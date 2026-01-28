https://ukraina.ru/20260128/tramp-vnov-otsenil-perspektivy-zaversheniya-ukrainskogo-konflikta-1074906680.html

Трамп вновь оценил перспективы завершения украинского конфликта

2026-01-28

Трамп вновь оценил перспективы завершения украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп снова выразил уверенность, что Соединённые Штаты смогут достичь урегулирования конфликта на Украине. Об этом 28 января он заявил в интервью телеканалу Fox News

"Кстати говоря о России и Украине, я думаю, мы и с этим справимся, но мы положили конец восьми войнам", — сказал Трамп.24 января в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби завершился второй день переговоров трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. Правительство ОАЭ оценило прошедшую встречу как позитивную и конструктивную.По словам спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа, РФ, США и Украина договорились через неделю продолжить переговоры в Абу-Даби.Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться 1 февраля.Об итогах первого раунда трёхсторонних переговоров России, Украины и США в ОАЭ в материале Павла Волкова России — Донбасс, Украине — 800 млрд и членство в ЕС. К чему ведут переговоры в Абу-Даби.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

