поддерживала Украину поставками оружия, сняв давний запрет на поставки немецкого оружия в зоны конфликта. Тем не менее Шольц выступал против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Таурус, которыми можно наносить удары вглубь российской территории. Он опасался возможного российского ответа ракетными ударами.Действующий канцлер Фридрих Мерц, который вступил на должность в мае 2025 года, в ходе предвыборной кампании неоднократно допускал возможность поставок ракет Таурус Киеву. Но когда он вступил в должность, он сказал, что у Германии нет планов поставлять такие ракеты. Однако он не исключил, что к этому вопросу его правительство может вернуться позже.В конце ноября 2025 года канцлер Германии заявил, что его страна "делает все", чтобы обеспечить оснащение Украины дальнобойными ракетами. Он напомнил, что немецкие власти ранее договорились с Киевом о реализации совместных проектов по производству дальнобойного оружия."Украинская армия будет оснащена такими боевыми системами. Мы договорились, что о деталях не будем больше говорить публично, поскольку считаем, что должна существовать определенная неясность по отношению к российской стороне", - рассказал Мерц в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Берлине.По его словам, Германия делает все, чтобы оснастить украинскую армию системами, "имеющими соответствующую дальнобойность". При этом Мерц не исключил, что это может произойти "в ближайшие недели и месяцы".Значит ли это, что совсем скоро можно ожидать эскалации украинского конфликта, несмотря на все попытки добиться мирного урегулирования за столом переговоров? Об этом изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.По словам эксперта, здесь главный вопрос заключается в том, как Россия будет интерпретировать подобные поставки и как будет отвечать на них."При этом логика Запада немного другая. Там никто в одиночку действовать не хочет. Запад действует по двум алгоритмам. Первый – дожидаются, когда США подадут сигнал и первым осуществят поставку. Потом за США действуют и другие. Второй алгоритм – действуют все сразу единым фронтом", - рассказал Блохин.В данном случае если США устранятся из процесса поставки дальнобойного оружия Киеву, Германия не будет действовать в одиночку, полагает эксперт."Вряд ли Берлин поставит ракеты если не будет чувствовать за собой какого-то тыла, какой-то поддержки других стран НАТО. Все-таки они будут ориентироваться на США", - отметил он.Тем не менее, оружие, которое не меняет правила игры на поле боя будет поставляться на Украину и впредь, подчеркнул Блохин. Но если речь пойдет о выведении эскалации на новый уровень, страны Европы не пойдут на это без договоренности с американцами."Дело в том, что США сейчас сосредотачиваются на Китае, а обременение в лице Украины и все проблемы, связанные с ее безопасностью, они будут пытаться перевести на Европу. Процессом сдерживания России и поддержки Украины будут заниматься европейцы. Все-таки в ключевых вопросах, таких как поставка Taurus, Европа будет дожидаться сигнала США. Условно говоря, если бы США приняли решение поставить Томагавки Украине, то тогда бы вслед за ними пошли Таурусы", - подытожил Константин Блохин.О ситуации на фронтах СВО - в статье "Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала штурм ключевых опорников ВСУ в районе Великого Бурлука"

2026

