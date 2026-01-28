https://ukraina.ru/20260128/vkhodnoy-bilet--milliard-chem-sovet-mira-trampa-opasen-dlya-oon--mnenie-fedora-lukyanova-1074888860.html

"Входной билет — миллиард": чем Совет мира Трампа опасен для ООН — мнение Федора Лукьянова

"Входной билет — миллиард": чем Совет мира Трампа опасен для ООН — мнение Федора Лукьянова - 28.01.2026 Украина.ру

"Входной билет — миллиард": чем Совет мира Трампа опасен для ООН — мнение Федора Лукьянова

"Совет мира" Трампа — проект его личного тщеславия, создающий альтернативу ООН. Страны вынуждены в нем участвовать, хотя это подрывает международное право. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов

2026-01-28T05:45

2026-01-28T05:45

2026-01-28T05:45

новости

россия

сша

китай

дональд трамп

владимир путин

совет мира

оон

украина.ру

геополитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074670368_0:17:2847:1618_1920x0_80_0_0_03ec539f14ecbde7367f3234e97f1634.jpg

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с идеей о создании Совета мира по разным международным проблемам. По сути, речь идёт об альтернативе ООН. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россию туда пригласили, но пояснил, что Москва даст свой ответ после изучения поступивших с американской стороны документов и консультаций со стратегическими партнерами.В беседе с журналистами Украина.ру Лукьянов раскрыл устройство новой структуры. "А Совет мира — это в значительной степени плод личного тщеславия Трампа. Там главное — председатель, который, судя по всему, будет избран на пожизненный срок и облечен правом принимать решения. Образно говоря, "пробник" у тебя бесплатный, а потом, пожалуйста, плати миллиард за "входной билет", пояснил эксперт.По его словам, для таких стран, как Россия и Китай, это создает сложную дилемму. "С одной стороны, не надо в эти игры играть. Для стран типа России и Китая это достаточно опасная вещь... С другой стороны, отказаться тоже нельзя, а то Трамп обидится. А когда он обижается, начинает действовать так, что будоражит весь мир", — пояснил Лукьянов."Мне любопытно, как Россия в итоге выйдет из этого положения. Президент [РФ Владимир Путин] очень аккуратно сказал, что это интересная идея, но мы должны рассмотреть всё нюансы", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.

россия

сша

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, китай, дональд трамп, владимир путин, совет мира, оон, украина.ру, геополитика, безопасность, аналитики, аналитика, эксперты