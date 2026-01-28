Боится выборов и тянет время: эксперт объяснил, почему Зеленский не хочет заканчивать войну - 28.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260128/boitsya-vyborov-i-tyanet-vremya-ekspert-obyasnil-pochemu-zelenskiy-ne-khochet-zakanchivat-voynu-1074897983.html
Боится выборов и тянет время: эксперт объяснил, почему Зеленский не хочет заканчивать войну
Боится выборов и тянет время: эксперт объяснил, почему Зеленский не хочет заканчивать войну
Боится выборов и тянет время: эксперт объяснил, почему Зеленский не хочет заканчивать войну
Владимир Зеленский не заинтересован в прекращении конфликта ни на каких условиях, так как это угрожает его политическому будущему. Ключевой страх — проведение выборов под патронажем администрации Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2026-01-28T04:15
2026-01-28T04:15
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064274721_0:0:1298:730_1920x0_80_0_0_9529b68f6f6e9c39b8a8ed317d3d1a57.jpg
Трехсторонние переговоры по Украине при посредничестве США прошли в Абу-Даби. В них приняли участие представители России и Украины, включая военных, которые обсуждали конкретные параметры возможного вывода украинских войск из Донбасса. Следующий раунд запланирован на текущую неделю.Комментируя результаты переговоров, Скориков заявил, что Зеленский сознательно тянет время. "Зеленский вообще не собирается заканчивать конфликт: хоть с уступками, хоть без уступок. Трамп ему неоднократно намекал, что пора бы заканчивать конфликт и проводить выборы", — сказал политолог.Эксперт пояснил причину этого страха. "Проводить выборы при Трампе, которому Зеленский неприятен, в Киеве не хотят, опасаясь, что американцы попытаются привести новые лица в украинскую политику", — отметил он.По словам Скорикова, у Зеленского есть четкий ориентир для затягивания. "Это еще один повод тянуть с завершением конфликта и дожидаться реванша демократов", — заявил политолог.Он также раскрыл условия, при которых Киев мог бы пойти на выборы. "Зеленский согласился бы на выборы, если бы демократы гарантировали ему политические перспективы. При Трампе он идти на выборы боится", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по прекращению конфликта на Украине — в материале "Обед во имя мира? Грег Вайнер о том, что случилось между Россией, Украиной и США впервые с начала СВО" на сайте Украина.ру.
Боится выборов и тянет время: эксперт объяснил, почему Зеленский не хочет заканчивать войну

04:15 28.01.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых
Визит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Владимир Зеленский не заинтересован в прекращении конфликта ни на каких условиях, так как это угрожает его политическому будущему. Ключевой страх — проведение выборов под патронажем администрации Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Трехсторонние переговоры по Украине при посредничестве США прошли в Абу-Даби. В них приняли участие представители России и Украины, включая военных, которые обсуждали конкретные параметры возможного вывода украинских войск из Донбасса. Следующий раунд запланирован на текущую неделю.
Комментируя результаты переговоров, Скориков заявил, что Зеленский сознательно тянет время. "Зеленский вообще не собирается заканчивать конфликт: хоть с уступками, хоть без уступок. Трамп ему неоднократно намекал, что пора бы заканчивать конфликт и проводить выборы", — сказал политолог.
Эксперт пояснил причину этого страха. "Проводить выборы при Трампе, которому Зеленский неприятен, в Киеве не хотят, опасаясь, что американцы попытаются привести новые лица в украинскую политику", — отметил он.
По словам Скорикова, у Зеленского есть четкий ориентир для затягивания. "Это еще один повод тянуть с завершением конфликта и дожидаться реванша демократов", — заявил политолог.
Он также раскрыл условия, при которых Киев мог бы пойти на выборы. "Зеленский согласился бы на выборы, если бы демократы гарантировали ему политические перспективы. При Трампе он идти на выборы боится", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по прекращению конфликта на Украине — в материале "Обед во имя мира? Грег Вайнер о том, что случилось между Россией, Украиной и США впервые с начала СВО" на сайте Украина.ру.
