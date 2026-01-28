https://ukraina.ru/20260128/timoshenko-mezhdu-nabu-i-moskvoy-novaya-rasstanovka-figur-na-ukrainskoy-doske-1074905694.html

Тимошенко между НАБУ и Москвой: новая расстановка фигур на украинской доске

Тимошенко между НАБУ и Москвой: новая расстановка фигур на украинской доске - 28.01.2026 Украина.ру

Тимошенко между НАБУ и Москвой: новая расстановка фигур на украинской доске

Не успела Юлия Тимошенко отыграть шоу с изгнанием "злого духа" из ВАКС, призвав на помощь потомственную ведьму Марию Тихую, как оказалось, что лидеру "Батькивщины" необходим целый штат ведьмаков и колдунов - чтобы отбиваться от следователей.

2026-01-28T05:10

2026-01-28T05:10

2026-01-28T12:56

украина

россия

москва

юлия тимошенко

трамп и зеленский

владимир зеленский

батькивщина

набу

генпрокуратура

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074881607_27:0:774:420_1920x0_80_0_0_d816b4022e98fa8e8995cba006a2a38d.jpg

Дело в том, что Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении Юлии Тимошенко, заочно обвиняемой в распространении фейков об армии.По версии следствия, обвиняемая, находясь за пределами России, руководствуясь мотивами политической, идеологической ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих, подготовила и разместила на своей странице в одной из социальных сетей публикацию, которая содержала заведомо ложные сведения о причастности военнослужащих ВС РФ к убийствам мирных жителей в городах Буча и Ирпень, - пояснила пресс-служба Генпрокуратуры. Сейчас этот пост четырехлетней давности не найти, но нет сомнений, что в 2022 году Тимошенко, как и большинство украинских политиков подыгрывала западным пропагандистам, делавшим из Бучи вторую Сребреницу с целью сорвать российско-украинские переговоры и разогреть ненавистью украинское общество. В этот же период экс-премьер публикует свою фотографию с автоматом в руках, намекая на готовность защищать Украину. Естественно, что дальше эффектных фото и броских заявлений о бучанском геноциде дело не пошло. Но оказалось, что у российской Фемиды память менее короткая, чем у бандеровцев, и Юлию Тимошенко объявили в международный розыск еще в июле 2024 года. Теперь же Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и экс-премьеру Украины светит 10 лет - по статье 207.3 УК. Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.Забавно, но и на Украине Юлии Владимировне тоже грозит срок в 10 лет, правда, уже по обвинению в подкупе народных депутатов и превышении властных полномочий. В общем, перефразируя подполковника Гоцмана, "двадцатка" пожилой женщине сияет, как клятва пионера.Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 14 января обнародовало аудиозаписи, на которых лидер "Батькивщины" на чистом русском языке обсуждает подкуп депутатов Верховной рады. На записях слышно, как Юлия Владимировна интимным шепотом обещает ежемесячные выплаты по десять тысяч долларов группе из трех депутатов за правильные голосования. В данном конкретном случае - за воздержание при голосовании за отставку главы СБУ Василия Малюка. "Мясника" крайне важно было сохранить Зеленскому, а вот агенты внешнего влияния, так называемые соросята, напротив, были заинтересованы в обезглавливании спецслужбы. Вот и выходит, что Тимошенко играла на стороне Банковой, и скорей всего, за ее деньги: Юлия Владимировна никогда не тратит собственные средства и, вероятно, поэтому слывет одной из самых богатых женщин. Причем, не только на Украине. Но и на старушку бывает прорушка, поэтому созданные на деньги Запада антикоррупционные органы немедленно "раскололи" Тимошенко: в ее офисе были проведены обыски, зачищены все средства связи, а потом появились и пресловутые пленки.А уже 15 января Тимошенко превратилась из покупательницы голосов и коррупционерки в оппозиционную фурию - в умении переодеваться Юлии Владимировне не откажешь еще с майданных времен, когда она из инвалидной коляски лихо впрыгивала в лабутены. Сразу после "шмона" следователей НАБУ лидер "Батькивщины" заявила, что Украина превратилась в центр коррупции на всех уровнях власти, от высшего руководства до рядовых чиновников. Она кричала с трибуны ВР, что киевские власти признали ее команду единственной реальной оппозицией в стране и натравили на оппозиционерку набуистов. Особо пикантно выглядели высказывания Юлии Владимировны о том, что возбужденное против нее дело является "политическим заказом", а украинский режим- фашистским. Она пообещала, что будет бороться с фашистами до последнего вздоха, но при этом умолчала почему она все пять лет активно сотрудничала с ними. Действительно, фракция "Батькивщина" в Раде поддерживала голосами политику Банковой, голосовала и за продление военного положения, и за незаконное правление Зеленского. Но Тимошенко это никак не смутило… Она вошла во вкус и сменила черный костюм на белое пальто "невинной жертвы". 16 января суд на Украине назначил Тимошенко меру пресечения по делу о подкупе депутатов в виде залога в размере около 760 тысяч долларов, однако миллионерша Тимошенко обратилась к украинцам с просьбой собрать для нее 33 тысячи долларов, мотивируя тем, что все ее счета арестованы. Уже через неделю средства были внесены, правда большую часть суммы собрали однопартийцы Юлии Владимировны. В числе главных благотворителей - застройщик из Ирпеня Алексей Пеший, бывший владелец банка "Велес" Сергей Рябчук, бывшая соратница Януковича - Лилия Зыкова, экс-глава федерации бокса Мариуполя Евгений Зыков. Вот такая вот интересная и многоговорящая группа поддержки оказалась у "нашей чаечки". Впрочем, как сказано выше, экс-премьер призвала на помощь и оккультные силы - два дня назад, вместе с ней под здание Высшего антикоррупционного суда явилась гадалка Мария Тихая, ранее наводившая порчу и сглаз на противников экс-главы ОП Андрея Ермака. Прорицательница называет себя потомственной ведьмой, работающей с энергиями мёртвых и духами рода. А еще она очень хочет в большую политику, и не исключено, что Юлия Тимошенко ей в этом поможет - как некогда помогла минометчице и убийце российских журналистов Надежде Савченко. Впрочем, cамое примечательное в этой истории не обращение прагматичной Тимошенко к сельским духовным практикам, а заведенное против нее в России уголовное дело.Оно перехватывает инициативу у НАБУ, целью которого было "зашкварить" Тимошенко на мелочном и унизительном для ее статуса деле, а потом и вовсе смести ее с украинской шахматной доски, расчищая путь "железному генералу" Валерию Залужному. Однако, в ситуацию вмешивается российская сторона, запуская собственное преследование "газовой принцессы" и тем самым радикально меняя конфигурацию. Такой шаг трудно рассматривать как случайный: он не только ломает внутренний украинский сценарий управляемого выведения Тимошенко, но и усложняет британцам возможность беспрепятственно продвигать экс-главкома ВСУ Залужного как управляемую фигуру на пост будущего лидера Украины.Впрочем, есть еще несколько интерпретаций вокруг уголовных дел Тимошенко. Одна из них заключается в том, что Москва открыто демонстрирует отказ от любых политических конфигураций с замазанными в военных преступлениях фигурами - даже в тех случаях, когда такие политики потенциально могут рассматриваться как альтернатива Владимиру Зеленскому. В этом смысле сигнал адресован не столько Юлии Тимошенко персонально, сколько всему украинскому политикуму: прошлые компромиссы больше не являются индульгенцией. Хотя, ранее считалось, что в Москве отношение к экс-премьеру Украины более-менее благожелательное.С другой стороны, открытое в России дело против "фейкометчицы" Тимошенко весьма на руку самой Юлии Владимировне. Для политика, обвиненного в подкупе и коррупции это редкая возможность вернуть себе оппозиционный статус. Нет сомнений, что Юлия Владимировна будет стремиться конвертировать данную ситуацию в политический капитал, выстраивая образ персонального "оппонента" Владимира Путина. В условиях украинского политического поля, где статус "личного врага Кремля" по-прежнему остаётся важным маркером легитимности, подобный нарратив для неё значительно ценнее любых программных заявлений. И наверняка мобилизует вокруг потрепанной годами "тетки с косой" не только ее традиционный сельский электорат, но и противников Зеленского, и разочарованных в Порошенко* майданщиков.Выходит, что Юлии Тимошенко делают биографию для будущей политической борьбы и потенциального участия в президентской гонке. Объявление лидера "Батькивщины" в розыск прямо сейчас, после четырех лет СВО и накануне выборов, которые стартуют сразу после достижения мира, свидетельствует именно об этом. Тем более, что разговоры об очереди в Кремль украинских политиков, как и слухи о том, что экс-премьер может стать компромиссной фигурой для подписания мирного соглашения - звучат все громче.*-внесен в перечень террористов и экстремистов;Зеленского загнали в угол: безопасность ему не гарантируется. Подробнее — в материале Загнанный в угол Зеленский, успехи ВС РФ, усталость Запада. Хроника событий на утро 28 января.

украина

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

украина, россия, москва, юлия тимошенко, трамп и зеленский, владимир зеленский, батькивщина, набу, генпрокуратура, эксклюзив, украина.ру, украина.ру, валерий залужный, андрей ермак, василий малюк